Sau Chu Chỉ Nhược của Châu Hải My, đây là 3 ‘ác nữ’ kinh điển khiến khán giả 'vừa ghét vừa thương' trên màn ảnh Hoa ngữ

Giống vai diễn Chu Chỉ Nhược đã được Châu Hải My thể hiện hoàn hảo nhất, trở thành vai diễn chói sáng trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Nhắc tới Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, khán giả sẽ nhớ ngay đến Châu Hải My. Tuy Chu Chỉ Nhược không phải nữ chính, nàng có số phận trắc trở, tính cách phức tạp, sau khi bị nam chính phản bội thì chọn cách cực đoan nhất để thể hiện tình yêu của mình.

Tiểu thuyết võ hiệp của hai nhà văn Kim Dung, Cổ Long là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận cho nhiều nhà làm phim. Trong đó, có một số vai diễn sau khi chuyển thể lên màn ảnh được đánh giá là kinh điển, trở thành tiêu chuẩn cho các phiên bản sau này.

Nhưng trên màn ảnh Hoa ngữ còn 3 nàng “ác nữ” khác cũng để lại ấn tượng không kém trong lòng khán giả:

Châu Hải My đã diễn ra được một Chu Chỉ Nhược với nhiều tình cảm giằng xé khiến khán giả vừa thương vừa hận. Từ những cảnh đầu tiên hiền lành, ôn nhu tri kỷ, đến khi trở thành trưởng môn phái Nga Mi uy quyền, hay lúc đã luyện thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo khiến con người trở nên độc ác, diễn xuất của nữ diễn viên rất lôi cuốn người xem.

Đông Phương Bất Bại trong Tiếu Ngạo Giang Hồ

Đông Phương Bất Bại (1991) là vai diễn gây ấn tượng nhất trong sự nghiệp của Lâm Thanh Hà, đến nay nữ diễn viên vẫn được gọi là "Giáo Chủ". "Một thân hồng y tiên khí diễm lệ ngập trong nước, tóc đen như suối chảy, ánh mắt khiêu khích, động tác rót rượu hào sảng đã trở thành hình ảnh kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ", Sohu bình luận.

Đông Phương Bất Bại trong Tiếu Ngạo Giang Hồ là giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo.

Đông Phương Bất Bại là một cao thủ nổi danh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, là giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo. Do luyện môn Quỳ Hoa bảo điển, hắn trở thành một nhân vật ái nam ái nữ. Theo Sohu, Lâm Thanh Hà đã hoàn toàn thể hiện được mẫu nhân vật hào hiệp, phóng khoáng, độc đáo, tạo nên vẻ đẹp anh khí, tuấn nhã rung động lòng người, làm lu mờ ranh giới giới tính. Cho đến nay, theo nhận xét của đông đảo khán giả Trung Quốc không có ai giả trai xuất sắc được như Lâm Thanh Hà.

Bạch Phi Phi trong Võ Lâm Ngoại Sử

Bên cạnh nhân vật Tình Nhi trong Hoàn Châu cách cách, vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Vương Diễm là Bạch Phi Phi trong Võ lâm ngoại sử, chuyển thể từ tiểu thuyết của cố nhà văn Cổ Long.

Bạch Phi Phi là một cô gái thủ đoạn tàn độc để trả thù người cha từng vứt bỏ mình là Khoái Hoạt Vương.

Bạch Phi Phi là một cô gái thủ đoạn tàn độc với vỏ bọc yếu mềm, không biết võ công. Vốn định lợi dụng Thẩm Lang để trả thù người cha từng vứt bỏ mình là Khoái Hoạt Vương, song cô đem lòng yêu Thẩm Lang sau nhiều lần được đại hiệp ra tay cứu giúp. Sau nhiều diễn biến, cuối cùng Bạch Phi Phi xả thân cứu Thẩm Lang để mãi có một vị trí trong trái tim chàng hiệp khách.

Vai diễn Bạch Phi Phi của Vương Diễm vượt mặt nữ chính Chu Thất Thất của Trương Diễm Diễm.

Tuy là nhân vật phản diện trong phim nhưng Bạch Phi Phi nổi bật hơn cả nữ chính. Màn hóa thân xuất sắc của Vương Diễm khiến khán giả không thể giận Bạch Phi Phi, thậm chí quên cả đúng sai để đứng về phía nàng. Cuộc đời nàng chỉ có một mục đích là trả thù, khiến nàng quên mất đi tình yêu và những điều tốt đẹp khác. Bạch Phi Phi đại diện cho vẻ đẹp bi thảm khiến khán giả thổn thức.

Giang Ngọc Yến trong Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết phiên bản năm 2004

Nữ nhân vật phản diện tiêu biểu trên màn ảnh Hoa ngữ không thể không kể đến Giang Ngọc Yến trong Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết phiên bản năm 2004 do Dương Tuyết thủ vai. Dùng thực lực diễn xuất của mình, Dương Tuyết đã thể hiện thành công vai ác nữ điên loạn Giang Ngọc Yến.

Giang Ngọc Yến trong Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết phiên bản năm 2004 do Dương Tuyết thủ vai đúng chất là "ác nữ" với thủ đoạn tàn độc.

Đây là vai mỹ nhân phản diện kinh điển, đến ngày nay vẫn trở thành khuôn mẫu cho thế hệ trẻ. Thậm chí, khán giả còn bình luận, bộ phim này có thể lấy tên Giang Ngọc Yến truyền kỳ bởi diễn xuất, ngoại hình của Dương Tuyết đã lấn át các vai diễn còn lại. Giang Ngọc Yến trong phim khi cố tình đóng giả dáng vẻ nhu nhược dễ dàng lấy được sự thương cảm, khiến người khác muốn che chở cho nàng. Nhưng khi nàng trêu đùa tình yêu và quyền lợi trong tay, nàng lại khiến người xem sợ hãi. Vẻ đẹp nguy hiểm của Giang Ngọc Yến là điểm cuốn hút nhất của bộ phim.