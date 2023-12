Tang lễ của Châu Hải My được gia đình tổ chức riêng tư, tránh bị lợi dụng hình ảnh trục lợi bất chính

Mẹ của cố nghệ sĩ có chia sẻ: “Con gái yêu của tôi, Châu Hải My, luôn là người lương thiện, vui vẻ, kiên cường, tràn đầy tình yêu thương. Thái độ sống của con luôn tích cực hướng về phía trước, nếu gặp khó khăn cũng lạc quan đối mặt. Hải My đã xây dựng nhiều vai diễn thành công trong cuộc đời. Vì vậy, chúng tôi muốn giữ lại những hình ảnh đẹp của con trong lòng mọi người nên đã lựa chọn tổ chức tang lễ kín đáo chỉ có người thân tham dự. Hy vọng mọi người thông cảm".

Không những vậy, mẹ của Châu Hải My cũng cho biết đã sắp xếp thỏa đáng cho những thú cưng mà cố nghệ sĩ nuôi trước đó “Mấy đứa nhỏ cũng được sắp xếp thỏa đáng, mong mọi người yên tâm". Đó là di nguyện cuối cùng của nàng “Chu Chỉ Nhược” khi mình qua đời thì mong gia đình, bạn bè có thể quan tâm chăm sóc và nhận nuôi những thú cưng của mình. Trước đó, truyền thông chia sẻ Châu Hải My coi những chú chó cưng, mèo, thỏ mà cô nuôi như con cái, chăm sóc cẩn thận.

Trước đó ngày 15/12, QQ đưa tin một người phụ nữ đã chia sẻ đoạn video quay hình ảnh tang lễ của Châu Hải My lên mạng xã hội nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng. Nhưng sau đó, khán giả nhận ra người này chỉ đang lợi dụng sự ra đi của nữ diễn viên để làm lợi cho mình.

Theo đó, trên tài khoản mạng xã hội, người này đăng video linh đường có bức ảnh của Châu Hải My cùng quan tài với lời nhắn: "Cuối năm 2023, cùng với trận đại tuyết, một ngôi sao gắn bó với tuổi thơ của chúng ta đã ra đi mãi mãi. Giống như tiếng hát của Coco Lee sẽ còn đọng lại trong ký ức của mọi người, thực ra, tôi chưa học được cách nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại chị, Chỉ Nhược".

Hình ảnh tang lễ của Châu Hải My bị một người làm nghề tổ chức dịch vụ tang lễ làm giả để trục lợi, câu views.

Video trên khiến nhiều người tưởng rằng đây là tang lễ của Châu Hải My, do đó nhận được nhiều tương tác trên mạng xã hội. Có tới 60.000 lượt thích, hơn 10.000 bình luận với hơn 4.000 lượt chia sẻ lại video.

Tuy nhiên, sau đó, khán giả nhận thấy ngoại trừ ảnh thờ của Châu Hải My, linh đường có các bó hoa phúng viếng nhưng không đề tên người gửi cụ thể. Ngoài ra, địa điểm của nhà tang lễ lại nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trong khi, nữ diễn viên qua đời tại Bắc Kinh. Người đăng tải video bị phát hiện là người tổ chức dịch vụ tang lễ. Do đó, người này bị chỉ trích rằng đã lợi dụng cái chết của Châu Hải My để đánh bóng tên tuổi.

Châu Hải My có ba anh chị em, tuy nhiên họ không tranh giành khối tài sản hơn 13,5 triệu USD mà nữ diễn viên để lại.

Sau khi bị dân mạng công kích, người phụ nữ tạo ra đoạn clip cũng lên tiếng, cô tự nhận mình làm việc trong ngành tang lễ và là người hâm mộ của Châu Hải My.

Cùng theo nguồn tin của HK01, Châu Hải My có ba anh chị em, tuy nhiên họ không tranh giành khối tài sản hơn 13,5 triệu USD mà nữ diễn viên để lại. Hiện tại, gia tài của Châu Hải My được giao cho mẹ. Do đó, khán giả đánh giá cao thái độ sống tích cực, lương thiện và tình cảm ấm áp của gia đình Châu Hải My. HK01 cho biết thêm khi còn sống, Châu Hải My đã mua nhà tại Hong Kong, Trung Quốc cho cha mẹ, nữ diễn viên cũng có quỹ riêng để chăm sóc người thân.