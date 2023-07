Phụ nữ có cốt cách mỹ nhân luôn có một tâm hồn đẹp với hai từ: bao dung và tự do

Một tâm hồn đẹp

Phụ nữ bao dung sống tình cảm, nhưng không ủy lụy. Họ mang tâm hồn rộng mở với đời, với người nhưng cũng giữ nguyên tắc của mình. Họ tha thứ cho lỗi lầm của người khác, cốt là để thứ tha cho chính mình. Họ bỏ qua những người tổn thương họ, là để không làm mình bận tâm. Họ sống nghĩ cho người khác, nhưng cũng quý trọng bản thân. Người phụ nữ bao dung luôn giữ tâm thế điềm đạm, sống không hối hận, yêu thương phải xứng đáng.

Phụ nữ tự do chính là tự lo và do mình. Họ có trách nhiệm với bản thân, chủ động nắm giữ hạnh phúc, vận mệnh của mình. Sự tự do của người phụ nữ này chính là dám chọn thì dám chịu, không thể chịu được thì phải chọn lại. Họ tự do sống cuộc đời họ muốn, vì họ có bản lĩnh gánh vác, điều hướng cuộc đời của mình. Người phụ nữ tự do có một tâm hồn đẹp vì bản lĩnh và kiên cường.