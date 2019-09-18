Đàn bà khôn cư xử với chồng: 2 không giữ, 3 không chạm và 4 không hỏi

Phụ nữ yêu 18/09/2019 05:11

Châm ngôn sống của đàn bà khôn khi cư xử với chồng là 2 không giữ, 3 không chạm và 4 không hỏi. Vợ có làm được như thế thì chồng mới nể mới thương.

Đàn bà khôn có 2 không giữ, 3 không chạm và 4 không hỏi với chồng.

2 không giữ

Toàn bộ tiền bạc trong nhà

Một người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ giữ hết tiền trong nhà. Họ hiểu đàn ông ra ngoài phải có tiền, càng bị gò bó tiêu xài đàn ông sẽ càng có cách che giấu. Đã thế thì vợ chồng thà rạch ròi, thống nhất để cảm thông và thấu hiểu cho nhau trước. Vợ giữ khoản nào để chi tiêu cho bản thân hay gia đình, chồng cần khoản nào để giao tiếp trong công việc, bạn bè.

Quyền tự do của con người bao gồm cả việc chi tiêu để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Khi chồng được vợ thấu hiểu, thỏa mãn được tiêu xài nhưng có chừng mực và không gây hại cho gia đình thì sẽ càng tin tưởng và tôn trọng vợ hơn.

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Đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ giữ hết tiền trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Không gian riêng khi chồng cần

Đàn ông luôn cần không gian riêng, ngay cả khi lấy vợ. Trong không gian riêng đó, họ sẽ tự do làm điều họ thích để thư giãn sau những giờ phút làm việc mệt nhọc. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ luôn đảm bảo để chồng có những lúc riêng tư nhất định. Họ tôn trọng sở thích, đam mê và những việc chồng thích làm, chỉ cần đó là việc vô hại.

Khi có không gian riêng, tâm trạng hay đầu óc của đàn ông cũng sẽ thoải mái hơn. Phụ nữ giữ đàn ông thì nên giữ bằng cảm giác thoải mái mà họ chỉ có được khi ở bên bạn.

3 không chạm

Tự ái

Tự trọng, tự ái của đàn ông đôi khi còn quý giá hơn túi tiền của họ. Giữa vợ chồng, nếu bị động chạm tự ái hay tự trọng thì đàn ông sẽ thấy không được tôn trọng. Từ đó, họ có thể tìm đến một người phụ nữ khác để được ngợi khen, nhìn nhận.

Một người phụ nữ khôn ngoan nên biết cách giữ gìn mặt mũi, tự trọng cho chồng dù là khi trước mặt nhiều người, hay lúc chỉ có vợ chồng. Không chỉ vậy, nếu biết cách tán thưởng, nâng cao cái tôi của chồng hợp lý thì đàn ông sẽ càng quý trọng vợ hơn. Sự tinh tế, khéo léo của một người vợ thấu hiểu chồng muốn gì, gìn giữ điều gì luôn khiến chồng vừa nể vừa yêu.

Bạn bè, công việc

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Đàn bà khôn luôn thấu hiểu, đồng hành cùng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, bạn bè là điều không thể thiếu, và công việc là điều quan trọng. Họ đặc biệt không muốn vợ quá xen vào hai việc này. Một người vợ thông minh sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chồng với bạn bè, hay có ý kiến tiêu cực với công việc của chồng. Thay vì buộc chồng không tiếp xúc với người bạn nào đó, họ sẽ khéo léo bày tỏ ý kiến của mình, để chồng cân nhắc hơn. Thay vì chỉ trích công việc của chồng, họ sẽ tinh tế cho chồng lời khuyên, cùng chồng vượt qua thời gian khó khăn trong sự nghiệp.

Có người vợ thấu hiểu và đồng hành như thế, không người đàn ông nào không yêu thương và tôn trọng.

Gia đình chồng

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ động chạm đến gia đình chồng. Gia đình luôn là điều ai cũng quý trọng, càng trưởng thành sẽ càng bảo vệ và nâng niu. Vợ thông minh sẽ hết mực yêu thương gia đình chồng, để thể hiện tình yêu dành cho chồng. Đàn ông khi thấy vợ tôn trọng và chăm sóc cho gia đình của mình cũng sẽ càng có trách nhiệm với vợ con. Đó là sự cho và nhận qua lại, được thể hiện bằng tình yêu và tôn trọng trong gia đình.

4 không hỏi

Về người cũ

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Thay vì gợi nhớ về người cũ, phụ nữ nên tìm cách giữ chồng ở hiện tại, cùng nhau vun đắp gia đình trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thích nhắc về người cũ, nhất là từ vợ. Khi đã quyết định lấy nhau, những chuyện cũ nên được khép lại, từ cả bản thân và đối phương. Thay vì gợi nhớ về người cũ, phụ nữ nên tìm cách giữ chồng ở hiện tại, cùng nhau vun đắp gia đình trong tương lai.

Chọn mình hay mẹ chồng

Đây là câu hỏi không người đàn ông nào thích. Chọn vợ hay chọn mẹ rốt cuộc có cần phải trả lời không khi đó luôn là hai người phụ nữ đàn ông trân trọng nhất. Vợ là tình nghĩa phu thê, mẹ là ơn nghĩa sinh thành, không thể đong đếm bên nặng bên nhẹ. Với đàn ông đây là câu hỏi khó nhất, cũng khiến họ khó xử nhất. Một người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ hỏi câu này, để thể hiện sự hiểu chuyện với chồng.

Điều chồng chưa muốn nói

Đàn ông luôn có những điều họ chưa muốn nói, chứ không phải là sẽ không nói. Họ cần cân nhắc, suy nghĩ trước sau, được mất. Nếu chồng chưa nói thì có nghĩa là anh ấy vẫn chưa chuẩn bị đủ để bạn lắng nghe. Thay vì tò mò, đòi hỏi hay yêu cầu chồng phải nói ngay, đàn bà khôn sẽ cho chồng thời gian để suy nghĩ. Đây là cách hành xử thể hiện sự thấu đáo, tinh tế của một người vợ.

Về khả năng tăng lương trong tương lai của chồng

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Đàn ông cần vợ là hậu phương để họ phấn đấu, vì áp lực họ đã phải chịu nhiều trong công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Đây có thể là câu hỏi nhạy cảm với đàn ông. Vì tài chính luôn là áp lực lớn với đàn ông khi có gia đình. Thay vì hỏi khi nào chồng được tăng lương, phụ nữ nên động viên tinh thần của chồng. Đàn ông cần vợ là hậu phương để họ phấn đấu, vì áp lực họ đã phải chịu nhiều trong công việc và cuộc sống.

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Phụ nữ nhớ lâu sẽ khó quên, khắc ghi sâu sẽ khó buông bỏ. Với những câu nói này của đàn ông, đàn bà khôn chỉ rung động một thời, chứ không để mình cố chấp bất hạnh một đời.

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