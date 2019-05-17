3 ‘điềm xấu’ khiến hôn nhân tan vỡ, vợ chồng cần biết để tránh

Dưới đây là 3 “điềm xấu” báo trước cuộc hôn nhân đầy bão giông, thử thách, các cặp vợ chồng hãy đọc thật kỹ để tránh phạm phải sai lầm đáng tiếc.

Bát đũa còn có lúc xô nhau, vợ chồng chung sống khó tránh khỏi những bất hòa. Vậy nhưng, khi xảy ra mâu thuận, bạn hãy thử kiểm điểm lại chính mình, xem bản thân đã nghĩ cho đối phương hay chưa, đã hành xử phải phép hay không?. Chỉ khi cùng nhau trải qua những chông chênh chao đảo, khi đã nếm đủ những buồn đau thương tổn nhưng vẫn nắm chặt tay nhau thì hôn nhân của hai bạn mới bền chặt, an yên cả đời.

Ngoài tình yêu, lòng tin chính là điểm mấu chốt để vợ chồng có thể toàn tâm toàn ý yêu thương nhau hết mực. Bởi lẽ, khi vẫn tồn tại những nghi kỵ, ngờ vực hay những bí mật bất minh thì những giận hờn vu vơ, ghen tuông vô lối là điều khó tránh khỏi.

Thế nên, nếu có bất cứ một khúc mắc nào hai bạn nên ngồi lại với nhau để tháo gỡ tất cả. Đừng để những bực dọc, nghi kỵ chất chứa trong lòng quá lâu kẻo “tức nước vỡ bờ”. Có rất nhiều cặp đôi vì không thẳng thắn, cố nuốt đau thương vào lòng mà nhẫn nhịn trước những sai trái của bạn đời mà đẩy hôn nhân xuống vực thẳm lúc nào không hay.

Thay vì bắt người khác phải làm theo ý mình hãy học cách sống chung với những điều chưa hoàn hảo nơi bạn đời và đòi hỏi điều ấy ở đối phương - Ảnh minh họa: Internet

2. Cố gắng thay đổi đối phương theo ý mình

Ngay từ khi yêu nhau bạn đã dễ dàng nhận thấy những ưu, nhược điểm của đối phương. Bạn biết rõ anh ấy/ cô ấy có những thói xấu nào, có điểm gì khiến bạn không hài lòng. Thế nhưng, vì trái tim thổn thức, vì yêu đương mù quáng và thiếu sáng suốt nên bạn dễ dãi chấp nhận tất cả, lờ đi những lỗi lầm của đối phương mà chẳng suy tính thiệt hơn.

Chờ đến khi đã về chung một nhà, khi đã là vợ là chồng, chung sống với những khuyết điểm ấy bạn mới dần thấy “chương tai gai mắt” mà nằng nặc bắt đối phương thay đổi, phải làm theo ý mình. Đấy là một hành động hết sức sai lầm, có thể bóp chết hôn nhân ngay lập tức.

Bạn nên hiểu rằng, trên đời này chẳng ai hoàn hảo, ngay cả chính bản thân bạn cũng thế. Thay vì bắt người khác phải làm theo ý mình hãy học cách sống chung với những điều chưa hoàn hảo nơi bạn đời và đòi hỏi điều ấy ở đối phương.

Vợ chồng bạn không cần phải giàu có nhưng nhất định phải đảm bảo đời sống vật chất của mình ở mức đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

3. Kinh tế khó khăn, thiếu thốn vật chất

Nỗi lo cơm áo gạo tiền sẽ giúp bạn “sáng mắt” mà nhận ra rằng “một túp lều tranh, hai quả tim vàng” chỉ là câu nói lãng mạn chứ không hề thực tế. Hóa đơn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, học phí cho con, hiếu hỷ, sinh hoạt phí sẽ khiến các cặp vợ chồng đau đầu mỗi tháng.

Vợ chồng bạn không cần phải giàu có nhưng nhất định phải đảm bảo đời sống vật chất của mình ở mức đủ đầy. Bởi lẽ, đấy là điều kiện cần thiết, tiên quyết để gia đình hạnh phúc, vui vẻ.

Cuối cùng, vợ chồng sống với nhau, muốn ăn đời ở kiếp hãy học cách thứ tha, cho qua và yêu thương nhau chân thành. Nếu cứ “đứng núi này trông núi nọ” thì bạn đừng mơ có được hạnh phúc trăm năm.