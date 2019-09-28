3 tuyệt chiêu phụ nữ khôn giữ chồng không thoát khỏi lòng bàn tay

Một người phụ nữ được nhiều đàn ông theo đuổi không nói lên được giá trị của bản thân cô ấy. Nhưng một người phụ nữ được nhiều người xung quanh quý mến thì chắc chắn là người khiến đàn ông quý trọng.

Phụ nữ, trước khi mong muốn được yêu thương, hãy đủ tốt với chính mình. Thay vì đi tìm những giá trị của đàn ông để dựa vào, hãy tạo cho mình một giá trị riêng. Nền tảng trong tri thức, nhân cách, bản lĩnh mới là điều tiên quyết khiến phụ nữ trở nên thu hút và quyến rũ hơn. Khi bạn có tri thức, bạn sẽ được nể trọng. Khi bạn có nhân cách, bạn sẽ được quý mến. Và khi có bản lĩnh, bạn sẽ có sức hút.

Biết nói, biết nghe

Người đàn bà khôn ngoan luôn biết cách “rót” lời nói vào tâm trí của đàn ông. Từng lời họ nói ra, đàn ông đều tự nguyện ghi nhớ, một lời cũng không bỏ sót. Để làm được thế, bạn phải nắm bắt cách tiếp nhận thông tin của đàn ông, họ muốn nghe theo cách nào, nhẹ nhàng từ tốn, hay dứt khoát ngắn gọn. Lời nói của phụ nữ, tuyệt đối phải có giá trị với người đàn ông bên cạnh. Bằng không, sẽ có lúc đàn ông dần không xem trọng lời nói của bạn.

Nếu đã muốn đàn ông lắng nghe, thì bạn cũng phải học được cách lắng nghe. Chăm chú, yên lặng, hiểu vấn đề, đã là sự tôn trọng dành cho đàn ông của một người phụ nữ thông minh. Với đàn ông, sự lắng nghe của bạn quan trọng nhất vào những lúc họ cảm thấy yếu đuối. Bởi thế, hãy lắng, đừng để họ có cảm giác bạn bỏ rơi họ.

Đàn bà khôn ngoan luôn biết cách “rót” lời nói vào tâm trí của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đừng so sánh, hãy giữ thể diện cho chồng

Muốn người đàn ông xem bạn là duy nhất, thì bạn cũng hãy xem anh ấy là duy nhất. So sánh chính là hành động đàn ông thấy rằng anh ấy không đủ với bạn, anh ấy không là người duy nhất bạn cần. Sự tổn thương, tự ti khi bị phụ nữ so sánh khiến đàn ông khó quên nhất.

Thay vì vậy, hãy cho chồng động viên, những điều tích cực để anh ấy tin tưởng vào bản thân hơn. Đặc biệt khi trước mặt người khác, đàn ông càng phải có sự nể trọng từ vợ. Một người vợ khôn ngoan sẽ luôn xem chồng là vua trước người khác, để mình trở thành nữ hoàng khi về nhà.

Đàn bà khôn và dại khi giữ chồng

Đàn bà dại làm đẹp vì chồng, đàn bà khôn làm đẹp vì bản thân mình.

Đàn bà dại hy sinh công việc để lo cho chồng con, đàn bà khôn luôn cố gắng cân bằng công việc và gia đình.

Đàn bà dại ghen tuông vô lý, đàn bà khôn có lý rồi mới ghen.

Đàn bà dại quản chồng nghiêm ngặt, đàn bà khôn để chồng phải giữ mình.

Bí quyết giữ chồng của đàn bà khôn là luôn làm đẹp, làm mới chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dại yêu chồng đến mức quên cả bản thân, đàn bà khôn yêu mình trước nhất.

Đàn bà dại nghĩ rằng phải hy sinh tận tụy thì sẽ được chồng yêu thương, đàn bà khôn cho rằng cứ phải “bỏ bê” thì chồng mới thấy mình giá trị.

Đàn bà dại luôn tỏ ra mình khôn trước mắt chồng, đàn bà khôn lại hay giả vờ mình dại.

Đàn bà dại nơm nớp lo giữ chồng, đàn bà khôn ung dung lo giữ sắc.

Bí quyết giữ chồng là ở khôn dại của đàn bà trong cách cư xử với bản thân, với chồng.