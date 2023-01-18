Đàm Tùng Vận bị phát hiện có 'em trai thất lạc': Là sao nam quen mặt của Cbiz, đã từng hợp tác chung trong một bộ phim đình đám

Sao quốc tế 18/01/2023 15:43

Sự trùng hợp thú vị giữa hai ngôi sao Cbiz khiến dân tình không khỏi thích thú.

Mới đây, trên mạng xã hội, netizen đang lan truyền ảnh thẻ lúc nhỏ của Trương Tân Thành, điều bất ngờ là ai nấy đều cho rằng Trương Tân Thành lúc nhỏ thực sự trông rất giống "nữ thần không tuổi" Đàm Tùng Vận (khi đã trưởng thành). Sự giống nào kỳ diệu này còn được chính nam diễn viên hào hứng chia sẻ bức ảnh trên chương trình Khu Rừng Nhỏ Kỳ Diệu, nói: "Đây chẳng phải là Đàm Tùng Vận sao?". 

Đàm Tùng Vận bị phát hiện có 'em trai thất lạc': Là sao nam quen mặt của Cbiz, đã từng hợp tác chung trong một bộ phim đình đám - Ảnh 1
Trương Tân Thành lúc nhỏ có nét rất giống Đàm Tùng Vận. 

Ngay lập tức, netizen cũng nhanh chóng "đào lại" muôn vàn khoảnh khắc giống nhau đến bất ngờ của cặp anh em Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, vô số người còn đùa vui với nhau rằng Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận là chị em thất lạc nhiều năm. 

Đàm Tùng Vận bị phát hiện có 'em trai thất lạc': Là sao nam quen mặt của Cbiz, đã từng hợp tác chung trong một bộ phim đình đám - Ảnh 2

Đàm Tùng Vận bị phát hiện có 'em trai thất lạc': Là sao nam quen mặt của Cbiz, đã từng hợp tác chung trong một bộ phim đình đám - Ảnh 3

Đàm Tùng Vận bị phát hiện có 'em trai thất lạc': Là sao nam quen mặt của Cbiz, đã từng hợp tác chung trong một bộ phim đình đám - Ảnh 4

Trong bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Đàm Tùng Vận, Trương Tân Thành và Tống Uy Long vào vai 3 anh em cùng với kịch bản hấp dẫn đã tạo nên cơn sốt tại thời điểm đó. Với Trương Tân Thành, nam diễn viên ngoài đời kém Đàm Tùng Vận 5 tuổi, tuy nhiên mối quan hệ của họ hết sức thân thiết và gần gũi như hai người bạn đồng niên. 

Đàm Tùng Vận bị phát hiện có 'em trai thất lạc': Là sao nam quen mặt của Cbiz, đã từng hợp tác chung trong một bộ phim đình đám - Ảnh 5

Dù vậy, so với sự nghiệp ngày càng rực rỡ của "người chị" Đàm Tùng Vận thì Trương Tân Thành có phần khiêm tốn hơn. Trương Tân Thành chính thức bước chân vào giới giải trí từ năm 2013, tuy nhiên cho đến nay, dấu ấn của anh chỉ đọng lại với khán giả qua các bộ phim như Xin Chào, Ngày Xưa Ấy, Lê Hấp Đường Phèn, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà,... còn lại các bộ phim khác đều không mấy khả quan. 

Đàm Tùng Vận bị phát hiện có 'em trai thất lạc': Là sao nam quen mặt của Cbiz, đã từng hợp tác chung trong một bộ phim đình đám - Ảnh 6
Trương Tân Thành trong phim Xin Chào Ngày Xưa Ấy

 

Đàm Tùng Vận bị phát hiện có 'em trai thất lạc': Là sao nam quen mặt của Cbiz, đã từng hợp tác chung trong một bộ phim đình đám - Ảnh 7
Trương Tân Thành trong phim Lê Hấp Đường Phèn

 

Đàm Tùng Vận bị phát hiện có 'em trai thất lạc': Là sao nam quen mặt của Cbiz, đã từng hợp tác chung trong một bộ phim đình đám - Ảnh 8
Tạo hình của Trương Tân Thành trong phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà

Thế nhưng, nhiều khán giả vẫn cho rằng Trương Tân Thành được xem là "viên ngọc quý" trong giới giải trí với khả năng diễn xuất linh hoạt, uyển chuyển, nhân phẩm, tính cách và cả nhan sắc của anh vô cùng hoàn mỹ, hy vọng trong thời gian sắp tới nam diễn viên sẽ có nhiều cơ hội để chứng minh bản thân và tỏa sáng hơn nữa. 

Cách đây không lâu, từng xuất hiện tin đồn Đàm Tùng Vận sẽ tái hợp với Trương Tân Thành trong dự án mới, tuy chỉ được đoàn đội các diễn viên xác nhận nhưng khán giả vẫn hi vọng sẽ được gặp lại cặp đôi trên màn ảnh một lần nữa. 

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Tham gia Lễ trao giải phim truyền hình của CMG vừa qua, Đàm Tùng Vận ngay lập tức "gây sốt" với tạo hình xinh đẹp của mình.

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