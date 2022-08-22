Ca sĩ Đài Loan Dư Uyển Ỷ qua đời sau 8 năm chống chọi với ung thư trực tràng

Sao quốc tế 22/08/2022 10:38

Giọng ca người Đài Loan Dư Uyển Ỷ đã qua đời sau 8 năm chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng ở tuổi 39.

Trang Sina đưa tin vào ngày 22/8, ca sĩ Dư Uyển Ỷ đã qua đời ở tuổi 39 vì căn bệnh ung thư trực tràng. Cha ruột của cô, ông Dư Thiên cũng đã thông báo tin buồn này đến truyền thông: “Sáng hôm qua tình hình con gái tôi vẫn ổn, nhưng đột nhiên đến tối tình hình của Dư Uyển Ỷ trở nên rất tồi tệ”.

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Chồng và cha của Dư Uyển Ỷ bật khóc khi chia sẻ về việc con gái qua đời - Ảnh: Internet

Ông Dư Thiên cho biết đã nghe theo chỉ định của bác sĩ, mua thuốc truyền cho Dư Uyển Ỷ đến hết ngày 25/8 nhưng cô đã không qua khỏi. Ông cho hay, con gái mình sẽ không phải đau khổ nữa khi đã phải chống chọi với căn bệnh này trong suốt gần 10 năm. Để thực hiện ước muốn cuối cùng của con gái, ông Dư Thiên đã ký giấy cam kết từ bỏ việc sơ cứu.

Được biết, Dư Uyển Ý đã được chẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn 3 vào năm 2014. Sau thời gian điều trị, sức khỏe của cô đã có nhiều dấu hiệu tích cực, thậm chí còn sinh bé thứ 2 vào năm 2019.

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Dư Uyển Ỷ sinh con gái thứ 2 trong quá trì điều trị ung thư và phát hiện căn bệnh đã di căn ra nhiều nơi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong quá trình mang thai, Dư Uyển Ỷ đã bất ngờ bị ho khan, uống thuốc không khỏi trong suốt 5 tháng thai kỳ. Ông Dư Thiên nhận thấy nhiều điều bất thường trong sức khỏe con gái mình nên đã đưa cô đi kiểm tra và phát hiện ung thư đã di căn đến gan, phổi.

Theo Sina, vì chi phí điều trị rất tốn kém nên dù Dư Uyển Ỷ mắc ung thư nhưng cô vẫn phải làm việc cật lực. Cách đây vài ngày, nữ ca sĩ còn cập nhật tình trạng sức khỏe của mình lên MXH, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận chúc mừng khi thấy thần sắc của cô cũng tươi tắn hơn nhiều. Vì vậy, nhiều người vẫn chưa thể chấp nhận sự thật khi nghe tin Dư Uyển Ỷ qua đời.

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Nhiều người vẫn chưa thể chấp nhận sự thật khi nghe tin Dư Uyển Ỷ qua đời - Ảnh: Internet

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Bố ruột của Dư Uyển Ỷ thông báo, lễ tang của con gái sẽ được tổ chức vào ngày 23/8. Chị gái của nữ ca sĩ gửi lời đến em gái quá cố của mình trên mạng xã hội. "Em gái tốt bụng và đáng yêu nhất của chị, cảm ơn em vì đã chịu đựng người chị trong suốt 39 năm. Chị sẽ giúp em chăm sóc các con". Em trai của cô cũng tâm sự: “Làm thế nào để em có thể chấp nhận sự thật rằng chị không còn nữa”.

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