Cách cư xử của phụ nữ luôn là “chìa khóa” quan trọng nhất để duy trì những mối quan hệ càng bền vững hơn. Vì vậy, bạn phải biết khéo léo trong giao tiếp, đặc biệt là đối với chàng. Sau đây là những điều phụ nữ nên ghi nhớ để khiến chàng nghiêng mình nể phục, một bước cũng không dám rời xa.

Chàng từ chối đi du lịch, bạn hãy đi với người bạn của mình

Khi yêu là cùng nhau cố gắng, cùng nhau phát triển đi lên, vì vậy nếu không thể giúp nhau những điều đó thì xin đừng làm khổ nhau. Đàn ông cực ghét những người phụ nữ khiến cuộc sống của anh ấy ngày càng khó khăn. Bởi anh ấy đã rất mệt mỏi đối đầu với vô số công việc ngoài xã hội rồi, không muốn chịu thêm những áp lực khác nữa. Phụ nữ thông minh nên ghi nhớ một điều, không đủ khả năng làm người khác tốt hơn thì tuyệt đối đừng làm gánh nặng cho bất cứ ai.

Nếu anh ấy bận rộn công việc, không thể đi du lịch với bạn được thì hãy đi cùng với một người bạn thân của mình. Điều này chứng minh rằng không có anh ấy, bạn cũng có thể sống tốt và tự làm được những điều mình thích. Đừng quá phụ thuộc vào chàng, đừng năn nỉ, ép buộc anh ấy làm những điều chàng không thích. Với lại, đôi khi cả hai cũng cần khoảng thời gian xa cách để nhớ và hiểu nhau hơn.

Những điều phụ nữ nên ghi nhớ để đàn ông vừa nể vừa yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đủ khả năng giúp đỡ anh ấy

Đàn ông không phải việc gì cũng giỏi, việc gì cũng tinh thông. Đến một thời điểm nào đó, anh ấy cũng gặp bế tắc và khó khăn trong cuộc sống. Khi đó điều anh ấy cần chính là một người phụ nữ có thể ở bên cạnh an ủi, giúp đỡ chàng mình. Vì vậy, ngoài xinh đẹp, phụ nữ cần phải đủ thông minh và bản lĩnh để là chỗ dựa khi chàng chùn chân, yếu lòng.

Ăn mặc hợp thời trang, hợp thời điểm

Đàn ông thích ngắm nhìn những cô nàng ăn mặc gợi cảm. Nhưng khi đi cùng anh ấy đến những bữa tiệc, họp mặt bạn bè, chàng chỉ thích bạn ăn mặc kín đáo, chỉn chu. Vì vậy, phụ nữ cũng phải biết cách phối hợp trang phục của mình sao cho hợp thời điểm và hợp thời trang.

Đưa ra những lựa chọn của mình

Là phụ nữ phải có chính kiến, có quan điểm riêng, đừng quá dựa dẫm và nghe răm rắp những điều đàn ông nói. Trong tình yêu, thẳng thắn bày tỏ những sự lựa chọn của mình là điều quan trọng nhất. Bạn phải cho anh ấy biết được mình cũng có những ý kiến riêng và tất nhiên anh ấy sẽ tôn trọng điều đó. Khi bạn không thích một vấn đề gì đó, hãy nói với anh ấy, đừng dại khờ làm theo.

Dùng những chiêu trò làm chàng thích thú

Bạn không cần quá thông minh, sắc sảo, chỉ cần biết những tuyệt chiêu mè nheo, làm nũng khi cần thiết để khiến chàng yêu mê mệt. Hãy làm cho anh ấy bật cười thích thú với những chiêu trò của bạn như việc đùa nghịch khi cùng nhau xem tivi, hay khi làm việc nhà.

Biết được thời điểm làm “chuyện ấy”

Đây là vấn đề nhạy cảm với những cặp đôi đang yêu nhau. Nếu bạn đề cập chuyện này quá sớm, anh ấy sẽ nghĩ bạn quá dễ dãi. Nếu bạn quá bảo thủ, luôn từ chối thì anh ấy sẽ cảm thấy chán nản. Vì vậy, phụ nữ khôn ngoan nên biết thời điểm thích hợp để cùng chàng làm "chuyện ấy", giúp cho mối quan hệ của bạn thăng hoa và đầy màu sắc hơn. Đặc biệt, bạn sẽ giữ được trái tim của chàng trọn vẹn.