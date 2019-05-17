3 ‘điềm xấu’ khiến hôn nhân tan vỡ, vợ chồng cần biết để tránh

Phụ nữ yêu 17/05/2019 17:16

Trước khi than phiền với người khác về đời sống hôn nhân của mình, các cặp vợ chồng hãy tự điểm lại xem 3 “điềm xấu” này có đang tồn tại trong cuộc sống của cả hai hay không.

Bát đũa còn có lúc xô nhau, vợ chồng chung sống khó tránh khỏi những bất hòa. Vậy nhưng, khi xảy ra mâu thuận, bạn hãy thử kiểm điểm lại chính mình, xem bản thân đã nghĩ cho đối phương hay chưa, đã hành xử phải phép hay không?. Chỉ khi cùng nhau trải qua những chông chênh chao đảo, khi đã nếm đủ những buồn đau thương tổn nhưng vẫn nắm chặt tay nhau thì hôn nhân của hai bạn mới bền chặt, an yên cả đời.

Dưới đây là 3 “điềm xấu” báo trước cuộc hôn nhân đầy bão giông, thử thách, các cặp vợ chồng hãy đọc thật kỹ để tránh phạm phải sai lầm đáng tiếc.

3 ‘điềm xấu’ khiến hôn nhân tan vỡ, vợ chồng cần biết để tránh - Ảnh 1
Hôn nhân ngoài tình yêu còn cần cả sự thấu hiểu, cảm thông, nhường nhịn và bao dung. Nếu thiếu một trong những yếu tố này thì hạnh phúc luôn xa tầm với, nỗ lực cả đời cũng không chạm tay vào được - Ảnh minh họa: Internet

1. Thiếu tin tưởng nhau

Ngoài tình yêu, lòng tin chính là điểm mấu chốt để vợ chồng có thể toàn tâm toàn ý yêu thương nhau hết mực. Bởi lẽ, khi vẫn tồn tại những nghi kỵ, ngờ vực hay những bí mật bất minh thì những giận hờn vu vơ, ghen tuông vô lối là điều khó tránh khỏi.

Thế nên, nếu có bất cứ một khúc mắc nào hai bạn nên ngồi lại với nhau để tháo gỡ tất cả. Đừng để những bực dọc, nghi kỵ chất chứa trong lòng quá lâu kẻo “tức nước vỡ bờ”. Có rất nhiều cặp đôi vì không thẳng thắn, cố nuốt đau thương vào lòng mà nhẫn nhịn trước những sai trái của bạn đời mà đẩy hôn nhân xuống vực thẳm lúc nào không hay.

3 ‘điềm xấu’ khiến hôn nhân tan vỡ, vợ chồng cần biết để tránh - Ảnh 2
Thay vì bắt người khác phải làm theo ý mình hãy học cách sống chung với những điều chưa hoàn hảo nơi bạn đời và đòi hỏi điều ấy ở đối phương - Ảnh minh họa: Internet

2. Cố gắng thay đổi đối phương theo ý mình

Ngay từ khi yêu nhau bạn đã dễ dàng nhận thấy những ưu, nhược điểm của đối phương. Bạn biết rõ anh ấy/ cô ấy có những thói xấu nào, có điểm gì khiến bạn không hài lòng. Thế nhưng, vì trái tim thổn thức, vì yêu đương mù quáng và thiếu sáng suốt nên bạn dễ dãi chấp nhận tất cả, lờ đi những lỗi lầm của đối phương mà chẳng suy tính thiệt hơn.

Chờ đến khi đã về chung một nhà, khi đã là vợ là chồng, chung sống với những khuyết điểm ấy bạn mới dần thấy “chương tai gai mắt” mà nằng nặc bắt đối phương thay đổi, phải làm theo ý mình. Đấy là một hành động hết sức sai lầm, có thể bóp chết hôn nhân ngay lập tức.

Bạn nên hiểu rằng, trên đời này chẳng ai hoàn hảo, ngay cả chính bản thân bạn cũng thế. Thay vì bắt người khác phải làm theo ý mình hãy học cách sống chung với những điều chưa hoàn hảo nơi bạn đời và đòi hỏi điều ấy ở đối phương.

3 ‘điềm xấu’ khiến hôn nhân tan vỡ, vợ chồng cần biết để tránh - Ảnh 3
Vợ chồng bạn không cần phải giàu có nhưng nhất định phải đảm bảo đời sống vật chất của mình ở mức đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

3. Kinh tế khó khăn, thiếu thốn vật chất

Nỗi lo cơm áo gạo tiền sẽ giúp bạn “sáng mắt” mà nhận ra rằng “một túp lều tranh, hai quả tim vàng” chỉ là câu nói lãng mạn chứ không hề thực tế. Hóa đơn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, học phí cho con, hiếu hỷ, sinh hoạt phí sẽ khiến các cặp vợ chồng đau đầu mỗi tháng.

Vợ chồng bạn không cần phải giàu có nhưng nhất định phải đảm bảo đời sống vật chất của mình ở mức đủ đầy. Bởi lẽ, đấy là điều kiện cần thiết, tiên quyết để gia đình hạnh phúc, vui vẻ.

Cuối cùng, vợ chồng sống với nhau, muốn ăn đời ở kiếp hãy học cách thứ tha, cho qua và yêu thương nhau chân thành. Nếu cứ “đứng núi này trông núi nọ” thì bạn đừng mơ có được hạnh phúc trăm năm.

Vợ chồng cãi nhau, phụ nữ bắt buộc phải nhớ 5 quy tắc này để giữ lửa hôn nhân

Vợ chồng cãi nhau, phụ nữ bắt buộc phải nhớ 5 quy tắc này để giữ lửa hôn nhân

Đây là 5 quy tắc vợ phải thuộc lòng khi cãi nhau với chồng, nếu không đừng trách vì sao gia đình ly tán, con cái tổn thương.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân hạnh phúc nguyên nhân ly hôn hôn nhân tan vỡ thử thách trong hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 11 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này