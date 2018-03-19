Tưởng là thói xấu trong mắt đàn ông, hóa ra lại là ‘bùa mê’ khiến chàng không rời nửa bước!

Phụ nữ yêu 19/03/2018 05:30

Phụ nữ không hề hay biết những điều tưởng chừng là thói xấu sau đây lại khiến đàn ông cực say mê!

Tự do bộc lộ tình cảm

Phụ nữ Á Đông thường hay che đậy cảm xúc của mình. Nhiều khi buồn chẳng dám nói với ai, mà vui cũng không thể quá lộ liễu. Vì theo nhiều quan niệm, phụ nữ phải giữ cách thể hiện vừa phải mới là duyên dáng trong mắt đàn ông. Nhưng thật ra đàn ông lại không thích phụ nữ thế này. Với họ, trong tình cảm hay hôn nhân, phụ nữ quyến rũ nhất chính là khi có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình, tự nhiên và thoải mái nhất.

Đàn ông luôn khó rời mắt khỏi những người phụ nữ biết bày tỏ cảm xúc tự nhiên và khéo léo nhất. Họ không muốn ở cạnh một người phụ nữ luôn kiềm chế cảm xúc của bản thân, lúc nào cũng giữ thái độ không thật lòng mình. Đàn ông muốn nhìn những nụ cười thật nhất, cũng như những giọt nước mắt tự nhiên nhất của phụ nữ. Cảm xúc chân thật vẫn là cảm xúc dễ lay động lòng người nhất. Vì vậy, cứ tự tin thể hiện mình, đừng che đậy, cũng đừng dồn nén cảm xúc của mình.

Tưởng là thói xấu trong mắt đàn ông, hóa ra lại là ‘bùa mê’ khiến chàng không rời nửa bước! - Ảnh 1
Đàn ông luôn khó rời mắt khỏi những người phụ nữ biết bày tỏ cảm xúc tự nhiên và khéo léo nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phóng khoáng khi yêu

Phóng khoáng khi yêu, cứ là một thói xấu, nhưng thật ra lại là điều đàn ông luôn âm thầm thích ở phụ nữ. Phụ nữ hay có thói quen suy nghĩ và tính toán kỹ lưỡng khi yêu ai đó. Và họ thường có những nguyên tắc nhất định để tự bảo vệ bản thân khỏi tổn thương khi yêu. Nhưng thật ra đàn ông hầu như không thích điều này ở phụ nữ. Họ muốn khi họ hết lòng với bạn thì bạn cũng hãy không nghĩ suy mà đến với họ. Tính toán quá nhiều trong tình yêu dễ khiến đàn ông mất hứng, và khi chưa bắt đầu đã nghĩ quá nhiều thì làm sao có thể mong bền lâu?

Với đàn ông, họ vẫn thích phụ nữ yêu nồng nàn, cuồng nhiệt, có chút hoang dại một chút lại càng tốt. Đàn ông một khi bị cuốn vào rồi sẽ khó lòng rời bỏ được.

Tưởng là thói xấu trong mắt đàn ông, hóa ra lại là ‘bùa mê’ khiến chàng không rời nửa bước! - Ảnh 2
Với đàn ông, họ vẫn thích phụ nữ yêu nồng nàn, cuồng nhiệt, có chút hoang dại một chút lại càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Nghiện hôn

Nhiều cặp đôi khi ở bên nhau lâu, tình cảm dễ bị mai một theo thời gian và hầu như sẽ quên đi những cử chỉ gần gũi thân mật. Nhưng với những phụ nữ “nghiện” hôn thì lại hoàn toàn ngược lại. Khi càng yêu lâu, cô ấy sẽ càng tự nhiên hôn môi hay má của người yêu như một thói quen khó bỏ. Và đàn ông cực thích điều họ, vì họ cảm thấy phụ nữ đang thật sự yêu thương và khao khát mình. Chính những chiếc hôn tưởng chừng đơn giản này lại dễ nhen nhóm ngọn lửa xúc cảm ở đàn ông. Và đây cũng được xem là nét thu hút ở phụ nữ mà đàn ông say mê không dứt.

Tưởng là thói xấu trong mắt đàn ông, hóa ra lại là ‘bùa mê’ khiến chàng không rời nửa bước! - Ảnh 3
Chính những chiếc hôn tưởng chừng đơn giản này lại dễ nhen nhóm ngọn lửa xúc cảm ở đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

‘Hư’ trên giường

Nhiều người quan niệm khi phụ nữ “hư” trên giường sẽ tạo một ấn tượng xấu trong mắt đàn ông. Nhưng thật ra, đàn ông luôn thích một người phụ nữ biết trang nhã nơi phòng khách, đảm đang nơi góc bếp và phải “hư” trên giường. Phụ nữ đừng chỉ là một cô nàng dịu dàng, bị động nơi chốn phòng the. Hãy luôn bày tỏ mong muốn của mình cũng như thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của đàn ông khi trên giường. Chuyện chăn gối lâu ngày cũng cần được làm mới và coi trọng. Đàn ông nào cũng vậy, họ luôn muốn người phụ nữ của mình có thể biết họ cần gì, và cũng để họ biết cô ấy muốn gì. Trong tình dục, phụ nữ nên chân thật với mình và đối phương. Đừng nghĩ đây là  một thói xấu vì rõ ràng đàn ông đều mê mệt điều này!

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Dù có không may bị chồng "cắm sừng", xin hãy cứ là một người phụ nữ thật thông minh và bản lĩnh.

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