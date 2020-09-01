Có một câu ví von vui vẻ thế này nhưng lại không hề sai, người ta cho rằng Facebook là nơi để thả thính nhau, còn Zalo mới thật sự là ổ ngoại tình hiểm họa. Đây đều là hình thức mạng xã hội phổ biến ngày nay. Nhưng khác với Facebook, Zalo có nhiều tính năng bảo mật thông tin cho người dùng hơn. Những gì chồng đăng lên, ai bình luận thì cũng chỉ anh ấy có thể nhìn thấy. Không chỉ vậy, Zalo còn có tính năng ẩn tin nhắn, phụ nữ phải biết qua để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình.

Kỳ thực, nếu một người đứng đắn tử tế thì cần gì phải ẩn tin nhắn Zalo để người khác không thể đọc được? Huống hồ, có rất nhiều câu chuyện phụ nữ bàng hoàng phát hiện chồng ngoại tình qua những tin nhắn Zalo đã bị ẩn đi.

Nếu đàn ông muốn ẩn tin nhắn từ một người, bạn hãy xem qua ví dụ dưới đây với cách cài tin nhắn bị ẩn của người có tên “Em gái mưa”.

Làm sao để chị em phát hiện chồng ẩn tin nhắn Zalo và làm sao để đọc được những đoạn đối thoại bí mật này?

Bước 1: Mở danh sách các cuộc trò chuyện, ấn giữ phần tin nhắn từ tài khoản “Em gái mưa” khoảng vài giây.

Mở danh sách các cuộc trò chuyện, ấn giữ phần tin nhắn từ tài khoản “Em gái mưa” khoảng vài giây - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Chọn “Ẩn trò chuyện”

“Ẩn trò chuyện” - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Ứng dụng yêu cầu nhập mã PIN để tạo mật khẩu cho cuộc trò chuyện này.

Nhập mã PIN - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cuộc trò chuyện đã được ẩn đi, và chỉ chủ tài khoản mới có thể biết.

Cuộc trò chuyện đã ẩn đi - Ảnh minh họa: Internet

Và phải làm thế nào thì bạn tìm được tin nhắn chồng ẩn đi như trên? Chị em hãy làm theo những bước sau đây.

Khi có tin nhắn Zalo mới, sẽ có thông báo bằng chuông hoặc thông báo trên màn hình điện thoại. Nhưng tin nhắn bị ẩn đi lại có cách thông báo kín đáo hơn.

Khi có tin nhắn bị ẩn mới tới, logo tìm kiếm bên góc trái của ứng dụng sẽ nhấp nháy màu xanh. Lưu ý, logo tìm kiếm này sẽ không thay đổi màu nếu không có tin nhắn ẩn.

Khi có tin nhắn bị ẩn mới tới, logo tìm kiếm bên góc phải ứng dụng sẽ nhấp nháy màu xanh. Lưu ý, logo tìm kiếm này sẽ không thay đổi màu nếu không có tin nhắn ẩn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Trên thanh công cụ tìm kiếm, gõ tìm tên người bị ẩn tin nhắn. Nếu biết được mã PIN thì gõ vào sẽ hiện ra tài khoản người bị ẩn tin nhắn.

Gõ tìm tên người bị ẩn tin nhắn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Nhập mã PIN

Nhập mã PIN - Ảnh minh họa: Internet

Chị em sẽ không thể tìm được tin nhắn bị ẩn nếu không biết tên người được lưu hoặc mã PIN khi cài ẩn tin nhắn. Vì thế, hãy thật bình tĩnh theo dõi, đừng vội vàng mà thua thiệt khi chưa tìm được thông tin chủ chốt để vạch mặt chồng vụng trộm.

Nếu người yêu hay chồng thường xuyên sử dụng Zalo, có dấu hiệu lén lút che đậy thì phụ nữ nên cẩn trọng, đừng chủ quan. Kèm theo đó là những dấu hiệu anh ấy thường đi sớm về khuya, thấy tin nhắn hay cuộc gọi đến đều nhìn sang bạn để xem có bị phát hiện hay không. Tay anh ấy lúc nào cũng phải có điện thoại, hầu như không muốn bất kì ai chạm vào vật bất ly thân này. Không chỉ vậy, thói quen ăn mặc của anh ấy dần thay đổi, thích chăm chút bản thân hơn.

Nếu có những dấu hiệu đáng nghi này, vợ nên bình tĩnh để tìm kiếm bằng chứng, đặc biệt là từ những tin nhắn trong điện thoại của chồng.