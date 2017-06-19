Chị em phải nhớ đàn ông bản lĩnh, trưởng thành sẽ không bao giờ làm những điều này

Tâm sự gia đình 19/06/2017 17:08

Sau đây sẽ là những điều mà những người đàn ông trưởng thành sẽ không bao giờ làm. Các chị em hãy ghi nhớ để có thể lựa chọn người chồng lý tưởng nhất cho bản thân.

Có bao giờ bạn tự hỏi khi nào thì đàn ông thật sự trưởng thành? Thường thì một số người sẽ trưởng thành từ khoảng 15, 16 tuổi, số còn lại thì phải đợi đến tận 30 hay 40 tuổi.

Sau đây sẽ là những điều mà những người đàn ông trưởng thành sẽ không bao giờ làm. Các chị em hãy ghi nhớ để có thể lựa chọn người chồng lý tưởng nhất cho bản thân.

Chê bai vẻ bề ngoài của bạn

Chị em phải nhớ đàn ông bản lĩnh, trưởng thành sẽ không bao giờ làm những điều này - Ảnh 1
Ảnh: Internet

“Tại sao em không nhuộm tóc”, hay “Em nên giảm cân đi”. Một người đàn ông thật sự yêu bạn sẽ không bao giờ nói về ngoại hình của bạn như thế này cả. Điều này không phải là cách anh ấy làm để giúp bạn tốt hơn. Anh ấy làm vậy để bạn dần cảm thấy tự ti vào bản thân mình mà không thể rời xa anh ấy. Người đàn ông trưởng thành sẽ không bao giờ đặt mình ở trên vị trí của bạn mà phán xét, chê bai bất kì điều gì về bạn, để thỏa mãn mục đích của anh ấy.

Xâm phạm không gian riêng của bạn

Khi bạn có một tình yêu đang tiến triển tốt, bạn sẽ không muốn giấu giếm điều này với bất kì ai, trên Faceook hay là tên của đối phương trong danh bạ. Dù vậy, điều này không có nghĩa là người yêu có quyền lấy túi của bạn và đọc những điều riêng tư bạn cất giữ. Nếu đàn ông làm điều này, chỉ chứng minh rằng anh ta nghi ngờ và không hề tôn trọng bạn.

Đầu hàng khó khăn

Chị em phải nhớ đàn ông bản lĩnh, trưởng thành sẽ không bao giờ làm những điều này - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Khi chúng ta còn trẻ, có phải chúng ta đã từng giam mình vào thế giới riêng và không muốn tự đối mặt với những khó khăn? Và người đàn ông trưởng thành sẽ biết rõ cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề cá nhân, gia đình hayt? việc làm là đối mặt với nó, thay vì chạy trốn. Nhưng điều này không có nghĩa là anh ấy tự tìm lấy rắc rối cho bản thân. Người đàn ông bản lĩnh là người biết khi nào nên giải quyết vấn đề và khi nào tránh những mâu thuẫn không nên có.

Anh ấy nghĩ đàn ông thật yếu đuối khi thể hiện cảm xúc thật của mình

Người đàn ông trưởng thành sẽ không vô cảm và bảo thủ. Họ không sợ bị nói là thể hiện qúa nhiều cảm xúc hay sự lãng mạn. Họ hiểu là họ chẳng trở nên mất điểm nếu họ thành thật với bản thân mình. Hơn nữa, chính sự thành thật này sẽ là điều quan trọng để xây dựng một tình yêu bền lâu.

Anh ấy chỉ nghĩ cho hôm nay

Có nhiều người đàn ông sẵn sàng dành những đồng tiền cuối cùng của mình để ăn tối tại nhà hàng sang trọng. Họ chẳng màng đến hậu quả sẽ ra sao. Hay họ cũng không ngại tiệc tùng giữa tuần rồi xin nghỉ việc vào ngày hôm sau. Những người đàn ông thế này không biết lên kế hoạch trước và họ không nghĩ cho tương lai của mình. Đây chính là điểm rõ ràng nhất khi thấy ở một người đàn ông không trưởng thành. Chị em đừng vội bị thu hút bởi sự trẻ trung và hào hứng của họ mà không để ý rằng họ không chính chắn trong suy nghĩ. Đàn ông như thế không thể nào là một người chồng tốt được

Anh ấy coi trọng bạn bè hơn bạn

Chị em phải nhớ đàn ông bản lĩnh, trưởng thành sẽ không bao giờ làm những điều này - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Đàn ông luôn hay đi gặp bạn bè, nhiều khi là những lần hội họp thâu đêm. Nhưng người đàn ông trưởng thành sẽ không bao giờ khiến người phụ nữ nghĩ rằng cô ấy không quan trọng bằng bạn bè của anh ấy. Và đàn ông chưa chín chắn sẽ nghe lời khuyên của bạn bè mà phớt lờ hết những gì bạn gái hay người thân của mình nói. Đây thật sự không phải là hình mẫu để chị em chọn làm chồng.

Anh ấy không có mối quan hệ tối với mẹ mình

Người đàn ông trưởng thành luôn biết dành thời gian cho ba mẹ của mình, ngay cả khi mối quan hệ của họ có chút vấn đề. Anh ấy hiểu rằng việc chăm sóc ba mẹ là rất quan trọng, vì họ đã nuôi anh trưởng thành.Tuy nghiên, anh ấy sẽ không để ba mẹ là trung tâm hay để họ ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống riêng. Một người đàn ông hiếu thảo với ba mẹ thì luôn là một người chồng tốt.

Anh ấy không tôn trọng bạn, thậm chí là đánh bạn

Đây không chỉ là hành động bình thường, mà nhiều khi sẽ trở thành bạo lực. Nếu bạn đang phải chịu bất kì dạng bạo lực nào tại nhà, đừng bao biện cho người đàn ông của mình và rời xa anh ta ngay lập tức. Vì người đàn ông trưởng thành sẽ không bao giờ đánh phụ nữ, ngay cả khi anh ta giận dữ cỡ nào

Nguồn: Brightside

 

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