Bản dịch tiếng anh của Thương Lan Quyết bị mỉa mai làm mất chất, đạo diễn đích thân lên tiếng chỉ trích

Sao quốc tế 10/09/2022 23:26

Bản dịch tiếng Anh của Thương Lan Quyết tệ đến nỗi nào mà khiến đạo diễn cũng phải lên tiếng.

Thương Lan Quyết là một trong những bộ phim xuất sắc của Trung Quốc được Netflix mua bản quyền phát sóng trong năm nay. Dẫu vậy trên ứng dụng nổi tiếng của Mỹ, nội dung của phim lại không truyền tải đúng thông tin mà phim muốn mang đến vị đội ngũ phiên dịch làm việc quá thiếu cẩn thận. 

Bản dịch tiếng anh của Thương Lan Quyết bị mỉa mai làm mất chất, đạo diễn đích thân lên tiếng chỉ trích - Ảnh 1
Tựa đề của phim trên nền tảng Neflix - Ảnh: Internet

Ngay từ nhan đề, netizen đã thấy cảm nhận thấy sự "bất ổn". Love Between Fairy And Devil tuy không sai nhưng nghe khá giống tên truyện cổ tích cho trẻ con khiến phim kém sức hút hơn hẳn so với bản gốc. 

Tên của các nhân vật trong phim được dịch sát với nghĩa gốc khiến khán giả dở khóc dở cười. Ví dụ như biệt danh Đầu Gỗ của Đông Phương Thanh Thương ( ý chỉ người lạnh lùng, cứng nhắc) được dịch thẳng thành Wooden Head, tên của nữ phụ được dịch thành Chidi Women,...

Bản dịch tiếng anh của Thương Lan Quyết bị mỉa mai làm mất chất, đạo diễn đích thân lên tiếng chỉ trích - Ảnh 2
Bản dịch tiếng anh của Thương Lan Quyết bị mỉa mai làm mất chất, đạo diễn đích thân lên tiếng chỉ trích - Ảnh 3
Một số phân đoạn dịch trong phim khiến người xem lắc đầu ngao ngán - Ảnh: Internet

Ngay cả nhà sản xuất phim cũng phải than thở trên Weibo cá nhân vì bất lực với phần phiên dịch. Điều này khiến cho một số người dành sự cảm thông cho vị đạo diễn này bởi không ai có thể thoải mái khi nhìn đứa con tinh thần của mình bị làm sai lệch nội dung như vậy. 

Bản dịch tiếng anh của Thương Lan Quyết bị mỉa mai làm mất chất, đạo diễn đích thân lên tiếng chỉ trích - Ảnh 4
Đến cả đạo diễn phim cũng không thể hình dung được đây là đứa con tinh thần của mình - Ảnh: Internet

Về bản chất, Thương Lan Quyết là bộ phim hay, nội dung cuốn hút nhưng với phần dịch nghĩa này thì khả năng khán giả bỏ xem là rất lớn. Đặc biệt có thể khiến những khán giả phương Tây mất đi thiện cảm với phim châu Á.

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