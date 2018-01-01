Những điều có ‘đánh chết’ phụ nữ cũng chớ dại hy sinh vì tình yêu

Phụ nữ yêu 01/01/2018 06:30

Trong tình yêu, hy sinh là điều cần thiết. Tuy nhiên, tùy theo tình huống, hoàn cảnh mà bạn áp dụng hai từ “hy sinh” sao cho phù hợp. Sau đây là những điều phụ nữ tuyệt đối đừng hy sinh vì tình yêu nếu không muốn mất cả chì lẫn chài.

Trong cuộc sống này, tình yêu quan trọng nhưng không phải là điều duy nhất. Ngoài tình cảm yêu đương, bạn còn có rất nhiều mối quan hệ và đam mê. Vì vậy, đừng dại hy sinh quá nhiều khi yêu. Bạn cần phải biết điều gì nên và không nên kẻo hối tiếc về sau.

Từ bỏ đam mê, ước mơ

Ai cũng có đam mê và hoài bão. Tình yêu mất có thể tìm kiếm được, còn ước mơ một khi đã mất thì khó lòng tìm lại. Nếu đối phương bắt buộc bạn phải lựa chọn giữa tình yêu và đam mê, hãy suy xét thật kỹ về mối quan hệ này. Bởi khi yêu, phải cùng nhau phát triển, tôn trọng ước mơ của nhau chứ không phải cố gắng vùi dập đam mê của người khác vì lợi ích của mình.

Rời xa gia đình

Bạn nên nhớ tình yêu nam nữ vốn là thứ nhanh đến, chóng tàn. Chỉ có tình cảm gia đình là tồn tại mãi mãi. Không ai có đủ kiên nhẫn để yêu bạn mãi, trừ ba mẹ. Nếu anh ấy cứ ép buộc bạn phải rời bỏ mối quan hệ ruột thịt của mình, bạn nên suy xét kỹ về mối quan hệ và người đàn ông sắp chung sống.

Những điều có ‘đánh chết’ phụ nữ cũng chớ dại hy sinh vì tình yêu - Ảnh 1
Những điều phụ nữ tuyệt đối không nên hy sinh vì tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Chấm dứt một tình bạn

Vì lý do gì đó, anh ấy không thích bạn giao du với quá nhiều bạn bè. Thậm chí anh ấy còn muốn bạn chấm dứt những mối quan hệ xung quanh. Khi đó, bạn nên bình tĩnh xem lại người đàn ông này, có thể anh ấy không thật sự tôn trọng bạn. Bởi trong cuộc sống, không phải chỉ có tình yêu mà tình bạn và những mối quan hệ khác cũng rất quan trọng. Có những tình bạn còn gắn kết và tồn tại lâu hơn cả tình yêu. Khi yêu phải tôn trọng lẫn nhau, đừng ích kỷ bắt người khác phải từ bỏ những điều vốn dĩ đã gắn bó rất lâu. Vì vậy, bạn đừng khờ dại mà từ bỏ tình bạn của mình.

Thay đổi chuẩn mực của bản thân

Khi yêu nhau, cả hai thường chấp nhận và dung hòa tính cách của đối phương. Nhưng không vì vậy mà bắt ép đối phương phải thay đổi những thói quen, quan điểm cũng như nguyên tắc của mình. Bạn đừng nhượng bộ khi đối phương ép bạn phải thay đổi, bởi sau đó anh ấy sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Mỗi người có chuẩn mực sống khác nhau, thay vì cứ ép đối phương phải thay đổi thì hãy học cách chấp nhận.

Cho đi tất cả tiền bạc

Khi yêu, vấn đề vật chất là điều thiết yếu. Tuy nhiên bạn phải biết phân biệt rạch ròi về vấn đề tài chính, tiền bạc để không phải rước nhiều rắc rối. Tình yêu chỉ dựa trên tiền bạc thì sớm muộn gì cũng đổ vỡ.

Đây chính là 3 người phụ nữ quan trọng nhất của đàn ông

Đây chính là 3 người phụ nữ quan trọng nhất của đàn ông

Đây chính là 3 người phụ nữ quan trọng nhất của đàn ông là nam hay nữ cũng nên nằm lòng ngay.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân yêu hôn nhân phụ nữ yêu những điều tuyệt đối không nên hy sinh những điều phụ nữ không nên làm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 18 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này