Bất ngờ xuất thân của cố diễn viên Châu Hải My, hậu duệ của gia tộc quyền quý thời nhà Thanh

Sao quốc tế 16/12/2023 16:26

Cố diễn viên Châu Hải My thường khá kín tiếng về đời tư thế nên ít ai biết tổ tiên của cô chính là tộc Qua Nhĩ Giai thị, một trong tám gia tộc Mãn Châu lớn thời nhà Thanh.

Nữ diễn viên Châu Hải My đã qua đời ở tuổi 57 vào ngày 11/12 và thông tin này được xác nhận vào ngày 12/12. Sự ra đi đột ngột của Châu Hải My khiến không chỉ các fan của cô mà tất cả cộng đồng yêu phim Hoa ngữ đều choáng váng. Những thông tin xoay quanh cuộc đời của cố diễn viên được khán giả quan tâm, trong đó gia thế xuất thân của cô cũng được chú ý hơn cả.

Bất ngờ xuất thân của cố diễn viên Châu Hải My, hậu duệ của gia tộc quyền quý thời nhà Thanh - Ảnh 1
Châu Hải My chính là một hậu duệ của giới quý tộc Mãn Châu (một dân tộc của Trung Quốc).

Ngoài tài năng diễn xuất, ai cũng nhớ đến vẻ đẹp vừa kiêu sa vừa đằm thắm của Châu Hải My. Không những vậy, cô còn nổi bật bởi nhan sắc rất riêng, toát lên khí chất cao quý, vô cùng phù hợp khi đóng vai các nhân vật trong cung đình. Nhưng ít ai biết rằng thực ra Châu Hải My chính là một hậu duệ của giới quý tộc Mãn Châu (một dân tộc của Trung Quốc).

Bất ngờ xuất thân của cố diễn viên Châu Hải My, hậu duệ của gia tộc quyền quý thời nhà Thanh - Ảnh 2
Bố mẹ của Châu Hải My.

Năm 2017, bố Châu Hải My qua đời ở tuổi 84, cố nghệ sĩ đã viết một bài tưởng nhớ, tiết lộ ông là người gốc Mãn Châu thời nhà Thanh, thuộc dòng dõi có địa vị cao quý thời bấy giờ. Qua đó cũng có thể nhận định, bố của Châu Hải My và cả thế hệ anh chị em cô chính là hậu duệ của tầng lớp quý tộc cuối cùng ở Trung Quốc.

Theo nhiều thông tin, tổ tiên của cố diễn viên Châu Hải My chính là tộc Qua Nhĩ Giai thị, một trong tám gia tộc Mãn Châu lớn thời nhà Thanh.

Bất ngờ xuất thân của cố diễn viên Châu Hải My, hậu duệ của gia tộc quyền quý thời nhà Thanh - Ảnh 3
Nhan sắc của Châu Hải My qua từng giai đoạn. 

Theo trang 8days của Singapore, Châu Hải My xuất thân từ gia tộc Qua Nhĩ Giai thị, là một trong những gia tộc Mãn Châu có danh tiếng nhất thời nhà Thanh. Chính Châu Hải My cũng có lần tiết lộ rằng tổ tiên của cô từng là quan chức cấp thứ 5 ở Quảng Đông và có quyền hành chính đáng kể, tuy nhiên cô không nói chi tiết. Nhưng ở Quảng Đông vẫn có “làng gia tộc họ Châu”, là nơi sống của người Mãn Châu.

Bất ngờ xuất thân của cố diễn viên Châu Hải My, hậu duệ của gia tộc quyền quý thời nhà Thanh - Ảnh 4
Người đẹp thừa hưởng vẻ đẹp bất phàm của gia tộc. 

Chưa hết, thực tế là gia tộc Qua Nhĩ Giai thị cũng nổi tiếng với vẻ đẹp bất phàm. Đến giờ, nhiều thành viên nữ của gia tộc này vẫn sống ở phía Đông Bắc Trung Quốc và cũng được coi là các Công chúa. Cùng xuất thân từ gia tộc Qua Nhĩ Giai thị còn có những nghệ sĩ nổi tiếng khác như Quan Chi Lâm và Quan Bảo Tuệ, có thể thấy họ đều có nhan sắc rất riêng, rất nổi bật.

Bất ngờ xuất thân của cố diễn viên Châu Hải My, hậu duệ của gia tộc quyền quý thời nhà Thanh - Ảnh 5
Dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng nhan sắc của cô nghệ sĩ vẫn rất nổi bật.

Bản thân cố diễn viên cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tổ tiên người Mãn Châu. Bố cô có những yêu cầu rất nghiêm khắc và nuôi dạy cô phải tuân thủ nghiêm ngặt các truyền thống lễ tiết từ nhỏ. Ví dụ, khi nhặt vật gì đó, cô không được cúi xuống nhặt mà phải ngồi xổm xuống một cách nhẹ nhàng và đoan trang. Ăn nói và hành xử cũng phải có sự chừng mực và lễ độ, qua đó thể hiện sự giáo dục của gia đình.

Bất ngờ xuất thân của cố diễn viên Châu Hải My, hậu duệ của gia tộc quyền quý thời nhà Thanh - Ảnh 6
Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mà cách ăn nói và hành xử cũng phải có sự chừng mực và lễ độ.

Châu Hải My sinh năm 1966, cô bén duyên với giới giải trí sau khi tham gia một cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1985. Không đạt giải nhưng nhan sắc của cô đã lọt vào mắt xanh của các đạo diễn.

Cùng năm, cô ghi danh vào đài TVB, trở thành học viên khóa 15, bắt đầu nghiệp diễn với vai phụ Dương Cửu Muội trong Dương Gia Tướng. Cô thử sức và nâng cao kỹ năng qua nhiều dạng vai, từ phụ tới chính trong Triệu Phú Lưu Manh, Thiên Địa Hào Tình, Đời Không Tiếc Nuối, Mối Tình Nồng Thắm, Đại Náo Quảng Xương Long…

Vai diễn đưa tên tuổi của Châu Hải My thăng hoa, thành đại minh tinh hàng đầu xứ Hương Cảng là Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1994). Nhiều bản mới của bộ phim này được sản xuất, nhưng đến hiện tại, Châu Hải My vẫn được xếp vào hàng kinh diễm nhất, là Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh.

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