Á hậu Hong Kong Trần Nhã Tư và cuộc sống 'bình thản' khi làm dâu hào môn

Sao quốc tế 23/04/2023 23:17

Dù Trần Nhã Tư từng tiết lộ ông xã chỉ là một người bình thường, nhưng thân phận của anh đã nhanh chóng được tìm ra là hoàn toàn "không tầm thường".

Trang HK01 đưa tin, chồng của Á hậu Hong Kong Trần Nhã Tư - DJ Quách Mạnh Tuấn - đã được tìm ra. Anh không hề xuất thân từ một gia đình bình thường mà thuộc hàng "trâm anh thế phiệt", gia tài đồ sộ ở Malaysia.

Á hậu Hong Kong Trần Nhã Tư và cuộc sống 'bình thản' khi làm dâu hào môn - Ảnh 1
Quách Mạnh Tuấn là cháu trai của 'Vua đường châu Á' Quách Hạc Niên - Ảnh: Internet

Theo trang tin này, Quách Mạnh Tuấn là cháu trai của người được mệnh danh là "Vua đường châu Á" - tỷ phú Quách Hạc Niên. Vào năm 2023, Quách Hạc Niên được tạp chí Forbes xếp vào hạng 146 trong danh sách các Tỷ phú toàn cầu với tài sản lên đến 11,8 tỷ USD.

Tuy có xuất thân từ một gia đình siêu giàu nhưng Quách Mạnh Tuấn sống rất kín tiếng. Anh không hề tham gia vào việc kinh doanh của ông mình.

Quách Mạnh Tuấn vốn tốt nghiệp trường Đại học Stanford danh giá và hiện là việc trong lĩnh vực quảng cáo, bất động sản. Ngoài ra, anh còn tham gia showbiz với vai trò DJ và sản xuất âm nhạc.

Á hậu Hong Kong Trần Nhã Tư và cuộc sống 'bình thản' khi làm dâu hào môn - Ảnh 2
Trần Nhã Tư giấu kín thông tin về chồng khi kết hôn - Ảnh: Internet

Quách Mạnh Tuấn và Trần Nhã Tư kết hôn vào năm 2021, mọi thông tin và gia thế của anh Quách đều được vợ giấu kín. Á hậu Hong Kong cho biết ông xã của cô chỉ là một người đàn ông bình thường và từ chối tiết lộ hình ảnh của chồng mình.

Sau khi lập gia đình, Trần Nhã Tư rút khỏi showbiz và chuyên tâm làm dâu hào môn. Cô cùng với Quách Mạnh Tuấn sang Singapore định cư. Hiện người đẹp đang là một huấn luyện viên yoga.

Á hậu Hong Kong Trần Nhã Tư và cuộc sống 'bình thản' khi làm dâu hào môn - Ảnh 3

Á hậu Hong Kong Trần Nhã Tư và cuộc sống 'bình thản' khi làm dâu hào môn - Ảnh 4

Trần Nhã Tư sinh năm 1989, cô được trao giải Á hậu 2 Hong Kong vào năm 2016, sau đó hoạt động dưới trướng TVB. Cô từng làm qua các vai trò như diễn viên, MC và từng xuất hiện trong các tác phẩm như Heartstorm 3, There is a Big Thousand in Hollywood,...

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Từ khóa:   Trần Nhã Tư Quách Mạnh Tuấn Vua đường châu Á sao Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

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