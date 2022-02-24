Cạn lời với kỹ xảo không thể ‘giả trân’ hơn trong phim Trung Quốc

Được truyền thông và khán giả chú ý nhưng ngay từ tập đầu tiên phát sóng, "Nhất kiến khuynh tâm" (2021) đã gây thất vọng bởi loạt sạn.

Trước hết phải kể đến phân cảnh Lâm Ngạn Tuấn "bay" ra bắn súng bảo vệ người thương. Cảnh này không hề thể hiện được sự "trí dũng song toàn" của nam chính, đã vậy biểu cảm mặt nhăn mày nhó như đang "né đạn" của nam diễn viên cũng cực kì hài hước. Chưa kể, đạn bắn vào cửa nhưng cánh cửa lại chẳng hề sứt mẻ tí nào khiến người xem chê trách sự ẩu đả của đoàn làm phim.

Bên cạnh đó, khung cảnh đường phố này ở Thượng Hải trong phim được chỉnh màu tươi sáng láng mịn, đường phố trơn bóng sạch sẽ, các tòa nhà rực rỡ sắc màu, trang phục của người qua đường cũng là lượt phẳng phiu.

Rất nhiều cảnh phim bị làm giả một cách không thể giả trân hơn được nữa. Và cũng vì thế mà nhiều góc quay bị cắt xén màn hình vì sợ khán giả phát hiện ra sự “giả trân” của phông nền studio phía sau. Netizen cảm thấy hoảng hốt vì năm 2021 rồi, Trung Quốc cũng phát triển lắm rồi mà sao vẫn còn kỹ xảo studio không đáng 3 xu như vậy?

Lưu Quang Chi Thành

Bộ phim Lưu Quang Chi Thành (2022) với sự tham gia diễn chính của Cảnh Điềm và Hứa Ngụy Châu mới đây đã khiến cư dân mạng cạn lời vì xử lý kỹ xảo quá kém. Cụ thể là ở phân cảnh thiếu gia Dung Gia Thượng (Hứa Ngụy Châu) đưa cô giáo Phùng Thế Chân (Cảnh Điềm) đi lái máy bay.

Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí sản xuất, đoàn phim sử dụng phông nền ghép cảnh. Do không xử lý khéo léo, cảnh quay lộ hiệu ứng giả trân, trông chẳng khác nào bối cảnh trong trò chơi.

Yêu Em Từ Dạ Dày

Trong Yêu em từ dạ dày (2020) có cảnh Lâm Vũ Thân vào bếp và ăn nhầm món nấm chưa được nấu kỹ. Khi anh bị ngộ độc, Triệu Lộ Tư đã lấy nước rửa chén pha loãng cho Lâm Vũ Thân uống, với mục đích rửa ruột. Bất ngờ hơn, sau đó nam chính còn phun ra bong bóng. Triệu Lộ Tư không đưa người bệnh tới bệnh viện mà chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn.

Thậm chí, cô còn coi anh như máy phun bong bóng. Chi tiết sai kiến thức khoa học này bị khán giả chỉ trích nặng nề. QQ đánh giá phim có nhiều tình tiết thiếu tính thực tế, sáo rỗng thường xuất hiện trong các tác phẩm "ngôn tình ba xu".

Thần Điêu Đại Hiệp

Thần Điêu Đại Hiệp là một trong những siêu phẩm được remake rất nhiều phiên bản và luôn được người xem yêu thích. Thế nhưng, đến với phiên bản do Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu thủ vai thì khán giả không khỏi bò lăn ra cười. Phân cảnh Dương Quá (Trần Hiểu đóng) bị Quách Phù (Mao Hiểu Đồng đóng) vì yêu thành hận, chặt mất cánh tay bị nhiều khán giả chê cười, cho rằng kỹ xảo quá ấu trĩ, chỉ tốn 5 xu.

Bên cạnh đó, trong nguyên tác của Kim Dung, Dương Quá bị chặt tay phải, còn ở phiên bản mới này, anh chàng lại mất cánh tay trái. Điều này đã làm dấy lên cao trào phê phán biên kịch Vu Chính vì anh không tìm hiểu, không có kiến thức gì về tác phẩm nguyên bản.

Hoa Thiên Cốt

Bộ phim Hoa Thiên Cốt do Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa đóng chính được khen về nội dung, diễn xuất nhưng hiệu ứng kỹ xảo lại quá kém.

Trong phim, linh trùng Đường Bảo với hình dáng một chú sâu được tạo hình dễ thương nhưng nhìn màu sắc và cảnh thực không mấy hài hòa. Phân cảnh này bị khán giả chê thẳng thừng là "rẻ tiền", "như phim hoạt hình".

Đặc biệt, cảnh Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) ăn bánh bao, không ít khán giả ngỡ ngàng khi thấy cô nàng phải giả vờ ăn còn chiếc bánh bao được dựng nên từ kỹ xảo. "Chẳng lẽ đoàn phim nghèo đến độ không có tiền mua nổi một chiếc bánh bao?", một khán giả đặt câu hỏi.