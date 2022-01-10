4 sao nữ được mệnh danh là 'Thần Tiên Tỷ Tỷ' của làng giải trí Hoa ngữ, ai cũng xinh đẹp và khí chất 'bất phàm'

Sao quốc tế 10/01/2022 11:45

Tuy Lưu Diệc Phi là thần tiên tỷ tỷ nổi tiếng nhất từ trước đến nay, nhưng làm giải trí Hoa ngữ cũng không thiếu những ngôi sao có khí chất tương tự.

Chương Tử Di

Với diễn xuất đỉnh cao cùng nhan sắc "không phải dạng vừa" của mình, "Tam Kim Ảnh hậu" Chương Tử Di có độ nổi tiếng không chỉ gói gọn trong Trung Quốc mà vươn xa ra cả thị trường quốc tế. Điều khiến người ta nhớ nhung nhất về nữ diễn viên chính là khí chất độc nhất cùng các đường nét gương mặt thanh tú, khó ai bì.

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Chương Tử Di đẹp đến nao lòng trong Thập Diện Mai Phục

Lưu Thi Thi

Nổi tiếng nhờ Bộ Bộ Kinh Tâm, Lưu Thi Thi đã nỗ lực vươn lên và thoát khỏi cái mác "bản sao Lưu Diệc Phi". Tuy diễn xuất có phần chưa chín muồi nhưng nhan sắc của cô là thứ mà người khác không thể tùy tiện bàn luận. Sau khi kết hôn cùng Ngô Kỳ Long, tuy ít hoạt động trong làng giải trí nhưng khán giả vẫn nhớ mãi về một Lưu Thi Thi có nhan sắc cổ điển và vô cùng nổi bật ở bất cứ đâu.

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Nhan sắc thời trẻ của Lưu Thi Thi 'không phải dạng vừa'

Lưu Diệc Phi

Kể từ sau Thần Điêu Đại Hiệp, danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ" đã đi liền với Lưu Diệc Phi. Không ngoa khi nói vai diễn Tiểu Long Nữ sinh ra chính là dành cho cô. Trong những tạo hình hiện đại có thể Lưu Diệc Phi không quá ấn tượng nhưng hễ khi cô khoác lên mình bộ đồ cổ trang là bao nhiêu khí chất lại ùa về, vẻ đẹp thoát tục lộ rõ, không hổ danh tiên nữ hạ phàm.

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Lưu Diệc Phi nổi tiếng với danh xưng 'Thần Tiên Tỷ Tỷ' sau Thần Điêu Đại Hiệp

Cao Viên Viên

Tuy nhan sắc của nữ diễn viên không hề thanh thoát như 3 cái tên trên nhưng lại có nét cá tính rất riêng và đậm chất quý phái. Mỗi lần Cao Viên Viên xuất hiện ở đâu thì mọi tâm điểm chú ý đều đổ dồn vào cô vì cô được ví như nữ thần, nhiều người còn chia sẻ bản thân đã bị tan chảy bởi nụ cười của nữ minh tinh họ Cao.

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Cao Viên Viên ngoài 40 vẫn được gọi là Nữ thần quốc dân

 Ảnh: Internet

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Từ khóa:   thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi Chương Tử Di Lưu Thi Thi sao Hoa ngữ

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