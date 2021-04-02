‘Chạy càng xa càng tốt' kiểu đàn ông ‘có tính đàn bà’, lúc nào cũng so đo, tính toán thiệt hơn

Phụ nữ yêu 02/04/2021 22:03

Phần đông đàn ông có tính tình rộng lượng nhưng cũng có không ít người lại có tính ‘nhỏ nhen’, luôn chấp nhặt từng ly từng tí nhất là chuyện tiền bạc.

Dưới đây là 1 số biểu hiện đặc trưng của kiểu đàn ông nhỏ nhen chuyên “đo lo nước mắm, đếm củ dưa hành”.

Người thù dai

Nếu người đàn ông của bạn thuộc kiểu thù dai, bạn đắc tội một câu anh ta cũng tìm cách trả đũa, bạn có sai lầm một chút anh ta cũng nhớ như in rồi khi có chuyện không hài lòng, anh ta sẽ mang tất cả ra chì chiết bạn.

Đàn ông có tính cách “ăn miếng trả miếng” này thường không nhượng bộ và bỏ qua bất cứ điều gì. Người thù dai không bao giờ chịu lỗ với ai, kể cả là trong chuyện tiền nong, họ chi ra 1 đồng cũng nhớ như in, không bao giờ để bản thân bị thiệt.

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Anh ấy luôn muốn "ăn thua đủ" với bạn trong mọi tình huống - Ảnh minh họa: Internet

Luôn muốn kiểm soát người khác

Nếu bạn thường xuyên nhận được câu hỏi: “Em đang làm gì?”, “Em đang đi với ai đó”, “Mấy giờ em về nhà”… thì không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đang muốn kiểm soát bạn.

Nếu lấy phải một người đàn ông mà làm gì bạn cũng phải báo cáo, cuộc sống lúc nào cũng phải nghe theo ý anh ấy thì liệu bạn có chịu đựng được không?

Chia chác quá rõ ràng trong chuyện tiền nong

Tiết kiệm là đúng nhưng tiết kiệm khác với keo kiệt và bủn xỉn. Đàn ông mà luôn tính toán từng đồng đưa cho vợ, thậm chí có cả quyển sổ ghi chép chi tiêu, đòi vợ cho biết cụ thể từng khoản nhỏ phải chi thì có lẽ anh ta chính là dạng người “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Chắc chắn bạn sẽ rất khó sống và mệt mỏi, thậm chí khó mà bền lâu với kiểu đàn ông này được.

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Anh ta luôn tính chi li mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Hay chỉ trích người khác, cằn nhằn nhiều

Với bản tính phóng khoáng, quảng đại, đàn ông thường ít khi than phiền, chỉ trích hay thậm chí là cằn nhằn người khác cho dù đó là chuyện khiến anh ấy bực mình đến thế nào. Tuy nhiên, nếu anh chàng của bạn luôn than vãn, mở miệng ra là chỉ trích người khác, luôn nói dai nói mãi về điều anh ta không hài lòng thì anh chính là xác là có “tính đàn bà”.

Nếu người đàn ông của bạn có hầu hết những dấu hiệu này, hãy cố gắng thay đổi anh ấy nếu được. Còn không thì bạn hãy “chạy càng xa càng tốt” để không phải hối hận về sau.

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