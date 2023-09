Bản dịch tiếng anh của Thương Lan Quyết bị mỉa mai làm mất chất, đạo diễn đích thân lên tiếng chỉ trích

Thương Lan Quyết là một trong những bộ phim xuất sắc của Trung Quốc được Netflix mua bản quyền phát sóng trong năm nay. Dẫu vậy trên ứng dụng nổi tiếng của Mỹ, nội dung của phim lại không truyền tải đúng thông tin mà phim muốn mang đến vị đội ngũ phiên dịch làm việc quá thiếu cẩn thận.

Tựa đề của phim trên nền tảng Neflix - Ảnh: Internet

Ngay từ nhan đề, netizen đã thấy cảm nhận thấy sự "bất ổn". Love Between Fairy And Devil tuy không sai nhưng nghe khá giống tên truyện cổ tích cho trẻ con khiến phim kém sức hút hơn hẳn so với bản gốc.