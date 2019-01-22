Phật dạy: Làm người, nếu làm được điều này cuộc đời chắc chắn sẽ có phúc báo, tài vận cực tốt

Sống ở đời, thay vì kèn cựa, ganh ghét người khác ta nên tu tâm dưỡng tính, nói lời dễ nghe để không tạo khẩu nghiệp, ác giả ác báo.

Nhờ thế, người tính toán cẩn thận thường tích lũy tài chính tốt hơn người qua loa, hời hợt. Họ không chỉ có tiền mà công danh sự nghiệp cũng thành công hơn người, càng về hậu vận càng an nhàn phú quý.

Đừng vội đánh đồng người tính toán tỉ mỉ với người keo kiệt. Bởi lẽ, keo kiệt là khi bạn hà tiện với chính mình, với người thân và những người xung quanh. Tính toán cẩn thận là bởi trước khi làm bất cứ việc gì, chi khoản tiền nào ta cũng cần suy tính trước sau, đong đếm cẩn thận, tránh đưa ra những quyết định sai lầm.

Nếu nói lời dễ nghe sẽ giữ được hòa khí, chẳng mất lòng ai nhưng chuyện của mình vẫn được giải quyết êm xuôi - Ảnh minh họa: Internet

2. Người nói lời nhẹ nhàng

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Cũng là một lời được nói ra, nhưng “hòa khí sinh tài”, “dĩ hòa vi quý” người làm ăn càng lớn càng cần thấm nhuần điều này. Trong cùng một sự việc, nếu nói lời dễ nghe sẽ giữ được hòa khí, chẳng mất lòng ai nhưng chuyện của mình vẫn được giải quyết êm xuôi.

Nếu bạn cứ nặng lời với sai lầm của người khác thì chính những lời thô lỗ ấy sẽ gây nên những tổn thương rất lớn nơi đối phương. Họ từ cảm giác có lỗi sẽ chuyển sang căm ghét, thù hằn bạn vô cớ. Cũng vậy, lúc thần tài đến gõ cửa, nếu bạn cứ quát tháo ầm ĩ thì liệu phú quý có còn muốn xông vào nhà?

Mọi sự bao biện, lấp liếm lỗi lầm đều là vô nghĩa bởi người ngoài đủ tỉnh táo và thông minh để nhìn ra chân tướng sự việc - Ảnh minh họa: Internet

3. Người cương trực

Thay vì chạy trốn thực tại, đổ thừa cho hoàn cảnh, người sẵn lòng đứng ra nhận lấy trách nhiệm của mình sẽ nhận lấy phúc phần của họ. Mọi sự bao biện, lấp liếm lỗi lầm đều là vô nghĩa bởi người ngoài đủ tỉnh táo và thông minh để nhìn ra chân tướng sự việc.

Hãy thành thật, cầu khẩn để không chỉ nhận được sự bao dung của đối phương mà còn là cách giúp bạn có được chữ tín.

Người chín chắn sẽ có phúc báo đầy nhà, tài vận cực tốt - Ảnh minh họa: Internet

4. Người chín chắn

Đừng mãi là đứa trẻ trong thân xác người lớn, cũng đừng cho mình quyền được sai vì cuộc đời cho phép. Bạn đã trưởng thành, đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm hành vi dân sự, đã tự quyết định đời mình. Trước những cơ hội, thử thách và cả những phép thử sự chín chắn sẽ giúp bạn dứt khoát chớp lấy thời cơ, không bỏ lỡ vận may trời cho.

Thế nên, mẫu người này sẽ có phúc báo đầy nhà, tài vận cực tốt. Càng về hậu vận họ càng may mắn, an nhàn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.