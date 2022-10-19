3 nàng mỹ nhân Hoa ngữ thoát mác 'hot girl đóng phim', từng bước khẳng định năng lực

Sau khi quyết định theo đuổi nghiệp diễn, cô may mắn lọt vào mắt xanh của Hà Cảnh - MC nổi tiếng bậc nhất xứ Trung và có cơ hội tham gia Cây dành dành nở hoa. Từ đó, người đẹp sinh năm 1993 dần thoát khỏi danh xưng hot girl.

Trước khi lấn sân sang diễn xuất, ngôi sao Nàng công chúa tôi yêu là người mẫu ảnh trong nhiều năm. Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo, Trương Dư Hi nhanh chóng trở thành hot girl được yêu thích.

Với Nàng công chúa tôi yêu, Đẹp trai là số một, Lưu ly mỹ nhân sát, Trương Dư Hi đã có chỗ đứng nhất định trong làng điện ảnh. Năm 2018, nữ diễn viên được khán giả của Ifeng Fashion bình chọn là "Nữ diễn viên mới được yêu thích nhất".

Bạch Lộc

Bạch Lộc vốn xuất thân là một hot girl mạng. Cô thậm chí còn suýt trở thành thần tượng nếu như may mắn được SM Entertainment nhận làm thực tập sinh.

Sau khi cánh cửa trở thành thần tượng của Bạch Lộc chính thức khép lại, thì thật bất ngờ, cánh cửa diễn xuất đã mở ra với người đẹp. Cô gia nhập Hoan Ngu và lọt mắt xanh của Vu Chính, được lăng xê hết mực. Một số bộ phim làm nên tên tuổi của Bạch Lộc phải kể đến như Chiêu Diêu, Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu, Trường Quân Sự Liệt Hỏa, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương…

Triệu Lộ Tư

Ngay từ khi còn học đại học, mỹ nhân sinh năm 1998 đã nổi tiếng khắp mạng xã hội Trung Quốc với danh xưng "hot girl thanh thuần". Nhờ vai diễn đầu tay Mã Tuyết Vân trong Phượng Tù Hoàng, cô đã để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

Nhờ vậy cô tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm cổ trang như Manh thê thực thần, Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Tam thiên nha sát, Trần thiên thiên trong lời đồn. Nhờ đó, Triệu Lộ Tư được mệnh danh là "mỹ nhân cổ trang mới". Mới đây nhất trong Tinh hán xán lạn đóng cùng Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư đã khằng định được khả năng diễn xuất và thành công thoát mác "hot girl đi diễn".