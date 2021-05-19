Việc gì cũng có thể tới tay nhưng 3 việc này tuyệt nhiên không, đó là cách chồng tốt bảo vệ vợ

Phụ nữ yêu 19/05/2021 12:08

Đàn ông yêu thật lòng không để người phụ nữ của mình chịu khổ, nhất là trong chuyện tình cảm và tiền bạc. Người chồng tốt sẽ bảo vệ vợ, không để cô ấy phải "chạm tay" vào 3 việc rắc rối dưới này.

Cảm giác nghi ngờ vì ghen tuông

Người đàn ông yêu thật lòng luôn rõ ràng trong các mối quan hệ với người khác giới. Đó không chỉ là cách họ giữ lòng tự trọng, hôn nhân của mình mà còn là giữ bình yên cho vợ. Không cần để vợ phải lên tiếng về những mối quan hệ với phụ nữ khác, họ sẽ chủ động giữ khoảng cách.

dan ong yeu that long 1
Khi bạn tìm được người đàn ông chân thành thủy chung với mình, bạn sẽ chẳng cần phải động não tìm chứng cứ ngoại tình hay động tay đánh ghen - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn tìm được người đàn ông chân thành thủy chung với mình, bạn sẽ chẳng cần phải động não tìm chứng cứ ngoại tình hay động tay đánh ghen. Bởi họ luôn cho bạn niềm tin tuyệt đối, thậm chí sẽ đề phòng tất cả những điều gì có thể khiến bạn nghi ngờ, suy nghĩ. Bởi đàn ông khi thật lòng với ai đều không muốn giữa hai người có sự hiểu lầm. Họ muốn lòng tin từ bạn, muốn bạn luôn vui vẻ, thoải mái khi bên cạnh.

Ngược lại, đàn ông không yêu bạn thật lòng sẽ luôn khiến bạn phải đứng ngồi không yên ghen tuông.  

Khó khăn tiền bạc

Người đàn ông đáng tin tưởng xem việc kiếm tiền, là trụ cột gia đình là trách nhiệm họ tự nhận về mình. Họ nỗ lực kiếm tiền để cho vợ con cuộc sống đủ đầy, cũng là bảo vệ tự tôn của một đấng mày râu.

dan ong yeu that long 2
Đặc biệt, đàn ông yêu vợ thường không muốn vợ lo lắng về chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, đàn ông yêu vợ thường không muốn vợ lo lắng về chuyện tiền bạc. Họ sẽ tự nhận lấy những khó khăn tài chính, tìm cách giải quyết, hơn là để vợ gánh vác. Nếu bạn lấy được người chồng chân tình, có thể không quá giàu có dư dả nhưng bạn sẽ thấy lúc nào anh ấy cũng nhận gánh nặng tài chính nhiều hơn, để đỡ đần cho bạn, để bạn không phải khổ tâm lo nghĩ. Đây cũng là hành động thể hiện tình cảm, trách nhiệm thực tế nhất của đàn ông khi yêu thật lòng.

Những suy nghĩ tiêu cực

Phụ nữ thường suy nghĩ nhiều, thậm chí là tiêu cực hơn đàn ông. Đây là bản tính trời sinh mang tính chất yếu đuối của phụ nữ. Nhưng nếu bạn yêu một người đàn ông chân thành, anh ấy sẽ không để bạn chạm tới những suy nghĩ không vui. Anh ấy sẽ luôn ở bên để động viên, cho bạn niềm tin, là chỗ dựa vững chắc nhất để bạn không phải lo lắng.

dan ong yeu that long 3
Khi bạn yêu đúng người đàn ông thật lòng, bạn sẽ thấy mình sống tốt hơn, trong cả suy nghĩ và mọi mặt cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn yêu đúng người đàn ông thật lòng, bạn sẽ thấy mình sống tốt hơn, trong cả suy nghĩ và mọi mặt cuộc sống. Không phải là vấn đề vật chất mà là tinh thần thoải mái, suy nghĩ lạc quan, có hy vọng tràn đầy vào tương lai. Vì khi đàn ông yêu thật lòng, họ luôn muốn cho đối phương những điều tốt nhất. Họ muốn bạn sống vui vẻ, thoải mái.

Ngược lại, người đàn ông không yêu thật lòng sẽ chỉ mang tới cho bạn những suy nghĩ tiêu cực. Vì anh ta là cội nguồn cho những nỗi lo âu, khổ tâm của bạn. Yêu sai người, bạn sẽ chôn mình trong những suy nghĩ tiêu cực dai dẳng.

Cuộc đời phụ nữ yêu người giàu thì may mắn, lấy người nghèo cũng chưa chắc là xui xẻo. Quan trọng là lấy được người thật lòng yêu mình, không bao giờ để mình phải “động tay” vào những điều trên.

Cho nước mắm vào canh, người phụ nữ bị mẹ chồng mỉa mai "nhà quê" và dòng tin nhắn "giẫm vào đuôi" của chồng

Cho nước mắm vào canh, người phụ nữ bị mẹ chồng mỉa mai "nhà quê" và dòng tin nhắn "giẫm vào đuôi" của chồng

Câu chuyện và dòng tin nhắn của người chồng gửi vợ khiến dân mạng phân chia thành nhiều luồng tranh luận trái chiều.

Xem thêm
Từ khóa:   cách đàn ông yêu dấu hiệu đàn ông thương vợ cách để đàn bà hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này