'Thần tiên tỷ tỷ' có sở thích giật bồ, 'ăn tạp' nhất C-biz bất ngờ được bạn trai người Hàn cầu hôn

Cách đây vài ngày nữ diễn viên Trương Mông đã được bạn trai người Hàn là MC Kim Eun Sung cầu hôn, đồng thời cô cũng ngầm khẳng định chuyện mình đã mang thai.

Mới đây, nữ diễn viên Trương Mông đã đăng tải đoạn clip mình và ông xã tương lai đang nhảy múa theo một đoạn nhạc vui lên MXH. trong video này, Trương Mông diện một chiếc váy khá rộng với họa tiết hoa làm rộ lên nghi vấn cô đang mang thai con đầu lòng. Trương Mông lộ bụng bầu trong clip nhảy cùng ông xã tương lai - Ảnh: Cắt từ clip Đối diện với các bình luận hỏi thăm về chuyện bầu bí, Trương Mông không hề phủ nhận mà còn cảm ơn các lời chúc mừng nên càng làm tăng thêm độ chính xác của thông tin trên. Ngoài ra, trong những bức ảnh được MC Kim Eun Sung đăng tải, cả hai chủ yếu chụp ở phần thân trên càng làm tăng thêm sự hoài khi của công chúng.

Bài đăng của Kim Eun Sung chỉ để lộ phần trên của Trương Mông - Ảnh: Chụp màn hình Trước đây, khi cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 3/2020, Trương Mông đã bị gắn mác "tiểu tam" khi bạn gái cũ của Kim Eun Sung vu khống nữ diễn viên là kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của họ. Tuy vậy, Kim Eun Sung đã dọa sẽ kiện bạn gái cũ nếu cô tiếp tục phỉ báng Trương Mông, từ đó mọi việc mới bắt đầu chìm xuống. Trương Mông từng nhiều lần bị gắn cho danh xưng 'tiểu tam' trong quá khứ vì thoái quen 'ăn tạp' của mình - Ảnh: Sina Tuy vậy, đây không phải là lần đầu mà vị "thần tiên tỷ tỷ" vướng vào lùm xùm người thứ 3. Năm 2015, Trương Mông qua lại với một người đàn ông đã có gia đình nhưng lại khẳng định bản thân không hề biết rằng người kia đã kết hôn. Vụ việc này còn khiến Hoa hậu Hoàn Vũ Trung Quốc 2004 Trương Manh bị chửi oan vì có cái tên giống với Trương Mông nhưng nữ diễn viên tuyệt nhiên không hề lên tiếng giải oan cho đàn chị.

Hoa hậu Hoàn Vũ Trung Quốc 2004 Trương Manh từng bị chửi oan vì có cái tên giống với Trương Mông nhưng không được đàn em ra mặt giải thích - Ảnh: Internet Sau cú vấp ngã tình cảm, Trương Mông công khai hẹn hò với MC Kim Ân Thánh. Tuy nhiên, Trương Mông lại tiếp tục bị bạn gái cũ của Kim Ân Thánh là Mộc Mộc tố cô đã giật bạn trai mình. Theo đó, Mộc Mộc chia tay Kim Ân Thánh vì bắt gặp anh thường xuyên chơi game cùng một cô gái lạ. Sau này khi Kim Ân Thánh công khai yêu Trương Mông thì cô mới biết nữ diễn viên kia là người đã chen vào tình yêu của mình. Chuyện tình của Trương Mông và bạn trai Hàn Quốc không được nhiều người chúc phúc - Ảnh: Internet Sau sự việc này, Trương Mông lần nữa bị công chúng quay lưng và cho rằng cô có sở thích kỳ lạ là "giật bồ" người khác. Nữ diễn viên còn thường xuyên bị mắng là "đồ ăn tạp" nên những chuyện tình sau này của cô cũng không được nhiều người chúc phúc.

'Thảm họa thẩm mỹ' Trương Mông lấy lại nhan sắc Trong loạt ảnh mới, nhan sắc của "thần tiên tỷ tỷ" Trương Mông trở nên hài hòa hơn. Trước đó, mặt cô bị biến dạng do di chứng của những cuộc trùng tu nhan sắc.

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