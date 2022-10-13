'Ảnh hậu' Mã Tư Thuần để lộ vòng hai to vượt mặt, nghi vấn mang thai với bạn trai ca sĩ 'nhân cách tồi'

Sao quốc tế 13/10/2022 14:30

Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Mã Tư Thuần đã làm dấy lên tin đồn cô mang thai với nam ca sĩ Trương Triết Hiên.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây cánh săn ảnh đã chụp được khoảnh khắc Mã Tư Thuần cùng đi dạo với bạn trai Trương Triết Hiên và trợ lý của mình. Điều khiến công chúng chú ý nhất trong loạt ảnh được chụp lại chính là vòng hai to bất thường của cô.

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Mã Tư Thuần cùng đi dạo với bạn trai Trương Triết Hiên và trợ lý

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Cụ thể, trong những bức hình này, Mã Tư Thuần diện trang phục khá xuề xòa và rộng thùng thình nhưng cũng không thể che đi vòng hai to "vượt mặt". Không những vậy, nữ diễn viên di chuyển khá nhẹ nhàng và chậm chạp, cần có sự trợ giúp của bạn trai và trợ lý.

Những chi tiết "đáng ngờ" trên đã khiến cư dân mạng đặt ra nghi vấn rằng liệu Mã Tư Thuần có đang mang bầu với Trương Triết Hiên? Tuy vậy, cặp đôi hiện vẫn giữ im lặng và không có bất kỳ phản hồi gì về tin đồn này.

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Đây không phải lần đầu Mã Tư Thuần vướng nghi vấn mang thai

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Được biết, đây không phải là lần đầu mà Mã Tư Thuần bị đồn mang thai, thậm chí có thông tin cô bí mật ra nước ngoài sinh con. Dẫu vậy, nữ diễn viên sau đó đều lên tiếng phủ nhận và đăng tải những hình ảnh vóc dáng thon gọn, khỏe khoắn.

Mã Tư Thuần và Trương Triết Hiên lần đầu bị bắt gặp hẹn hò là vào tháng 3/2021, nam ca sĩ là trưởng nhóm và cũng đồng thời là giọng ca chính của nhóm Penicillin. Năm 2019, nam ca sĩ từng được tạp chí Forbes Trung Quốc xếp vào danh sách 30 người thành công nhất dưới tuổi 30.

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Mã Tư Thuần và Trương Triết Hiên lần đầu bị bắt gặp hẹn hò là vào tháng 3/2021

Tuy vậy, nhân phẩm của Trương Triết Hiên lại bị đánh giá thấp. Nam ca sĩ từng vướng vào loạt tai tiếng như bòn rút tiền của bạn gái khi chưa nổi tiếng, lăng nhăng, khoe khoang về việc ngủ với bạn gái người khác, có nhiều hành vi bạo lực và thường xuyên dùng lời lẽ phản cảm. Trên trang cá nhân, anh cũng hay chửi thề và cãi tay đôi với cư dân mạng.

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