17 năm cặp kè với 16 trai trẻ, nữ diva 40 tuổi Đài Loan tiếp tục công khai hẹn hò bạn trai kém 16 tuổi

Nữ diva nổi tiếng Đài Loan Tiêu Á Hiên vừa công khai hẹn hò chàng trai kém mình 16 tuổi khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm về tình sử phức tạp của cô.

Tiêu Á Hiên là nữ ca sĩ nổi tiếng Đài Loan và cũng là một trong những diva hàng đầu châu Á. Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực ca hát, cô ca sĩ sinh năm 1979 này còn được nhiều người biết đến với tình sử phức tạp và sở thích cặp kè trai trẻ.

Tiêu Á Hiên là nữ ca sĩ nổi tiếng Đài Loan

Bạn trai kém 16 tuổi của Tiêu Á Hiên là nghệ sĩ trẻ Hoàng Hạo 24 tuổi. Thời gian trước đây, Tiêu Á Hiên và Hoàng Hạo đã từng bị truyền thông Đài Loan phát hiện hẹn hò nhưng khi đó Tiêu Á Hiên phủ nhận và cho biết đó chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường.

Ngoài sự nghiệp thành công, đời sống tình cảm của Tiêu Á Hiên luôn khiến truyền thông Đài Loan chú ý

Vậy nhưng mới đây trên trang cá nhân của mình, nữ diva xứ Đài đã công khai hình ảnh hẹn hò với tình trẻ cùng dòng trạng thái: “Tình yêu chính là khi chúng ta được ở bên nhau”. Và ngay sau đó Hoàng Hạo cũng chia sẻ lại bài viết này của Tiêu Á Hiên cùng lời nhắn: “Em và anh bên nhau, điều đó thật ngọt ngào”.

Trên trang cá nhân, Tiêu Á Hiên và bạn trai Hoàng Hạo công khai hẹn hò

Điều đáng nói là trước khi công khai hẹn hò với Hoàng Hạo, nữ diva Tiêu Á Hiên từng vướng tin đồn bị nhiễm HIV vì qua lại với quá nhiều đàn ông. Trang QQ của Trung Quốc vừa mới đưa ra con số thống kê, trong vòng 17 năm Tiêu Á Hiên đã qua lại với 16 chàng trai trẻ. Có vẻ như sở thích của diva xứ Đài là những anh chàng đẹp trai, nhỏ tuổi, chưa thực sự nổi tiếng.

Ngoài chuyện tình cảm phức tạp, Tiêu Á Hiên còn là người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ

Bên cạnh sự nghiệp nổi tiếng, chuyện tình cảm phức tạp và sở thích nghiện phẫu thuật thẩm mỹ luôn khiến Tiêu Á Hiên được truyền thông Đài Loan chú ý.

Tiêu Á Hiên tiếp tục qua đêm với tình trẻ dù dính tin đồn mắc bệnh HIV Nghiện phẫu thuật thẩm mỹ và ‘săn’ trai trẻ là sở thích khác người của nữ diva hàng đầu Đài Loan Tiêu Á Hiên.

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