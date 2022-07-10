Chẳng cần nhan sắc khuynh thành, đàn bà tinh tế chỉ cần áp dụng 3 chiêu thức này thuần thục ‘trói chân’ chồng

Phụ nữ yêu 10/07/2022 15:12

Có những người phụ nữ tinh tế, dù trông rất bình thường lại khiến chồng không dứt ra được. Là vì họ có những bí quyết riêng để “trói chân” chồng.

Người ta nói trong tình cảm, một cái lạ bằng tạ cái quen. Sự quen thuộc, lâu ngày bên nhau dễ mai một đi sức hấp dẫn ban đầu. Dù bạn có xinh đẹp, thú vị, cả hai từng yêu nhau nhiều cũng không tránh khỏi điều này. Khi đã quá quen thuộc với nhau, cả bạn và bạn đời sẽ thấy đối phương không còn gì đặc biệt.

Tình trạng này càng kéo dài sẽ càng khiến tình cảm vợ chồng nhạt đi. Nhưng cũng có những người phụ nữ tinh tế, dù trông rất bình thường lại khiến chồng không dứt ra được. Là vì họ có những bí quyết riêng để “trói chân” chồng.

Hiểu được khó khăn của chồng

Phụ nữ thường càm ràm, phàn nàn rằng chồng không tốt cái này, chẳng bằng người khác cái kia. Thậm chí, nhiều người vợ còn vô tư so sánh chồng với người khác, không cho chồng thể diện.

Đã là đàn ông thì không chỉ có ai ưu tú mới có sĩ diện. Người vợ thông minh sẽ chấp nhận chồng mình không hoàn hảo nhưng không bao giờ tỏ thái độ xem thường.  Thay vì kỳ vọng quá cao, khiến cả mình và bạn đời mệt mỏi, bạn nên nhìn vào điểm tốt và cố gắng của anh ấy. Đàn ông chỉ trân trọng người phụ nữ hiểu và cảm thông cho anh ấy.

Trong hôn nhân, đàn ông chỉ “sợ” vợ khi vợ nể chồng. Sự so sánh, phàn nàn, chê trách chỉ khiến đàn ông mệt mỏi, hôn nhân căng thẳng.

Chẳng cần nhan sắc khuynh thành, đàn bà tinh tế chỉ cần áp dụng 3 chiêu thức này thuần thục ‘trói chân’ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sẵn sàng lắng nghe

Rất nhiều cặp vợ chồng ly hôn vì có mâu thuẫn không thể dung hòa. Họ không thể nói chuyện, lắng nghe và hiểu cho nhau.

Một người vợ khôn ngoan sẽ luôn giữ trạng thái sẵn sàng lắng nghe chồng, dù cả hai có mâu thuẫn lớn đến thế nào. Phụ nữ càng tinh tế càng nắm bắt những điều chồng mong muốn, hiểu cho suy nghĩ và hoàn cảnh của chồng. Họ muốn vừa là vợ, bạn đời, vừa là tri kỉ để đàn ông không muốn giấu giếm bất cứ điều gì.

Vì không chỉ phụ nữ thấy cô đơn trong tình cảm mà đàn ông cũng có nhiều lúc như thế. Người vợ khiến đàn ông khó dứt là người thấu hiểu nỗi cô đơn và kéo đàn ông ra khỏi trạng thái tiêu cực. Chính điều đó mới khiến đàn ông thấy vợ đặc biệt duy nhất, không ai có thể thay thế.

Đối xử dịu dàng với chồng

Vợ chồng ở bên nhau lâu dễ quên đi những điểm tốt đẹp về nhau. Vì thế mà dễ ngợi khen người ngoài mà khó nói lời dễ nghe với bạn đời. Đây là điều khiến hôn nhân dễ rạn nứt nhất.

Người phụ nữ tinh tế có cách giữ chồng nhẹ nhàng. Họ không quá dùng nhan sắc, tiền bạc để lấy lòng chồng. Họ đối xử nhẹ nhàng, luôn kiên nhẫn và cố gắng hiểu cho chồng. Đàn ông sẽ thấy thoải mái, hiểu rằng vợ là người phụ nữ giàu bao dung. Trước sự dịu dàng trong hành xử của phụ nữ, đàn ông nào cũng mê say khó rời.

Bí quyết giữ chồng của phụ nữ tinh tế chính là những gì từ trái tim sẽ đến được  trái tim. Không cần chiêu trò, mưu mẹo, trái tim của đàn ông thuộc về bạn hoàn toàn khi bạn cũng trao cho anh ấy chân tình. Càng quan tâm, thấu hiểu thì đàn ông càng không thể rời xa bạn.

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Bạn có được giữ những thứ này của đàn ông không, nếu có thì hãy quý trọng vì anh ấy đang giao cả trái tim và tương lai cho bạn.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân chuyện vợ chồng

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