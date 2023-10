Á hậu Hong Kong Trần Nhã Tư và cuộc sống 'bình thản' khi làm dâu hào môn

Trần Nhã Tư giấu kín thông tin về chồng khi kết hôn - Ảnh: Internet

Quách Mạnh Tuấn và Trần Nhã Tư kết hôn vào năm 2021, mọi thông tin và gia thế của anh Quách đều được vợ giấu kín. Á hậu Hong Kong cho biết ông xã của cô chỉ là một người đàn ông bình thường và từ chối tiết lộ hình ảnh của chồng mình.

Sau khi lập gia đình, Trần Nhã Tư rút khỏi showbiz và chuyên tâm làm dâu hào môn. Cô cùng với Quách Mạnh Tuấn sang Singapore định cư. Hiện người đẹp đang là một huấn luyện viên yoga.

Trần Nhã Tư sinh năm 1989, cô được trao giải Á hậu 2 Hong Kong vào năm 2016, sau đó hoạt động dưới trướng TVB. Cô từng làm qua các vai trò như diễn viên, MC và từng xuất hiện trong các tác phẩm như Heartstorm 3, There is a Big Thousand in Hollywood,...