Cách tổ chức sinh nhật độc đáo của cựu siêu cầu thủ David Beckham

Sao quốc tế 04/05/2023 06:22

Victoria Beckham đã chia sẻ một bức ảnh chụp chồng David Beckham trên Instagram vào ngày 2/5 nhân ngày sinh nhật của anh ấy.

Victoria Beckham đã đăng một bức ảnh táo bạo của chồng David Beckham trên Instagram nhân dịp sinh nhật của anh ấy và người hâm mộ rất thích nó.

Trong ảnh, David tươi cười bước ra từ một bể bơi, chỉ đội một chiếc mũ len và một chiếc quần đùi Calvin Klein ướt sũng. Hình xăm của anh ấy, cũng như tấm lưng săn chắc của anh ấy, được thể hiện đầy đủ trong bức ảnh, khiến những người theo dõi Victoria rất thích thú. 

"Tất cả chúng ta hãy cùng chúc mừng @davidbeckham!! Cảm ơn!" cựu Spice Girl đã chú thích bài đăng sinh nhật của chồng cô. 

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Bức ảnh Victoria Beckham chụp chồng cô khi đang tắm ở hồ bơi. Ảnh: Instagram

Dưới phần bình luận, người hâm mộ đã không kìm được sự tán thưởng đối với vóc dáng của David.

"Nội dung mà chúng tôi cần và xứng đáng. Bây giờ hãy xoay nhẹ sang phải", một người theo dõi cho biết, trong khi một người khác thay mặt "tất cả phụ nữ trên thế giới" cảm ơn cựu thành viên Spice Girl.

"Hôm nay là sinh nhật của DB nhưng bạn đã tặng tất cả chúng tôi món quà này," một người theo dõi khác cho hay.

Ngoài ra , Victoria tiếp tục gửi lời chúc sinh nhật cho David trên Instagram của mình, chia sẻ một đoạn video ngắn của hai người khi khiêu vũ (ghi trong đó: "Anh là tất cả của chúng tôi"), một bức ảnh ngộ nghĩnh khi cô ôm chân của David và những bức ảnh về bánh sinh nhật của cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

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Cô đã chia sẻ bức hình cô và chồng đang khiêu vũ lên story. Ảnh: Instagram
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Từ khóa:   David - Victoria Beckham mạng xã hội sinh nhật

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