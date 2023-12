"Thời gian gần đây, có nhiều người đã đến nhà cũ của em gái tôi để chụp ảnh kỷ niệm. Trên mạng xã hội cũng có nhiều khán giả băn khoăn về việc nuôi dưỡng những chú thú cưng Hải My để lại. Vì vậy, gia đình tôi muốn phản hồi rõ ràng như sau:

Ngày 27/12, Sohu đưa tin Châu Hải Anh, chị gái của nữ diễn viên Châu Hải My đã đưa ra thông báo về các vấn đề liên quan tới hậu sự của ngôi sao Ỷ Thiên Đồ Long ký.

1. Toàn bộ tài sản, bất động sản của Hải My sẽ do mẹ thừa kế theo quy định của pháp luật.

Nguyên văn lời phát biểu của chị gái Châu Hải My:

2. Dựa trên video giám sát và giám định của bộ phận pháp y, gia đình chính thức xác nhận rằng Hải My đột ngột qua đời do một cơn đau tim, em ra đi thanh thản và không đau đớn. Vậy nên, tôi mong mọi người sẽ ngừng suy đoán về nguyên nhân cái chết và hãy thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất.

3. Gia đình tôi không thành lập và cũng không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thành lập quỹ từ thiện dưới danh nghĩa Châu Hải My. Tôi hy vọng mọi người sẽ tỉnh táo để tránh bị kẻ xấu lừa gạt. Các dự án phúc lợi cộng đồng mà Châu Hải My đã đồng hành bấy lâu nay vẫn sẽ được mẹ tiếp tục hỗ trợ.

4. Mẹ tôi sẽ mang tro cốt của Hải My về Hong Kong, hiện tại bà đang tìm kiếm một nghĩa trang phù hợp, về địa điểm gia đình xin phép không chia sẻ để đảm bảo sự riêng tư.

5. Hải My đã từng nuôi rất nhiều chó mèo, nhưng gia đình tôi lại không thể tiếp tục chăm sóc chúng vì để đưa tất cả về Hong Kong phải trải qua nhiều thủ tục trong suốt 10 tháng. Gia đình đã tìm một người nhận nuôi chúng tại Bắc Kinh, anh ấy là bạn thân của Hải My và cũng là một người rất yêu quý động vật.

6. Lời cuối tôi mong rằng hình ảnh của Châu Hải My trên màn ảnh sẽ là hình ảnh đẹp nhất lưu lại trong ký ức của khán giả. Vì vậy tôi mong rằng mọi người sẽ ngừng đến nhà riêng của em ấy để quay phim hay chụp ảnh, mong mọi người thông cảm và tôn trọng gia đình tôi. Bên cạnh đó, chị gái Châu Hải My cũng cho biết gia đình sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cho cô sau khi cả nhà quay trở về Hong Kong.

Tất cả những thú cưng của Châu Hải My được một người bạn thân thiết của cố nghệ sĩ nhận nuôi.

Theo thông báo gia đình đưa ra, Châu Hải My qua đời tại nhà riêng vì cơn đau tim đột ngột, kết luận được dựa trên video giám sát và giám định của bộ phận pháp y. Bên cạnh đó, phần tài sản thừa kế, toàn bộ tài sản của Châu Hải My sẽ trao lại cho mẹ cô theo đúng quy định của pháp luật.

Như thông tin trước đó, Châu Hải My mắc bệnh Lupus ban đỏ dẫn đến sức khỏe suy kiệt, phải thở bằng máy oxy tại nhà. Ngày 11/12, nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh - Châu Hải My đột ngột qua đời tại nhà riêng, khi người trợ lý phát hiện Châu Hải My thì nữ diễn viên đã ngừng thở.

Châu Hải My đã có nhiều vai diễn kinh điển nhưng ghi lại dấu ấn mạnh mẽ nhất vẫn là Chu Chỉ Nhược trong bộ phim chuyển thể Ỷ Thiên Đồ Long Ký năm 1994.

Châu Hải My sinh ngày 6-12-1966 tại Hong Kong. Cố nghệ sĩ gia nhập làng giải trí năm 1985, sau khi thi Miss Hong Kong, thành danh qua nhiều tác phẩm như Mạt Đại Hoàng Tôn, Nghĩa Bất Dung Tình, Thiên Địa Hào Tình, Đại Náo Quảng Xương Long, Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ, Hương Mật Tựa Khói Sương… Trong đó, vai diễn Chu Chỉ Nhược trong bộ phim chuyển thể Ỷ Thiên Đồ Long Ký năm 1994 của Đài Loan là vai diễn kinh điển nhất. Nhiều khán giả châu Á gọi Hải My là "bóng hồng trong mơ" một thời.