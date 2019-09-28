3 tuyệt chiêu phụ nữ khôn giữ chồng không thoát khỏi lòng bàn tay

Phụ nữ yêu 28/09/2019 05:12

Đàn ông khó nắm bắt, nhưng nếu biết cách ắt dễ dàng. Phụ nữ khôn ngoan có những bí quyết giữ chồng, như "nắm" chồng gọn trong lòng bàn tay, một khắc cũng không thể rời đi.

Đây là 3 bí quyết giữ chồng của đàn bà khôn.

Hãy là một người phụ nữ tốt trước đã

Một người phụ nữ được nhiều đàn ông theo đuổi không nói lên được giá trị của bản thân cô ấy. Nhưng một người phụ nữ được nhiều người xung quanh quý mến thì chắc chắn là người khiến đàn ông quý trọng.

bi quyet giu chong 1
Không ngừng hoàn thiện bản thân là bí quyết giữ chồng của đàn bà khôn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ, trước khi mong muốn được yêu thương, hãy đủ tốt với chính mình. Thay vì đi tìm những giá trị của đàn ông để dựa vào, hãy tạo cho mình một giá trị riêng. Nền tảng trong tri thức, nhân cách, bản lĩnh mới là điều tiên quyết khiến phụ nữ trở nên thu hút và quyến rũ hơn. Khi bạn có tri thức, bạn sẽ được nể trọng. Khi bạn có nhân cách, bạn sẽ được quý mến. Và khi có bản lĩnh, bạn sẽ có sức hút.

Phụ nữ càng khôn ngoan sẽ càng biết giữ chồng bằng cách càng hoàn thiện bản thân, thu phục lòng người xung quanh.

Biết nói, biết nghe

Người đàn bà khôn ngoan luôn biết cách “rót” lời nói vào tâm trí của đàn ông. Từng lời họ nói ra, đàn ông đều tự nguyện ghi nhớ, một lời cũng không bỏ sót. Để làm được thế, bạn phải nắm bắt cách tiếp nhận thông tin của đàn ông, họ muốn nghe theo cách nào, nhẹ nhàng từ tốn, hay dứt khoát ngắn gọn. Lời nói của phụ nữ, tuyệt đối phải có giá trị với người đàn ông bên cạnh. Bằng không, sẽ có lúc đàn ông dần không xem trọng lời nói của bạn.

Nếu đã muốn đàn ông lắng nghe, thì bạn cũng phải học được cách lắng nghe. Chăm chú, yên lặng, hiểu vấn đề, đã là sự tôn trọng dành cho đàn ông của một người phụ nữ thông minh. Với đàn ông, sự lắng nghe của bạn quan trọng nhất vào những lúc họ cảm thấy yếu đuối. Bởi thế, hãy lắng, đừng để họ có cảm giác bạn bỏ rơi họ.

bi quyet giu chong 2
 Đàn bà khôn ngoan luôn biết cách “rót” lời nói vào tâm trí của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đừng so sánh, hãy giữ thể diện cho chồng

Muốn người đàn ông xem bạn là duy nhất, thì bạn cũng hãy xem anh ấy là duy nhất. So sánh chính là hành động đàn ông thấy rằng anh ấy không đủ với bạn, anh ấy không là người duy nhất bạn cần. Sự tổn thương, tự ti khi bị phụ nữ so sánh khiến đàn ông khó quên nhất.

Thay vì vậy, hãy cho chồng động viên, những điều tích cực để anh ấy tin tưởng vào bản thân hơn. Đặc biệt khi trước mặt người khác, đàn ông càng phải có sự nể trọng từ vợ. Một người vợ khôn ngoan sẽ luôn xem chồng là vua trước người khác, để mình trở thành nữ hoàng khi về nhà.

Đàn bà khôn và dại khi giữ chồng

Đàn bà dại làm đẹp vì chồng, đàn bà khôn làm đẹp vì bản thân mình.

Đàn bà dại hy sinh công việc để lo cho chồng con, đàn bà khôn luôn cố gắng cân bằng công việc và gia đình.

Đàn bà dại ghen tuông vô lý, đàn bà khôn có lý rồi mới ghen.

Đàn bà dại quản chồng nghiêm ngặt, đàn bà khôn để chồng phải giữ mình.

bi quyet giu chong 3
Bí quyết giữ chồng của đàn bà khôn là luôn làm đẹp, làm mới chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dại yêu chồng đến mức quên cả bản thân, đàn bà khôn yêu mình trước nhất.

Đàn bà dại nghĩ rằng phải hy sinh tận tụy thì sẽ được chồng yêu thương, đàn bà khôn cho rằng cứ phải “bỏ bê” thì chồng mới thấy mình giá trị.

Đàn bà dại luôn tỏ ra mình khôn trước mắt chồng, đàn bà khôn lại hay giả vờ mình dại.

Đàn bà dại nơm nớp lo giữ chồng, đàn bà khôn ung dung lo giữ sắc.

Bí quyết giữ chồng là ở khôn dại của đàn bà trong cách cư xử với bản thân, với chồng.

7 cách sống của đàn bà khôn giữ chân đàn ông cả đời

7 cách sống của đàn bà khôn giữ chân đàn ông cả đời

Đàn bà hơn nhau không phải ở tấm chồng, mà là ở cách sống của mình. Đàn bà khôn có những cách sống khiến đàn ông càng tôn trọng và yêu thương theo thời gian.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn giữ đàn ông bí quyết giữ hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 0 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 0 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này