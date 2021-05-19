4 sự thật phải đánh đổi bằng nước mắt, quá nửa đời người phụ nữ mới đau đớn nhận ra

Phụ nữ yêu 19/05/2021 18:29

4 chân lý sống phụ nữ lúc còn trẻ không bao giờ nhận ra, chỉ khi quá nửa đời người, trải qua biết bao chông gai, nước mắt thì cô ấy mới nhận ra sự thật đau lòng. Vì vậy, biết được càng sớm càng tốt các chân lý này sẽ giúp phụ nữ sống hạnh phúc hơn.

Có 4 chân lý sống phụ nữ đi hết nửa chặng đường cuộc đời mới ngộ ra, vì thế nếu biết càng sớm thì bạn càng may mắn hơn nhiều người.

Bình yên nhất không phải là khi trong vòng tay của người yêu mà là trong bữa cơm gia đình đủ đầy thành viên

Có một sự thật bạn buộc phải đối mặt, vì nó có thể xảy đến bất cứ lúc nào, đó là cha mẹ rồi sẽ rời đi. Bạn có quá nhiều thời gian cho bản thân nhưng quỹ thời gian của cha mẹ thì lại cạn dần theo năm tháng bạn lớn lên.

Khi bạn chào đời, thời gian của cha mẹ chỉ còn một nửa. Khi bạn trưởng thành, thời gian của họ lại càng eo hẹp đi. Lúc bạn còn nhỏ, bạn có nhiều thời gian tới mức cả thế giới trước mặt chỉ toàn là cha mẹ. Nhưng lúc bạn lớn lên, thời gian của bạn còn phải dành cho bạn bè, công việc, người yêu, bản thân…

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Có 4 chân lý sống phụ nữ đi hết nửa chặng đường cuộc đời mới ngộ ra, vì thế nếu biết càng sớm thì bạn càng may mắn hơn nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Một điều thật buồn là chẳng mấy ai thích đánh cờ với bố, đi dạo với mẹ, hay dành thời gian ăn cơm với gia đình. Ta cứ nghĩ những việc đó là phận sự, lại không cho rằng đó là cách yêu thương đấng sinh thành của mình. Mà thật ra, họ cũng chẳng còn nhiều thời gian để đợi ta rảnh rỗi.

Tận cùng của ngu dốt là đối xử tốt với quá nhiều người

Kỳ thực, bài học cuộc sống chúng ta cứ mãi hiểu sai chính là cho đi và nhận lại. Không phải cứ cho đi thật nhiều thì sẽ nhận được thật nhiều. Đôi khi bạn cho người ta cả trái tim nhưng bạn chỉ nhận về cái phủi tay đầy bạc bẽo. Hoặc những gì bạn cho đi hôm nay với người khác là món quà, nhưng ngày mai họ lại xem là món đồ thừa thãi.

Bởi thế, ngu ngốc nhất chính là đối xử tốt với quá nhiều người, cố gắng làm hài lòng tất cả. Nếu bạn muốn cho đi, hãy chọn người thật sự xứng đáng. Và cho đi cũng hãy kèm theo đó sự thỏa mãn và thanh thản của chính mình. Nếu họ xứng đáng, bạn sẽ được nhận lại nhiều hơn những gì bạn cho đi. Nhưng nếu họ không xứng đáng, hãy từ bỏ và đem những nhiệt thành dành cho những người xứng đáng hơn.

Những từ khó nói nhất không phải là “Anh/Em yêu Em/Anh” mà là “Con yêu ba mẹ”

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Vì chúng ta thật sự không thể biết còn có thể gặp được người thân của mình bao nhiêu lần, hay có kịp nói rằng ta yêu họ nhiều thế nào hay không - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi sáng thức dậy, có phải bạn thường vội tìm điện thoại để nhắn cho người thương một câu chào buổi sáng ngọt ngào? Trong ngày có gì vui bạn cũng tìm đến người ấy để chia sẻ, hỏi han? Tối đến bạn cũng không quên nói yêu họ? Chính là như vậy, bạn dễ dàng nói yêu người ấy nhưng lại ngại ngùng nói lời thương yêu với cha mẹ của mình.

Hãy nhớ rằng bày tỏ tình cảm là một bài học bạn nhất định phải nằm lòng. Vì chúng ta thật sự không thể biết còn có thể gặp được người thân của mình bao nhiêu lần, hay có kịp nói rằng ta yêu họ nhiều thế nào hay không. Thật mong bạn không muộn trễ hay hối tiếc.

Bình yên chẳng phải là không có tiếng ồn mà là giữa bộn bề xô bồ tâm vẫn tĩnh lặng

Cuộc sống này chính là luôn có trắng và đen, thị phi ồn ào, xô bồ nhớp nhúa. Nhưng cuộc sống này cũng có gia đình là nơi để trở về, có những chỗ xinh đẹp, có những người đáng quý. Không quan trọng rằng bạn đã từng thấy những điều xấu xí thế nào, mà là bạn liệu có giữ được lòng tĩnh lặng hay chưa?

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Bình yên là bạn tìm được góc tĩnh lặng, niềm vui cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Bình yên không phải sống quá tầm thường, hay mong cầu cuộc sống này hoàn mỹ không vết nhơ. Bình yên là bạn tìm được góc tĩnh lặng, niềm vui cho riêng mình.

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