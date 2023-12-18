Nghẹn ngào trước bài phỏng vấn cuối cùng của Châu Hải My trước khi qua đời

Sao quốc tế 18/12/2023 23:59

Chưa đầy một tháng trước khi qua đời, Châu Hải My chụp bộ ảnh thời trang và nhận lời phỏng vấn tạp chí Pioneer. Những chia sẻ của nàng "Chu Chỉ Nhược" khiến ai cũng nghẹn ngào.

Trước khi qua đời đột ngột ở tuổi 57 vào ngày 11/12, Châu Hải My vẫn chăm chỉ hoạt động showbiz. Trong đó có một buổi phỏng vấn và chụp ảnh cho tạp chí Pioneer của Trung Quốc đại lục.

Theo HK01 hôm 18.12, Châu Hải My đã thực hiện bộ ảnh và cuộc phỏng vấn với tạp chí Pioneer (Trung Quốc). Cuộc phỏng vấn diễn ra vào ngày 17.11 nhưng chưa kịp đăng tải thì nữ diễn viên 57 tuổi đã qua đời. Vì vậy tạp chí đã chỉnh sửa lại bài phỏng vấn và thay đổi một số nội dung để mang mang đến cho độc giả những thước phim chân thật nhất về mỹ nhân Hong Kong trong những ngày cuối đời.

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Châu Hải My đã thực hiện bộ ảnh và cuộc phỏng vấn với tạp chí Pioneer (Trung Quốc)

Trong lần cuối thực hiện phỏng vấn, chụp ảnh thời trang, mỹ nhân phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký vẫn vui vẻ, tươi tắn. Nhân viên tạp chí này tiết lộ ngày làm việc đó, thời tiết rất lạnh nhưng minh tinh Hồng Kông vẫn rất tận tâm. Cô thay 4 bộ trang phục, hoàn thành buổi chụp hình một cách chuyên nghiệp.

Nghẹn ngào trước bài phỏng vấn cuối cùng của Châu Hải My trước khi qua đời - Ảnh 2
Buổi phỏng vấn và chụp hình diễn ra vào ngày 17.11 nhưng chưa kịp đăng tải thì nữ diễn viên 57 tuổi đã qua đời.
Nghẹn ngào trước bài phỏng vấn cuối cùng của Châu Hải My trước khi qua đời - Ảnh 3
Châu Hải My thay 4 bộ trang phục, hoàn thành buổi chụp hình một cách chuyên nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn đi kèm, nàng Chu Chỉ Nhược chia sẻ nhiều về cuộc đời và sự nghiệp. Cô cho biết cha là người ủng hộ cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1985. Dù không đăng quang ngôi vị cao nhất, nhờ lần quyết tâm đó, Châu Hải My được TVB chú ý.

Trải qua quá trình theo học lớp đào tạo diễn xuất của đài truyền hình lớn nhất Hong Kong thời điểm đó, cô có cơ hội góp mặt trong bộ phim Dương gia tướng, hợp tác với Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh, Huỳnh Nhật Hoa và nhiều ngôi sao khác. 10 năm tiếp theo trong sự nghiệp diễn xuất, Châu Hải My trở thành nữ diễn viên hàng đầu của TVB và tạo nên nhiều kỳ tích về tỷ suất người xem.

Nghẹn ngào trước bài phỏng vấn cuối cùng của Châu Hải My trước khi qua đời - Ảnh 4
Cố nghệ sĩ cho biết cha là người ủng hộ cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1985. 

Thành công là vậy, Châu Hải My thừa nhận quay phim là công việc vất vả. Cô thường xuyên quay phim thâu đêm, việc thức trắng liên tục ba ngày ba đêm là chuyện thường. “Khi còn làm việc ở TVB, tôi chỉ mới đôi mươi. Tôi không cảm thấy tệ khi thức khuya hay làm việc hết công suất vì tôi còn trẻ”, nữ diễn viên 6X nói.

Nghẹn ngào trước bài phỏng vấn cuối cùng của Châu Hải My trước khi qua đời - Ảnh 5
Cố nghệ sĩ tiết lộ thời trẻ đã "bào sức" trên phim trường nhưng không biết chính những điều đó đem lại mối nguy hiểm tiềm ẩn cho sức khỏe của mình trong tương lai.

Cũng trong cuộc phỏng vấn cuối, Châu Hải My thẳng thắn chia sẻ cô không còn vai diễn nào mình muốn thử vì đã từng đóng nhiều nhân vật từ phản diện đến chính diện, không còn muốn hóa thân thành ai khác. Nữ diễn viên chia sẻ nếu không làm diễn viên, mình sẽ trở thành một nhà thiết kế nội thất. Tuy nhiên, "người đẹp không tuổi" nhận thức được rằng vẫn còn nhiều khán giả dành tình cảm cho mình. Cô chia sẻ: "Tôi vẫn hy vọng sẽ tạo ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa". Đáng tiếc là chưa thực hiện được mong ước này, nữ diễn viên đã mãi mãi ra đi.

Nghẹn ngào trước bài phỏng vấn cuối cùng của Châu Hải My trước khi qua đời - Ảnh 6
Tang lễ Châu Hải My diễn ra kín đáo, chỉ có người thân tham dự.

Châu Hải My qua đời ngày 11.12 sau thời gian điều trị không hiệu quả. Tin tức này trở thành tâm điểm của làng giải trí Hoa ngữ suốt những ngày qua. Sau khi nhận được tin dữ, nhiều bạn diễn, đồng nghiệp của cố nghệ sĩ như: Mã Cảnh Đào, Huỳnh Nhật Hoa, Tôn Hưng, Lý Nhược Đồng, Phạm Băng Băng… liên tục có động thái tưởng nhớ cô.

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