15 lý do phụ nữ đẳng cấp luôn có tiền là bạn đồng hành

Phụ nữ chưa chồng kiếm tiền để độc lập. Phụ nữ có chồng kiếm tiền để tìm bình đẳng với chồng. Phụ nữ ly hôn lại càng phải biết kiếm tiền, để không bị ai xem thường.

2. Phụ nữ kiếm tiền không vì yêu tiền, mà là không muốn vì tiền mà ở lại hay rời xa ai. Phụ nữ có tiền sẽ không sợ bị bỏ rơi. Phụ nữ có tiền cũng có thể bỏ kẻ tổn thương mình.

1. Nếu bạn muốn lấy hoàng tử, thì bạn phải là công chúa. Bạn đứng ở đẳng cấp nào thì bạn sẽ gặp người ở đẳng cấp ấy.

3. Phụ nữ không kiếm được tiền thì chẳng khác nào đem đời mình đặt cược vào một người đàn ông. Làm gì có cam đoan nào chắc chắn rằng đàn ông sẽ không bỏ rơi bạn, trừ khi đó là cha của bạn.

Phụ nữ khôn ngoan luôn hiểu kiếm tiền là một quá trình, với đích đến là hoàn thiện chính mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Trên đời này, ngoài ở gia đình thì cái gì bạn nhận được cũng đều có giá. Không ai cho không bạn điều gì. Yêu thì là yêu, tiền thì là tiền. Nếu tình yêu chỉ còn tiền bạc thì lúc đó bạn chẳng còn gì cả.

5. Phụ nữ không có tiền thì đến thứ mình thích cũng phải xin phép người khác để mua. Phụ nữ không có tài chính thì đến báo hiếu cho cha mẹ cũng khó. Phụ nữ không kiếm ra tiền thì cả đời đều âu lo chuyện tiền bạc.

6. Đàn ông có thể nói: “Em chỉ cần xinh đẹp, còn tiền thì cứ để anh”. Nhưng đàn ông lúc nào cũng có thể kiếm được tiền, còn nhan sắc của đàn bà liệu có thể xinh đẹp cả đời?

7. Đàn ông có tiền không phải là người nông cạn. Vậy thì người thông minh liệu có lấy một kẻ ngốc?

8. Phụ nữ lấy chồng là để có một người bạn đồng hành. Phụ nữ càng khôn ngoan, sẽ càng giàu cùng chồng, giỏi lên cùng chồng. Phụ nữ có thể chọn vị trí đứng sau chồng vài lúc, nhưng đừng là cả đời.

Phụ nữ khôn ngoan kiếm tiền để có tự do và tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

9. Bạn không cần là người phụ nữ thành công giàu có nhưng bạn nhất định phải có một công việc, một nguồn thu ổn định. Nếu lấy đàn ông, tiền của họ cũng không bao giờ là của bạn. Nếu họ cho bạn thì bạn chỉ có tạm thời. Nếu họ không cho bạn thì bạn chẳng có gì nếu không thể độc lập.

10. Phụ nữ xinh đẹp có thể là một loại tài năng. Phụ nữ không xinh đẹp thì nhất định phải giỏi giang. Nếu bạn ngừng cố gắng, ngừng tìm kiếm điểm mạnh của mình thì bạn mãi không có giá trị.

11. Với đàn bà thông minh, kiếm tiền là một quá trình, với đích đến là hoàn thiện bản thân. Bạn kiếm tiền để làm đẹp, để trang hoàng cho cuộc sống của mình. Và vì muốn kiếm tiền, bạn càng phải học hỏi. Đây là một quá trình dài, nhưng kết quả thì luôn thỏa đáng.

Bạn không cần là người phụ nữ thành công giàu có nhưng bạn nhất định phải có một công việc, một nguồn thu ổn định - Ảnh minh họa: Internet

12. Phụ nữ có kinh tế độc lập thì mới có tự do lựa chọn. Bạn không độc lập thì bạn chỉ có thể dựa vào áp đặt của người khác.

13. Đừng tin chuyện Lọ Lem xó bếp có hoàng tử tìm đến. Dẫu có là Lọ Lem thì cũng là con nhà giàu. Bạn không có xuất thân thì nhất định phải trở nên ưu tú.

14. Nếu bạn không cố gắng thì bạn của hôm nay vẫn là bạn của mười mấy năm sau đó. Cuộc sống luôn đi về trước, và bạn luôn đứng tại chỗ, vậy thì vị trí nào dành cho bạn?

15. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ hiểu tiền chính là sức mạnh, là cảm giác an toàn tuyệt đối. Không có tiền, phụ nữ chỉ có thể chọn yếu đuối. Không có tiền, phụ nữ cũng chỉ có thể trông chờ an toàn từ đàn ông. Như thế, có phải là quá rủi ro hay không?