5 kiểu phụ nữ khiến đàn ông ghét cay ghét đắng, thậm chí là 'ghê tởm'

Trong tình yêu, đàn ông ghét cực kỳ 5 kiểu phụ nữ này, bạn nên biết qua để không gặp tình cảnh bị đàn ông “xa lánh”.

Đàn ông dễ bị hấp dẫn bởi người phụ nữ có nhan sắc. Nhưng theo thời gian, đàn ông sẽ bị chán ghét những điểm không thể chấp nhận của phụ nữ. Ngay cả khi từng yêu nhiều thế nào, đàn ông vẫn sẽ từ bỏ.

Đàn ông tôn trọng nữ quyền nhưng họ vẫn muốn một người vợ nữ tính, ngọt ngào, đôi khi tỏ ra yếu đuối để chồng bảo vệ. Đàn ông là phái mạnh, họ có nhu cầu thể hiện khả năng là người đàn ông của gia đình, là trụ cột cho vợ con tựa dựa vào. Đây cũng là một trong những nhu cầu nam tính không thể thiếu của đàn ông. Và một người vợ quá chuyên quyền khiến đàn ông thấy mệt mỏi, thậm chí là chán ghét.

Trong hôn nhân, điều quan trọng nhất để duy trì tình cảm là sự bình đẳng. Dù vậy, phụ nữ quá chuyên quyền, đòi quyết định hết mọi việc trong nhà khiến đàn ông cảm thấy không thể chở che, quan tâm vợ.

Phụ nữ lúc nào cũng “tiền tiền tiền”

Tiền bạc là vấn đề nhạy cảm trong tình yêu và cả hôn nhân. Phụ nữ trong gia đình cần có cái nhìn thực tế để cân đo đong đếm tiền bạc chi tiêu trong nhà. Nhưng một người phụ nữ lúc nào cũng nói về tiền với thái độ khó chịu, không tinh tế, thậm chí là thô thiển khiến đàn ông cảm thấy chán ghét.

Một người phụ nữ lúc nào cũng nói về tiền với thái độ khó chịu, không tinh tế, thậm chí là thô thiển khiến đàn ông cảm thấy chán ghét - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có gánh nặng vô hình không thể chia sẻ với ai, chính là làm trụ cột tài chính trong nhà. Họ luôn cố gắng để cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Một người vợ khôn ngoan sẽ hiểu nỗi lo này của chồng. Họ sẽ giúp chồng giữ tài chính, khéo léo khi nói về tiền bạc.

Phụ nữ lẳng lơ

Đàn ông cực kì ghét phụ nữ lẳng lơ. Đây là những người phụ nữ muốn hấp dẫn tất cả đàn ông xung quanh, để chứng tỏ mình quyến rũ. Và đàn ông sẽ nhận diện kiểu phụ nữ qua hành động và trang phục. Hành động đong đưa, quần áo hở hang hay thiếu nghiêm túc đều là dấu hiệu để đàn ông tránh xa kiểu phụ nữ này.

Phụ nữ lãng phí

Không phải tự dưng phụ nữ thường là người giữ tiền trong gia đình. So với bản tính phóng khoáng, thoải mái của đàn ông, phụ nữ sẽ biết vun vén, tiết kiệm giữ tiền nhiều hơn. Một gia đình có phụ nữ biết giữ tiền sẽ luôn đủ đầy, sung túc.

Phụ nữ lãng phí khiến đàn ông mất niềm tin - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, phụ nữ lãng phí khiến đàn ông mất niềm tin. Đặc biệt là kiểu phụ nữ tiêu xài không suy nghĩ, thích là mua, không thích cũng tiêu tiền. Đàn ông có cảm giác không an toàn khi giao tiền cho người phụ nữ này, cũng không muốn cả đời sống trong lo lắng tiền bạc.

Phụ nữ “khẩu nghiệp”

Hầu hết đàn ông ghét kiểu phụ nữ nói lời thâm độc, cay nghiệt, thậm chí là tục tĩu. Ngay cả khi đó là người phụ nữ xinh đẹp thế nào nhưng nếu quá ác khẩu, ăn nói bỗ bã, không biết trước sau cũng trở nên xấu xí, kém sức hút trong mắt đàn ông.