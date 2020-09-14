8 hành động ‘kỳ lạ’ của phụ nữ khi ghen tuông đàn ông nhất định phải biết

Phụ nữ yêu 14/09/2020 05:11

Quả thật, phụ nữ khi ghen khiến đàn ông nhiều phen “lao đao”. Nhưng đàn ông nhất định phải biết qua những hành động "kì lạ" này của họ khi ghen.

Đây là những hành động “không thể hiểu nổi” của phụ nữ khi ghen tuông khiến đàn ông cũng “bó tay”.

Cảm xúc thay đổi thất thường, khó đoán

Một người phụ nữ khi ghen thì vừa đang vui vẻ cười nói với bạn bỗng chuyển sang cáu gắt không biết lý do. Hoặc cô ấy tự nhiên quan tâm đến bạn một cách đột ngột.

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Một người phụ nữ khi ghen thì vừa đang vui vẻ cười nói với bạn bỗng chuyển sang cáu gắt không biết lý do - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, cơn ghen tuông của phụ nữ khiến họ trở nên khó hiểu như thế. Vì ghen tuông, họ vừa khóc lóc tủi thân đó rồi liền nổi giận, trở nên trầm mặc kỳ lạ.

Nói dối

Nhiều người phụ nữ tài tình trong việc che giấu cảm xúc và khiến đàn ông không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng hạn như, cùng một câu bạn hỏi thì khi phụ nữ ghen tuông sẽ trả lời theo kiểu khiến bạn không thể tin vào tai mình. Dù rằng nếu bình thường họ sẽ trả lời đơn giản hơn nhiều.

Đây chỉ là cách thức họ cố ý thay đổi để bộc lộ sự ghen tuông hoặc để bạn biết họ đang ghen mà thôi.

Chơi trò tránh mặt

Phụ nữ càng yêu nhiều thì khi ghen tuông càng trở nên dữ dội. Khi thấy bạn đang thoát ra ngoài tầm kiểm soát của mình, cô ấy sẽ chơi trò tránh mặt. Cô ấy sẽ tỏ ra không muốn gặp bạn, hoặc cố gắng không tiếp xúc thân mật với bạn.

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Đây thường là kiểu ghen tuông nhẹ nhàng nhưng thâm ý của phụ nữ trầm tính - Ảnh minh họa: Internet

Đây thường là kiểu ghen tuông nhẹ nhàng nhưng thâm ý của phụ nữ trầm tính.

Nói vu vơ những câu vô nghĩa, có tính công kích

Phụ nữ khi bức xúc, khó chịu thường nói ra những câu nói ẩn ý, thậm chí là công kích ghen tuông. Thường thì phụ nữ khi ghen sẽ không hành động nhiều, chủ yếu là thể hiện qua lời nói, như một kiểu hờn dỗi đàn ông.

Trở nên thu hút với những người đàn ông khác

Nếu nàng thấy bạn không còn tập trung sự chú ý, để tâm đến mình thì sẽ muốn tìm cách thu hút sự chú ý của bạn. Cô ấy sẽ ăn mặc xinh đẹp hơn để các người đàn ông xung quanh bắt đầu ngó nhìn. Cô ấy sẽ cười nhiều hơn nhưng không phải là với bạn. Cô ấy sẽ khiến bạn phải ghen với những người đàn ông khác. Đây là hành động “trả đũa” của đàn bà khôn ngoan khi bị lơ là.

Kiểm soát bạn chặt hơn

Khi phụ nữ ghen thì sẽ muốn biết rõ hơn về lịch trình hằng ngày, thời gian làm việc của bạn. Không chỉ hỏi bạn cho có, họ còn cố gắng tìm hiểu qua nhiều nguồn tin, âm thầm ghi nhớ cẩn thận. Bởi vậy hãy cẩn thận, phụ nữ khi ghen thật sự chẳng khác gì một thám tử đâu!

Giả vờ bận rộn

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Nhiều phụ nữ khi ghen luôn tỏ ra bản thân rất bận rộn vì họ không muốn bị lơ là - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ khi ghen luôn tỏ ra bản thân rất bận rộn vì họ không muốn bị lơ là. Họ không muốn lâm vào trạng thái tủi thân khi bạn chú ý đến việc hay người khác mà không để tâm tới họ.

Cười lớn ngay cả khi chẳng có gì vui

Nếu bỗng thấy người phụ nữ cười lớn vui vẻ trong khi chẳng có việc gì vui đến thế thì chứng tỏ cô ấy chỉ đang cố che giấu cảm xúc ghen tuông của mình.

Kỳ thực, chẳng có người phụ nữ nào “bình thường” khi ghen. Họ đều có những biểu hiện như thế, và nếu nhìn thấy thì một người đàn ông tốt nên hiểu mình phải làm gì để người phụ nữ của mình an tâm hơn.

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