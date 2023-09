7 cách sống của đàn bà khôn giữ chân đàn ông cả đời

3. Phụ nữ sống không nên quá thực dụng, nhưng nhất định phải thực tế. Tiền chính là thực tế trong hôn nhân. Phụ nữ có thể dựa vào chồng, nhưng cũng phải kiếm được tiền. Đàn ông có thể hứa nuôi bạn cả đời, nhưng phải tin rằng đó không phải là điều tốt với bạn. Vì phụ nữ có thể làm ra tiền mới có tiếng nói và sự tôn trọng trong hôn nhân. Khi đàn bà độc lập tài chính thì sẽ thấy thoải mái trong suy nghĩ và tình cảm.

Phụ nữ sống không nên quá thực dụng, nhưng nhất định phải thực tế - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, phụ nữ phải học cách duy trì tài chính mỗi ngày, hay đầu tư sinh lời, góp vốn để kinh doanh. Đừng giới hạn bản thân trong khuôn khổ phụ nữ không thể kiếm tiền nhiều bằng đàn ông. Bạn có quyền thử với tiền của mình kiếm ra, cũng là một cách để đầu tư cho tương lai.

4. Người phụ nữ hạnh phúc là vì họ biết thỏa mãn với những gì mình có. Sống hạnh phúc không khó, chỉ là liệu bạn đã biết đủ với những gì mình có chưa.

Mỗi người sẽ có một định nghĩa hạnh phúc riêng, nhưng đừng để mình xa rời với thực tế. Mơ mộng hão huyền dẫu có đẹp đến đâu cũng không bằng thực tế giản đơn nhưng đủ đầy. Biết mình có gì, nên giữ nên buông điều gì với phụ nữ mới là điều cần thiết nhất. Bởi đến một lúc, điều bạn có hơn người khác là sự bình yên trong tâm hồn, chứ không còn là những gì xa xôi khác.

Phụ nữ ở đời, ai đủ sức tập trung vào chính mình nhiều hơn thì người đó sẽ dễ hạnh phúc, cũng dễ đạt thành công hơn - Ảnh minh họa: Internet

5. Đàn bà khôn không thích so đo, thiệt hơn. So sánh với người khác chỉ khiến bạn trở nên thấp kém và dễ bất hạnh. Mỗi người một cuộc sống riêng, không ai vui giúp ai, không ai buồn cho ai, vậy lấy gì để so sánh ai hạnh phúc hơn ai? Quan trọng là bạn biết đâu là con đường mình đi, đâu là đích đến mình phải tới. Phụ nữ ở đời, ai đủ sức tập trung vào chính mình nhiều hơn thì người đó sẽ dễ hạnh phúc, cũng dễ đạt thành công hơn.

6. Nếu bạn có thể học được tha thứ, bạn ắt sẽ sống nhẹ nhàng hơn. Tha thứ cho người khác, không có nghĩa là đối phương trắng tội, mà là cho chính bạn bình yên. Sự thanh thản trong tâm hồn cũng sẽ lam thần thái của bạn rực rỡ hơn. Kiểu phụ nữ thu hút nhất chính là bình thản với những lỗi lầm của người khác, để giữ cho chính mình những gì nhẹ nhàng nhất.

7. Đàn bà khôn không sống bằng nỗi buồn, họ sống bằng niềm vui. Dù rằng họ vẫn đau lòng, vẫn bị tổn thương, nhưng họ luôn tìm kiếm niềm vui để lấp những lỗ hỏng trong tâm hồn. Sống tích cực không dễ dàng, đều là một quá trình cố gắng vực dậy bản thân. Nhưng nếu có thể sống tích cực, bạn ắt sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.