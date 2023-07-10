Bạch Lộc thông báo tin vui cùng tình trẻ kém 4 tuổi, dân mạng chắc nịch 'không còn người yêu tin đồn'

Sao quốc tế 10/07/2023 12:26

Thông tin Bạch Lộc thông báo tin vui khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng.

Bạch Lộc sinh năm 1994, tên thật là Bạch Mộng Nghiên, là một nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng của Trung Quốc đại lục. Cô được khán giả biết đến rộng rãi qua bộ phim "Châu Sinh Như Cố". Với lợi thế nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tốt, hài hước, cô nàng liên tục nhận được lời mời đóng phim và có ngày càng nhiều người hâm mộ. 

Sau thành công của "Trường Nguyệt Tẫn Minh" vừa lên sóng trong đầu năm 2023, Bạch Lộc vẫn còn dự án "Dĩ ái vi doanh" được khán giả và người hâm mộ hết sức mong chờ. Bộ phim này do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ thủ vai đã chính thức đóng máy vào cuối tháng 3/2023 - chỉ sau hơn 3 tháng quay phim - thế nhưng đến hiện tại "Dĩ ái vi doanh" vẫn chưa ấn định ngày chính thức công chiếu.  

Bạch Lộc thông báo tin vui cùng tình trẻ kém 4 tuổi, dân mạng chắc nịch 'không còn người yêu tin đồn' - Ảnh 1

Bạch Lộc thông báo tin vui cùng tình trẻ kém 4 tuổi, dân mạng chắc nịch 'không còn người yêu tin đồn' - Ảnh 2
Bạch Lộc hợp tác cùng Vương Hạc Đệ trong dự án phim mới "Dĩ ái vi doanh" 

Không để người hâm mộ phải nóng lòng thêm, theo những thông tin được các blogger chia sẻ gần đây, "Dĩ ái vi doanh" đã qua kiểm duyệt và có khả năng sẽ phát sóng trên Mango TV. Nếu thông tin này là chính xác thì "Dĩ ái vi doanh" sẽ sớm ra mắt khán giả màn ảnh vào mùa Thu-Đông năm nay.

Bạch Lộc thông báo tin vui cùng tình trẻ kém 4 tuổi, dân mạng chắc nịch 'không còn người yêu tin đồn' - Ảnh 3
Những hình ảnh được cho là "ảnh cưới" của cô nàng và Vương Hạc Đệ trên phim trường "Dĩ ái vi doanh"

 

Bạch Lộc thông báo tin vui cùng tình trẻ kém 4 tuổi, dân mạng chắc nịch 'không còn người yêu tin đồn' - Ảnh 4

Bạch Lộc thông báo tin vui cùng tình trẻ kém 4 tuổi, dân mạng chắc nịch 'không còn người yêu tin đồn' - Ảnh 5

Bạch Lộc thông báo tin vui cùng tình trẻ kém 4 tuổi, dân mạng chắc nịch 'không còn người yêu tin đồn' - Ảnh 6
Loạt ảnh hậu trường khiến fan mê mẩn

"Dĩ ái vi doanh" được chuyển thể cải biên từ tiểu thuyết "Trêu nhầm" của tác giả Kiều Diêu. Bộ phim có nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc thủ vai) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ thủ vai). Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng Trịnh Thư Ý cũng giành được cơ hội phỏng vấn độc quyền với Thời Yến - Giám đốc công ty Minh Dự Vân Sang. Đối mặt với những khó khăn và thách thức khác nhau, song Trịnh Thư Ý - Thời Yến cũng đã đạt được bước ngoặt mới trong sự nghiệp của chính mình và gặt hái được tình yêu.     

 

 Bạch Lộc thông báo tin vui cùng tình trẻ kém 4 tuổi, dân mạng chắc nịch 'không còn người yêu tin đồn' - Ảnh 7Bạch Lộc thông báo tin vui cùng tình trẻ kém 4 tuổi, dân mạng chắc nịch 'không còn người yêu tin đồn' - Ảnh 8

Bạch Lộc thông báo tin vui cùng tình trẻ kém 4 tuổi, dân mạng chắc nịch 'không còn người yêu tin đồn' - Ảnh 9
"Dĩ ái vi doanh" chính thức đóng máy vào cuối tháng 3/2023, hiện vẫn chưa ấn định ngày chính thức công chiếu

Hiện cộng đồng mạng đang tràn đầy hy vọng bộ phim "Dĩ ái vi doanh" của hai người sẽ sớm ấn định ngày lên sóng chính thức. Người hâm mộ cũng mong chờ sự bức phá mới về diễn xuất của hai nhân tố tiềm năng Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ trong dự án phim lần này.  

 

 

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