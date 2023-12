Vài ngày sau, cảnh sát bắt giữ chồng cũ Thái Thiên Phượng và gia đình đối tượng này, với cáo buộc giết người vì lợi ích tài chính. Tổng cộng có 6 nghi phạm bị truy tố, trong đó 4 người thuộc nhà chồng cũ Thái Thiên Phượng.

Lúc sinh thời, Thái Thiên Phượng là gương mặt nổi bật của làng thời trang Hoa ngữ. Với đam mê thời trang, cô theo đuổi nghề người mẫu từ rất sớm và gặt hái được nhiều thành công. Không chỉ làm người mẫu, Thiên Phượng còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Trước khi qua đời, cô quản lý bốn công ty với khối tài sản vượt 100 triệu HKD (303 tỷ đồng). Mặc dù đã chia tay nhiều năm nhưng Thái Thiên Phượng vẫn chăm lo kinh tế cho gia đình chồng cũ.

Coco Lee tự tử sau thời gian chống chọi với căn bệnh trầm cảm

Ngày 5/7, chị gái Nancy Lý Tư Lâm bất ngờ đăng bài lên Weibo thông báo tin buồn Coco Lee - ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Hoa, qua đời ở tuổi 48 tại nhà riêng. Cụ thể, cô tự tử tại nhà riêng vào ngày 2/7. Cô được đưa vào bệnh viện trong trạng thái hôn mê. Trải qua nhiều ngày cấp cứu, nữ ca sĩ vĩnh biệt thế giới vào ngày 5/7.Ngoài ra, theo truyền thông Hong Kong, ngoài trầm cảm, Coco Lee còn mắc ung thư vú và phải phẫu thuật dị tật bẩm sinh ở chân trái.

Coco Lee - ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Hoa, tự tử tại nhà riêng.

Dù có sự nghiệp khá thành công khi sở hữu nhiều ca khúc đình đám như A Love Before Time, It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way… và là ca sĩ Hoa ngữ đầu tiên trình diễn tại lễ trao giải Oscar nhưng cuộc sống của cô lại đầy bi kịch. Được biết Coco Lee và chồng doanh nhân đã kết hôn 10 năm nhưng vẫn không thể có con. Chưa kể, chị gái Coco Lee tiết lộ tinh thần của cô suy sụp sau khi phát hiện chồng ngoại tình nhiều lần. Cả hai ly thân đầu năm 2023.

Cú sốc hôn nhân cộng với sức khỏe suy yếu do nhiều lần thụ tinh nhân tạo khiến Coco Lee kiệt sức và bị trầm cảm. Đầu năm nay, nữ ca sĩ trải qua phẫu thuật thắt lưng và chân. Có thời điểm, cô chỉ nặng 42 kg. Trước khi mất, Coco Lee lập di chúc để lại khối tài sản 128 triệu USD cho mẹ ruột.

Trang Quân Thi xuất huyết não cấp tính tại trường quay

Ngày 28/11, khi đang làm việc trên trường quay, Trang Quần Thi đột nhiên cảm thấy khó thở, chóng mặt, nôn mửa, tay chân lạnh ngắt, môi tím tái rồi ngất xỉu và rơi vào trạng thái hôn mê. Xe cấp cứu được gọi đến hiện trường ngay sau đó nhưng không cứu được nữ ca sĩ. Cô qua đời khi mới chỉ 37 tuổi. Nguyên nhân cái chết của Trang Quần Thi có liên quan chứng phình động mạch não và xuất huyết não cấp tính khởi phát đột ngột.

Trang Quần Thi bị xuất huyết não cấp tính, qua đời ở tuổi 37.

Trang Quần Thi là diễn viên người Malaysia gốc Hoa. Cô từng là sao nhí nổi tiếng với những ca khúc như Thần tài đáo, Cung hỷ cung hỷ.. . Cô sau đó lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Năm 2001, Trang Quần Thi gia nhập nhóm M-Girls, hoạt động đến năm 2017. Cô có sự nghiệp solo thành công ở Malaysia.

Châu Hải My mắc bệnh Lupus ban đỏ từ năm 1999

Tối 11/12, trên các trang mạng Trung Quốc rầm rộ tin diễn viên Châu Hải My qua đời khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang. Tuy nhiên sáng 12/12, nhà phê bình phim Đàm Phi cùng những người thân thiết của Châu Hải My lên tiếng đính chính tin đồn là sai sự thật làm dịu bớt làn sóng rúng động suốt đêm 11-12.

Châu Hải My qua đời ở tuổi 57, được cấp cứu trước đó trong tình trạng hôn mê,

Nhưng đến tối nay 12/12, Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 được cho là do căn bệnh Lupus ban đỏ đã từ năm 1999. Nữ diễn viên bị ngất tại nhà ở Bắc Kinh và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau nhiều giờ cấp cứu, cô vẫn trong tình trạng hôn mê và đến tối 12-12, studio của nữ diễn viên cũng chính thức đưa ra thông báo.

Châu Hải My sinh ngày 6-12-1966 tại Hong Kong, cô nổi tiếng với những vai diễn trong các bộ phim truyền hình TVB từ cuối những năm 1980 trở đi như Dương gia tướng, Thiên địa hào tình, Triệu phú lưu manh, Nghĩa bất dung tình… Nổi bật là vai Chu Chỉ Nhược trong bộ phim chuyển thể Ỷ Thiên Đồ Long ký năm 1994.