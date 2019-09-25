7 cách sống của đàn bà khôn giữ chân đàn ông cả đời

Phụ nữ yêu 25/09/2019 05:06

Đàn bà hơn nhau không phải ở tấm chồng, mà là ở cách sống của mình. Đàn bà khôn có những cách sống khiến đàn ông càng tôn trọng và yêu thương theo thời gian.

1. Đàn bà dại là chỉ quanh quẩn đời mình bên đàn ông, ưu tiên lo cho người khác. Nhưng đàn bà khôn lại chọn cách sống cho mình đầu tiên. Đó không hẳn là cách sống ích kỷ, mà là lấy mình làm trung tâm, từ đó dễ dàng xoay chuyển những việc có thể đến với bản thân.

Thay vì phụ nữ chỉ dành hết thời gian cho chồng con, hy sinh mọi thứ vì gia đình, hãy nghĩ cho mình nhiều hơn. Yêu thương chồng con, chăm sóc gia đình là điều phải làm, nhưng bạn cũng có trách nhiệm với chính mình. Thời gian để nghỉ ngơi, để chăm chút bản thân, để trau dồi cho chính mình… phụ nữ ở tuổi nào cũng đều cần.

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Đàn bà khôn lại chọn cách sống cho mình đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hơn nhau không phải ở chồng con, mà là ở chính mình có nhận thức được rằng bản thân cũng cần được yêu thương và chăm sóc hay không. Khi bạn dành thời gian cho bản thân thì chồng cũng sẽ biết quý trọng bạn hơn.

2. Cách sống của phụ nữ từ ngàn đời nay thường là sống vì gia đình nhiều hơn là sống cho chính mình. Phụ nữ vì thế mà cho đi yêu thương nhiều hơn là đòi hỏi được yêu thương. Nhưng rõ ràng, những gì phụ nữ bỏ ra đều đáng ghi nhận, trân trọng, hay là ca ngợi. Vì thế, thay vì cho đi và không  nhận được gì từ chồng, phụ nữ hãy học cách đòi hỏi yêu thương và chăm sóc từ chồng. Hãy để chồng san sẻ gánh nặng lẫn hạnh phúc cùng bạn. Đàn ông khi hiểu mình phải có trách nhiệm với vợ, biết vợ đã hy sinh những gì, cũng sẽ tôn trọng và yêu thương vợ hơn.

3. Phụ nữ sống không nên quá thực dụng, nhưng nhất định phải thực tế. Tiền chính là thực tế trong hôn nhân. Phụ nữ có thể dựa vào chồng, nhưng cũng phải kiếm được tiền. Đàn ông có thể hứa nuôi bạn cả đời, nhưng phải tin rằng đó không phải là điều tốt với bạn. Vì phụ nữ có thể làm ra tiền mới có tiếng nói và sự tôn trọng trong hôn nhân. Khi đàn bà độc lập tài chính thì sẽ thấy thoải mái trong suy nghĩ và tình cảm.

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 Phụ nữ sống không nên quá thực dụng, nhưng nhất định phải thực tế - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, phụ nữ phải học cách duy trì tài chính mỗi ngày, hay đầu tư sinh lời, góp vốn để kinh doanh. Đừng giới hạn bản thân trong khuôn khổ phụ nữ không thể kiếm tiền nhiều bằng đàn ông. Bạn có quyền thử với tiền của mình kiếm ra, cũng là một cách để đầu tư cho tương lai.

4. Người phụ nữ hạnh phúc là vì họ biết thỏa mãn với những gì mình có. Sống hạnh phúc không khó, chỉ là liệu bạn đã biết đủ với những gì mình có chưa.

Mỗi người sẽ có một định nghĩa hạnh phúc riêng, nhưng đừng để mình xa rời với thực tế. Mơ mộng hão huyền dẫu có đẹp đến đâu cũng không bằng thực tế giản đơn nhưng đủ đầy. Biết mình có gì, nên giữ nên buông điều gì với phụ nữ mới là điều cần thiết nhất. Bởi đến một lúc, điều bạn có hơn người khác là sự bình yên trong tâm hồn, chứ không còn là những gì xa xôi khác.

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Phụ nữ ở đời, ai đủ sức tập trung vào chính mình nhiều hơn thì người đó sẽ dễ hạnh phúc, cũng dễ đạt thành công hơn - Ảnh minh họa: Internet

5. Đàn bà khôn không thích so đo, thiệt hơn. So sánh với người khác chỉ khiến bạn trở nên thấp kém và dễ bất hạnh. Mỗi người một cuộc sống riêng, không ai vui giúp ai, không ai buồn cho ai, vậy lấy gì để so sánh ai hạnh phúc hơn ai? Quan trọng là bạn biết đâu là con đường mình đi, đâu là đích đến mình phải tới. Phụ nữ ở đời, ai đủ sức tập trung vào chính mình nhiều hơn thì người đó sẽ dễ hạnh phúc, cũng dễ đạt thành công hơn.

6. Nếu bạn có thể học được tha thứ, bạn ắt sẽ sống nhẹ nhàng hơn. Tha thứ cho người khác, không có nghĩa là đối phương trắng tội, mà là cho chính bạn bình yên. Sự thanh thản trong tâm hồn cũng sẽ lam thần thái của bạn rực rỡ hơn. Kiểu phụ nữ thu hút nhất chính là bình thản với những lỗi lầm của người khác, để giữ cho chính mình những gì nhẹ nhàng nhất.

7. Đàn bà khôn không sống bằng nỗi buồn, họ sống bằng niềm vui. Dù rằng họ vẫn đau lòng, vẫn bị tổn thương, nhưng họ luôn tìm kiếm niềm vui để lấp những lỗ hỏng trong tâm hồn. Sống tích cực không dễ dàng, đều là một quá trình cố gắng vực dậy bản thân. Nhưng nếu có thể sống tích cực, bạn ắt sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

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