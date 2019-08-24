Những nữ diễn viên Hoa ngữ khiến đồng nghiệp nam sợ hợp tác nhất

Sao quốc tế 24/08/2019 06:32

Ngoài nữ diễn viên Trịnh Sảng, Angela Baby, Châu Đông Vũ và Tôn Lệ là những nghệ sĩ khiến nam đồng nghiệp sợ hợp tác nhất.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, có nhiều nghệ sĩ nam nổi tiếng không muốn hợp tác với diễn viên Trịnh Sảng, Angela Baby, Châu Đông Vũ, Tôn Lệ. Lý do là người thì diễn quá giỏi còn người thì không được đánh giá cao về diễn xuất.

Angela Baby

Bà xã của Huỳnh Hiểu Minh là một cái tên không còn lạ lẫm trong giới giải trí Hoa ngữ. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, cô tham gia showbiz với vai trò người mẫu. Nhờ mối quan hệ với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby dần dần lấn sân làm diễn viên.

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Dù hợp tác với nam diễn viên có thực lực nhưng diễn xuất của Angela Baby vẫn không tiến bộ

Dù sở hữu nhan sắc hơn người nhưng Angela Baby không được đánh giá cao về diễn xuất. Ngay cả bản thân cô cũng nhận thấy khuyết điểm này của mình. Dù hợp tác với nam diễn viên chính có nhiều kinh nghiệm đi chăng nữa thì diễn xuất của Angela Baby vẫn không khá hơn.

Đã từng có thông tin cho rằng, Angela Baby và Lưu Đức Hoa cùng đóng chung trong một bộ phim. Quay đến phân cảnh khóc, diễn đi diễn lại 11 lần nhưng Angela Baby không thể khóc nổi. Cuối cùng đoàn phim phải dùng thuốc nhỏ mắt giúp cô hoàn thành cảnh quay này.

Châu Đông Vũ

Châu Đông Vũ được đánh giá cao về diễn xuất. Cô nổi tiếng sau khi được đạo diễn Trương Nghệ Mưu lựa chọn vào vai nữ chính cho bộ phim của mình. Vì là “Mưu nữ lang” nên con đường phát triển của Châu Đông Vũ trong giới khá thuận lợi.

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Tính cách thẳng thắn của Châu Đông Vũ bị người lớn hơn cho là vô lễ

Vậy nhưng vì tính cách của cô khá thẳng thắn nên hay làm mất lòng người khác. Những người trong giới cho biết rằng, lần đầu tiên Châu Đông Vũ gặp đàn anh Tôn Hồng Lôi nhưng cô lại gọi thẳng tên mà không có bất kỳ sự tôn trọng nào. Trong khi đó Tôn Hồng Lôi là một trong những ngôi sao rất được người trong giới tôn trọng. Chính vì nguyên nhân này, một số nam diễn viên từ chối hợp tác với Châu Đông Vũ.

Trịnh Sảng

Nữ diễn viên Trịnh Sảng cũng được xem là ngôi sao khá nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ. Thành công từ khi còn khá trẻ, nhiều người cho rằng tính cách của Trịnh Sảng khi mới vào nghề và hiện tại khác nhau quá nhiều.

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Nhiều bạn diễn nam từ chối hợp tác với nữ diễn viên Trịnh Sảng

Có lẽ chuyện tình cảm của Trịnh Sảng trong suốt thời gian qua ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách của cô. Nhiều người cho rằng cách suy nghĩ của Trịnh Sảng quá khác biệt nên đồng nghiệp khó giao tiếp với cô. Chính vì vậy, nữ diễn viên họ Trịnh là một trong những nữ nghệ sĩ mà đồng nghiệp nam không muốn hợp tác nhất.

Tôn Lệ

Tôn Lệ là một diễn viên vừa thành công trong sự nghiệp vừa có một gia đình hạnh phúc. Tôn Lệ được đánh giá cao về diễn xuất. Các vai diễn của cô đều nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp cũng như người hâm mộ.

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Diễn xuất quá tốt của Tôn Lệ cũng khiến bạn diễn gặp nhiều áp lực

Vậy nhưng Tôn Lệ cũng là diễn viên mà các nam đồng nghiệp sợ phải hợp tác nhất. Nguyên nhân là vì diễn xuất của Tôn Lệ quá tốt nên khiến bạn diễn gặp không ít áp lực khi quay phim. Do đó, các bạn diễn nam khá đắn đo khi được mời hợp tác cùng cô.

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Từ khóa:   Trịnh Sảng Tôn Lệ Angela Baby

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