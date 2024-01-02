Biệt thự Châu Hải My sống những ngày cuối đời được rao bán, dư luận lập tức dậy sóng, lý do thật sự khiến ai cũng xót xa

Mới đây, theo trang ON, mẹ diễn viên Châu Hải My qua đại lý bất động sản rao bán ngôi nhà của cô với giá 30 triệu NDT (4,2 triệu USD). Ngôi nhà rộng hơn 500m2, có sân vườn, khuôn viên rộng rãi, đây là nơi cố nghệ sĩ đã sống những ngày tháng cuối đời.

Thông tin “Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh” Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 vì bệnh tật đã khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng và xót xa. Dù đã gần một tháng trôi qua nhưng những thông tin liên quan đến cố nghệ sĩ vẫn rất được quan tâm.

Tuy nhiên, việc giao dịch mua bán căn hộ sẽ không dễ dàng vì diễn viên qua đời trong ngôi nhà này, lại mới mất chưa lâu. Những người thật sự có ý định muốn mua cũng cảm thấy e ngại.

Thông tin gia đình Châu Hải My vội vã bán nhà của cô ngay khi cô vừa mất gây ồn ào, tranh cãi. Ngay sau đó, đại diện của cố diễn viên trả lời phỏng vấn hôm 31/12/2023 cho biết mẹ Châu Hải My đã sống cùng gia đình các con ở Hong Kong từ lâu, không ở Bắc Kinh. Bà đã quá già, không đủ khả năng trả chi phí vận hành và bảo trì cao cho căn biệt thự nên quyết định bán nó.

Hiện tại, ngôi nhà hiện được khóa cửa bỏ không. Nhiều người đi qua thấy nhà bị bỏ hoang, tuyết rơi dày đặc trên sân, vườn rau đã trụi khiến nhiều người yêu quý cố diễn viên họ Châu không khỏi xót xa.

Cách đây 3 năm, Châu Hải My bắt đầu mở kênh video của riêng mình và chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Tại đây, cố nghệ sĩ đã giới thiệu bên trong căn biệt thự của mình ở Bắc Kinh (Trung Quốc) với mọi người. Đây là nơi Châu Hải My ở cùng những thú cưng gồm chó, mèo, thỏ và nhím.

Không gian sống của Châu Hải My trong biệt thự ở Bắc Kinh được chia sẻ trên kênh YouTube của cố nghệ sĩ trước đây.

Được biết căn nhà được trang trí theo phong cách châu u cổ điển. Phòng khách là không gian cực kỳ rộng rãi để cún cưng thoải mái chạy nhảy. Khu vực bếp có bàn ăn lớn và đảo bếp, các đồ vật đơn giản nhưng tạo nên cảm giác dễ chịu. Bà cũng có phòng thay đồ khá lớn, bày biện rất nhiều quần áo, túi xách,...

Châu Hải My dành cho đàn thú cưng của mình không gian sống rộng rải, tiện nghi với phòng ngủ, phòng tắm riêng.

Chi tiết đặc biệt nhất trong căn nhà chính là sự ưu ái của Châu Hải My dành cho đàn thú cưng của mình. Cố nghệ sĩ coi chúng như những thành viên trong gia đình và sắp đặt nhiều tiện nghi như làm phòng ngủ và phòng tắm riêng cho thú cưng. Khu vực sân vườn, Châu Hải My còn trồng rau, khiến căn nhà như một trang trại nhỏ.

Khu vực sân vườn, Châu Hải My còn trồng rau, khiến căn nhà như một trang trại nhỏ.

Ngay sau khi, “Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh” qua đời, gia đình đã tặng đàn chó của diễn viên cho những người có khả năng chăm sóc. Tro cốt của cô được đưa về Hong Kong để gần gũi cố hương.

Vai diễn ấn tượng nhất của Châu Hải My chính là Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994.

Châu Hải My sinh tại Hong Kong, quê quán ở Quảng Châu, tổ tiên là người Mãn Châu. Năm 1985, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, không đoạt giải nhưng nhan sắc của mỹ nhân được nhiều nhà làm phim chú ý. Cô bước chân vào làng giải trí với vai phụ Dương Cửu Muội trong bộ phim Dương Gia Tướng. Từ năm 1986, cô bắt đầu nhận được vai chính trong nhiều dự án phim. Châu Hải My góp mặt trên dưới 100 bộ phim và để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả qua các tác phẩm như Nghĩa bất dung tình, Anh hùng xạ điêu, Võ Mị Nương truyền kỳ, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký...

Những năm tháng cuối đời, cố nghệ sĩ sống độc thân tại một biệt thự ở Bắc Kinh cùng nhiều chó, mèo.

Trước khi qua đời, Châu Hải My sống độc thân tại một biệt thự ở Bắc Kinh cùng nhiều chó, mèo. Cô từng trải qua giai đoạn bệnh tật. Diễn viên gặp vấn đề sức khỏe nguy kịch tại nhà riêng từ sáng 11/12/2023, sau đó được đưa vào bệnh viện nhưng được xác nhận đã qua đời do một cơn đau tim.