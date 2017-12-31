Đàn ông bản lĩnh phải biết giữ bình yên cho người phụ nữ của mình

Tâm sự gia đình 31/12/2017 06:30

Khi yêu, đàn ông không cần phải hét to cho cả thế giới này biết rằng tình yêu của mình lớn đến đâu, chỉ cần yêu nhau trong lặng lẽ, yên bình là được.

Đàn ông giỏi kiếm tiền, ăn nói duyên dáng, hay thậm chí thành thạo chuyện giường chiếu cũng không thể sánh bằng người đàn ông biết giữ bình yên cho người phụ nữ của mình.  Thứ mà đàn bà cần sau kết hôn là một gia đình vững chắc, an yên nép vào nhau mặc ngoài kia gió rít, mưa gào.

Đàn bà cần đàn ông kiếm tiền giỏi để chu toàn cuộc sống gia đình. Đàn bà muốn đàn ông đủ mạnh mẽ để có chỗ dựa khi yếu lòng. Và điều họ khao khát nhất là có được người đàn ông tình nguyện đánh đổi sự bình yên của mình để che chắn cho họ trước những cơn giông bão của cuộc đời.

Nhiều người nghĩ đàn ông phải làm những chuyện to tát, gánh vác trách nhiệm lớn của xã hội mới được người khác trân trọng. Nhưng không phải vậy, đàn ông muốn thành công, muốn người khác nể phục phải biết yêu thương người phụ nữ của mình. Bởi thế giới này một ngày nào đó sẽ quay lưng với bạn, chỉ có vợ là mãi kề bên an ủi động viên những lúc khó khăn, bế tắc.

Đàn ông bản lĩnh phải biết giữ bình yên cho người phụ nữ của mình - Ảnh 1
Đàn ông bản lĩnh phải biết giữ bình yên cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Người không biết trân trọng vợ sẽ không thể thành công trong những quyết định của chính mình. Bởi việc đơn giản nhất là yêu thương cũng không thể làm thì còn chinh phục được chuyện gì to tát hơn? Đàn ông à! Nếu bản lĩnh hãy mang lại sự bình yên cho người phụ nữ của mình, đừng thay lòng đổi dạ, đừng mê của lạ mà quên nghĩa tào khang.

Khi yêu, đàn ông không cần phải hét to cho cả thế giới này biết rằng tình yêu của mình lớn đến đâu, chỉ cần yêu nhau trong lặng lẽ là được. Nếu tình yêu chưa đủ lớn, khi mang ra chống chọi với những đợt gió mạnh sớm muộn gì cũng vụt tắt như ngọn đèn.

Bởi vậy, hãy yêu thương nhau trong bình yên thôi. Đừng ồn ào, chuyện của hai người đừng để quá nhiều người biết. Đàn ông không cần phải hứa quá nhiều, nếu không làm được tất cả sẽ hóa viển vông. Đàn ông không cần phải có lắm tiền nhiều của. Chỉ cần cho người phụ nữ của mình một cuộc sống đủ đầy, ăn đủ no, mặc đủ ấm, đừng để cô ấy phải bận tâm, phải đau đáu vì những chuyện nhỏ nhặt. Không cần phải nhà lầu xe hơi, chỉ cần một mái ấm nhỏ, đủ bình yên, đủ hạnh phúc để quay về khi chùn chân lạc bước.

Ngoài xã hội, đàn ông có thể hô mưa gọi gió, khiến mọi người phục tùng nhưng khi về nhà hãy là một người chồng dịu dàng, bảo bọc bình yên cho người phụ nữ mình yêu.

Phụ nữ cần những bộ trang phục đẹp đi kèm với món trang sức lấp lánh cho bằng chị bằng em. Nhưng họ còn cần hơn một người đàn ông có thể cùng nhau sống những ngày bình yên nhất của cuộc đời, dù vạn vật có thay đổi cũng nhất quyết không rời xa nhau.

Chị em phải nhớ đàn ông bản lĩnh, trưởng thành sẽ không bao giờ làm những điều này

Chị em phải nhớ đàn ông bản lĩnh, trưởng thành sẽ không bao giờ làm những điều này

Sau đây sẽ là những điều mà những người đàn ông trưởng thành sẽ không bao giờ làm. Các chị em hãy ghi nhớ để có thể lựa chọn người chồng lý tưởng nhất cho bản thân.

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