Bộ ảnh tạp chí cuối cùng của Châu Hải My được công khai: CĐM xót xa ngắm nhìn nụ cười nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh

Vừa kỷ niệm sinh nhật tuổi 57 hôm 6/12, Châu Hải My khiến người hâm mộ bàng hoàng, xót xa trước thông tin qua đời vì bệnh không thể cứu chữa hôm 11/12. Nhiều năm qua, Châu Hải My giấu bệnh. Tuy nhiên, bạn bè thân thiết của nữ diễn viên đã xác nhận cô bị lupus ban đỏ.

Là ngôi sao điện ảnh Hương cảng một thời, Châu Hải My có sức ảnh hưởng với nhiều thế hệ khán giả châu Á. Mới đây, tạp chí Pioneer đã chia sẻ bộ ảnh của nữ diễn viên được chụp cách đây nửa tháng. Đây cũng trở thành buổi chụp ảnh cuối cùng của Châu Hải My trước khi cô qua đời.

Trong ảnh, mặc dù đã bước sang tuổi U60 nhưng nhan sắc của nàng Chu Chỉ Nhược vẫn xinh đpẹ động lòng người. Nét đằm thắm, kiều diễm thay thế cho vẻ ngoài ngây thơ nhưng không thể phủ nhận Châu Hải My là tượng đài nhan sắc của bao thế hệ yêu phim hoa ngữ.

Châu Hải My sinh ra ở Hong Kong, Trung Quốc vào 6/12/1966. Cô là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em. Nữ diễn viên được bố đăng ký thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc), dù không tiến sâu song vẻ đẹp năm ấy của Châu Hải My vẫn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Đây cũng là những bước đệm giúp cô ký hợp đồng thành công với TVB và gia nhập giới giải trí.

Sau nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, nữ diễn viên chọn cuộc sống tự do, tự tại, ngày ngày chăm vườn, nuôi thú cưng.

Tối 12/12, Lữ Lương Vỹ - chồng cũ của Châu Hải My - đã bày tỏ lời chia buồn sau khi biết tin: "Thật đột ngột quá, em ra đi thanh thản, Hải My. Một hồi lâu anh không thể giữ được bình tĩnh khi nghe tin. Cảm ơn em đã mang đến thế giới này nhiều điều tốt đẹp. Nguyện em ở thế giới bên kia tiếp tục tươi cười. Hy vọng người thân em nén bi thương, bảo trọng sức khoẻ”.