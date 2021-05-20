Họa từ miệng mà ra. Có những bí mật của phụ nữ tuyệt đối không thể để ai biết, dù là chồng, mẹ ruột hay bạn thân thiết.

Phụ nữ khôn ngoan là người biết giữ miệng để giữ chồng. Hạnh phúc của gia đình cũng nằm một phần ở cách bạn bảo vệ bạn đời của mình trong mắt người khác. Những cặp vợ chồng hạnh phúc luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau, và không bao giờ đem chuyện riêng tư kể cho bất kì ai.

Chuyện mâu thuẫn, cãi vã trong hôn nhân thường xuyên như cơm bữa. Chỉ có đàn bà dại mới đem những chuyện đó kể cho người khác. Vì chồng cũng là mặt mũi của phụ nữ, nói xấu chồng thì chẳng khác gì tự làm xấu mặt mình. Một người vợ khôn ngoan vẫn bực mình, thậm chí là chán chồng nhưng không bao giờ kể xấu chồng với bất kì ai, dù là mẹ ruột. Vì nói chưa chắc giải quyết được vấn đề, nhưng có khi lại làm người khác hiểu lầm chồng, hay chê bai, xem thường chồng.

Cảm xúc với người khác giới

Trong hôn nhân, say nắng là chuyện có thể xảy ra với cả đàn ông và phụ nữ. Đó là vấn đề rung động trước cảm xúc mới lạ ở người khác giới, đôi khi chỉ xuất phát từ sự cảm thông, ngưỡng mộ bình thường. Đây chưa phải là ngoại tình trong hôn nhân.

Với những cảm xúc dễ khiến chồng hiểu lầm này, phụ nữ tuyệt đối nên giữ cho riêng mình biết. Vì nếu chưa thật sự hiểu rõ cảm xúc của mình, tìm cách cân bằng mà người khác lại biết thì dễ khiến hôn nhân đổ vỡ. Người ngoài biết thì dễ có thị phi tình ái, người trong nhà biết lại càng sinh hiểu lầm, mâu thuẫn sâu đậm hơn.

Việc bạn nên làm là làm rõ tình cảm say nắng kia chỉ là nhất thời và nhanh chóng tìm lại cảm xúc với chồng, giữ lòng chung thủy trọn vẹn.

Chuyện với người cũ

Kỳ thực, bí mật của phụ nữ như vật ngoài thân nhưng luôn phải giữ bên mình, tuyệt đối không để ai biết - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ một khi lấy chồng thì chuyện quá khứ càng ít người biết thì càng tốt. Bạn có bao nhiêu người yêu cũ, có những chuyện gì đã xảy ra… tốt nhất là đừng để ai biết, kể cả chồng. Người khác biết sẽ đánh giá chuyện yêu đương của bạn trước khi có chồng. Chồng biết thì dễ ghen tuông, ảnh hưởng tình cảm của cả hai.

Kỳ thực, bí mật của phụ nữ như vật ngoài thân nhưng luôn phải giữ bên mình, tuyệt đối không để ai biết.

Số dư trong tài khoản ngân hàng

Phụ nữ ưu tú kiếm được nhiều tiền là một chuyện đáng tự hào. Nhưng số tiền trong tài khoản ngân hàng nên là điều bí mật không nên để người khác biết. Một là vì khi khoe khoang, bạn sẽ dễ chuốc thị phi, bị xem thường, hay gặp họa tiểu nhân. Hai là vì khoe khoang bản thân nhiều tiền chỉ có hại, dễ bị lợi dụng, hoặc đánh mất quý nhân muốn giúp đỡ bạn. Và ba là khi biết bạn có nhiều tiền, sẽ có người muốn vay mượn. Chuyện vay mượn thì nhạy cảm mà cũng có nhiều rủi ro.

Phụ nữ nên có một khoản tiền bí mật, là vật phòng thân khi gặp bất trắc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên có một khoản tiền bí mật, là vật phòng thân khi gặp bất trắc. Dù là với chồng, người bạn đồng hành, cũng đừng cho anh ấy biết thật sự bạn có bao nhiêu tiền. Tiền phòng thân là của riêng bạn, nói với người khác chính là tự tuyệt đường lùi của mình.