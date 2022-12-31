Mãn nhãn với poster các nhân vật của 'Đại Tống Thiếu Niên Chí 2': Trương Tân Thành, Châu Vũ Đồng được kỳ vọng gây tiếng vang

Sao quốc tế 31/12/2022 15:57

Ngay khi đoàn làm phim vừa tung poster nhân vật trong phim Đại Tống Thiếu Niên Chí 2 đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Mới đây, bộ phim truyền hình mới Đại Tống Thiếu Niên Chí 2 vừa phát hành poster nhân vật chính thức cho dàn cast chính gồm Trương Tân Thành, Châu Vũ Đồng, Vương Hựu Thạc, Tô Hiểu Đồng, Trịnh Vĩ và Phó Vĩ Luân.

Mãn nhãn với poster các nhân vật của 'Đại Tống Thiếu Niên Chí 2': Trương Tân Thành, Châu Vũ Đồng được kỳ vọng gây tiếng vang - Ảnh 1

Mãn nhãn với poster các nhân vật của 'Đại Tống Thiếu Niên Chí 2': Trương Tân Thành, Châu Vũ Đồng được kỳ vọng gây tiếng vang - Ảnh 2

Được biết, sau thành công của phần 1, Đại Tống Thiếu Niên Chí phần 2 giữ lại toàn bộ dàn cast cũ. Đặc biệt, ở phần mới của bộ phim có sự tham gia của đạo diễn Y Tranh – người đứng sau thàn công của bộ phim Thương Lan Quyết gây bão mạng xã hội trong mùa hè vừa rồi. 

Mãn nhãn với poster các nhân vật của 'Đại Tống Thiếu Niên Chí 2': Trương Tân Thành, Châu Vũ Đồng được kỳ vọng gây tiếng vang - Ảnh 3

Mãn nhãn với poster các nhân vật của 'Đại Tống Thiếu Niên Chí 2': Trương Tân Thành, Châu Vũ Đồng được kỳ vọng gây tiếng vang - Ảnh 4

Mãn nhãn với poster các nhân vật của 'Đại Tống Thiếu Niên Chí 2': Trương Tân Thành, Châu Vũ Đồng được kỳ vọng gây tiếng vang - Ảnh 5

Mãn nhãn với poster các nhân vật của 'Đại Tống Thiếu Niên Chí 2': Trương Tân Thành, Châu Vũ Đồng được kỳ vọng gây tiếng vang - Ảnh 6

Đại Tống Thiếu Niên Chí được lấy bối cảnh chiến tranh giữa Bắc Tống và Tây Hạ, nội dụng kể về một nhóm thiếu niên cùng nhau bảo vệ an nguy của Bắc Tống. Khác với vẻ về ngoài của Bắc Tống phồn hoa yên bình, nhưng sâu bên trong là những đấu đá dữ dội với nhóm mật thám luôn có ý định chia cắt chính quyền vẫn luôn ẩn nấp gây náo loạn.

Đối diện với tình hình này, một nhóm thanh niên được đào tạo nghiêm ngặt để bảo vệ toàn vẹn cho giang sơn Bắc Tống. Dù có mỗi người đều có những cá tính riêng nhưng khi cùng nhau trải qua những khó khăn trắc trở và từ đó nhóm thiếu niên đã dần hiểu nhau và đoàn kết bảo vệ giang sơn.

Sang đến phần 2, sáu thanh niên ấy lại hội tụ một lần nữa sau ba năm, từ đó dẫn đến một loạt các câu chuyện phá án dở khóc dở cười.

Mãn nhãn với poster các nhân vật của 'Đại Tống Thiếu Niên Chí 2': Trương Tân Thành, Châu Vũ Đồng được kỳ vọng gây tiếng vang - Ảnh 7

Thời gian đầu, trước khi bộ phim lên sóng phần 1 không nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả, nhưng sau khi lên sóng, Đại Tống Thiếu Niên Chí lại bất ngờ tạo lên được tiếng vang lớn, được đón nhận ngoài mong đợi. Tác phẩm nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người xem với 8.2 điểm douban vào năm 2019.

Dàn diễn viên của bộ phim vào thời điểm lên sóng đa số là những gương mặt mới nhưng họ nhận được vô số lời khen ngợi nhờ diễn xuất sinh động. Đây cũng là bộ phim đưa tên tuổi của cặp đôi diễn viên chính Trương Tân Thành và Châu Vũ Đồng  tiến xa hơn trong sự nghiệp. 

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