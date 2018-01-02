Phụ nữ trưởng thành phải ghi lòng tạc dạ những điều này để ngẩng mặt kiêu hãnh với đời

Đàn bà sinh ra không khổ, chỉ khi yêu sai người, cưới nhầm chồng mới lâm vào cảnh ngang trái. Là phụ nữ thông minh, hiện đại, bạn cần phải biết những điều này để mãi hạnh phúc, mãi an yên.

Yêu một người phải nhất định kết giao với bạn bè và gia đình anh ta

Không sống trong hoàn cảnh của họ, bạn sẽ không thể hiểu được những việc mà họ đã trải qua. Vì vậy, đừng vội phán xét một người khi chỉ nhìn vẻ bề ngoài, hay tiếp xúc chỉ vài lần. Mỗi người có mỗi câu chuyện và hoàn cảnh sống khác nhau, bạn không thể áp đặt những suy nghĩ và cách sống của mình lên người khác. Thay vì cứ cố gắng thay đổi hay vô tư phán xét ai đó, bạn hãy bình tĩnh chấp nhận, bởi con người không ai hoàn hảo. Họ có thể không tốt mặt này nhưng họ sẽ vô cùng hoàn hảo về phương diện khác.

Khi yêu một người, bạn không nên chỉ để tâm đến một mình anh ấy. Bởi ngoài anh ấy ra, còn rất nhiều thứ bạn cần phải quan tâm như gia đình và bạn bè của chàng. Bạn phải tìm hiểu thật kỹ càng, xem chàng là người như thế nào, có đang độc thân thật sự hay không? Vì có thể vô tình bạn sẽ trở thành người thứ ba trong cuộc tình của người khác. Cuộc sống này chuyện gì cũng có thể xảy ra nên hãy thật cẩn thận. Nếu không, cuối cùng người tổn thương không ai khác chính là bạn.

Yêu một người phải suy xét kỹ càng - Ảnh minh họa: Internet

Chịu trách nhiệm với cuộc sống và những điều mình làm

Bạn đã đủ lớn, đủ trưởng thành để quyết định và chịu trách nhiệm cho những điều mình làm. Đã đến lúc bạn quyết định cho tương lai của mình, quyết định kiếm tiền, chọn lựa người yêu, và quyết định tiến đến hôn nhân. Phụ nữ nên nhớ, một khi đã đưa ra quyết định phải làm được và tự chịu trách nhiệm với nó.

Nói thẳng thắn và trực tiếp để hiểu nhau hơn

Bạn không còn nhỏ để dùng những chiêu trò mè nheo, giận hờn để đối phương quan tâm, để ý. Có chuyện gì hãy góp ý thẳng thắn với nhau, vòng vo, quanh co chỉ khiến mối quan hệ càng mệt mỏi. Chắc chắn đàn ông cũng không thích những người phụ nữ luôn giấu giếm, tỏ ra bí ẩn cố tình để chàng tìm hiểu. Sau cuộc nói chuyện thẳng thắn, thậm chí cãi vả sẽ khiến mối quan hệ của bạn dần tốt hơn. Khi đã hiểu được hết những tâm tư tình cảm của bạn, chàng sẽ yêu bạn say đắm.

Có công việc ổn định rồi hãy tính đến chuyện kết hôn

Cuộc sống hôn nhân chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nếu bạn chưa sẵn sàng thì đừng vội nghĩ đến việc gắn bó với một ai đó. Khi bạn còn đang là gánh nặng của gia đình, của chính mình thì đừng vội yêu đương. Là phụ nữ tuyệt đối đừng là “của nợ” của ai cả. Bạn hãy mạnh mẽ, tự tin để làm chủ cuộc đời mình. Khi có công việc ổn định, thu nhập đủ để nuôi bản thân thì hãy kết hôn. Bởi bạn không biết người chồng tương lai của mình sẽ thay đổi nhưng thế nào, anh ấy có tôn trọng bạn hay không.

Phụ nữ phải có công việc ổn định rồi hãy kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Cẩn thận khi tranh luận

Phụ nữ đừng giận quá mất khôn. Khi tranh luận về một vấn đề gì đó, bạn cũng cần phải bình tĩnh và sáng suốt, đừng bị người khác dắt mũi. Đặc biệt là những cuộc xung đột trên mạng xã hội, chúng như con dao hai lưỡi có thể giết chết những mối quan hệ và lòng tự tôn của bạn. Phụ nữ khôn ngoan nên biết tránh xa những thị phi, hoặc thật khéo léo đáp trả những lời sân si đó để không làm tổn hại đến thanh danh của mình. Những hình thức "ném đá", bình luận ác ý, hạ thấp danh dự của người khác sẽ không làm bạn tốt hơn.

Tìm công việc ổn định và theo đuổi đam mê của mình

Có 3 thứ trên đời này phụ nữ tuyệt đối không nên từ bỏ chính là gia đình, đam mê và tiền. Khi bạn có đam mê và quyết tâm thực hiện, cuộc sống càng trở nên tươi đẹp hơn. Đừng vì một người hay một mối quan hệ nào đó mà đánh mất cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Đàn ông có thể rời bỏ bạn, chỉ có đam mê là sẽ không bao giờ phụ lòng bạn.

Đừng kỳ vọng quá nhiều vào những lần hẹn hò

Bạn không còn nhỏ để mơ mộng những cuộc hẹn hò sẽ như chuyện cổ tích hay phim ảnh. Bởi đơn giản, hẹn hò chỉ là hình thức để cả hai danh chính ngôn thuận qua lại với nhau và tiến đến một mối quan hệ lâu dài. Bạn đừng trông mong rằng chàng sẽ quỳ gối cầu hôn dưới sự chứng kiến của mọi người. Đừng kỳ vọng cuộc hẹn hò sẽ diễn ra lãng mạn ở khách sạn sang trọng nhất. Hãy thực tế đi, chỉ cần những điều đơn giản là đủ hạnh phúc.

Đừng vội chấm dứt độc thân để yêu vội một người

Hãy tận dụng cơ hội và thời gian làm những điều mình thích khi còn độc thân. Đừng vì cô đơn mà yêu vội một người, đừng vì muốn thử cảm giác lạ mà muốn tiến đến với một ai đó. Bởi vì những thứ gì đến tự nhiên sẽ tốt hơn là cố gắng cưỡng cầu.