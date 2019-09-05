Đàn bà khôn quá hóa ra lại… dại!

Cũng có những người đàn ông lại không thích chọn một người phụ nữ quá thông minh. Trong nhận định của họ, phụ nữ khôn ngoan quá nguy hiểm, vì sẽ làm giảm khí chất và bản lĩnh đàn ông trong họ.

Có những người đàn ông khôn ngoan chỉ thích đàn bà khôn ngoan. Họ không thích đàn bà quá hiền lành, quá thiếu hiểu biết. Họ muốn tìm kiếm người đàn bà có thể ngang bằng họ trong từng câu nói đến địa vị xã hội.

Thật sự thì đàn ông sợ những người phụ nữ quá nhạt nhẽo và thiếu hiểu biết. Họ sợ bản thân sẽ dần “dại khờ” theo người phụ nữ đi cạnh.

Có một sự thật là phụ nữ “dốt” sẽ không được tôn trọng, đôi khi còn bị đàn ông xem thường, thậm chí là đối đãi một cách tùy tiện. Thậm chí nếu thiếu hiểu biết về một chuyện đàn ông cho là quá đơn giản, họ còn phải nghe những câu nói tổn thương: “Sao em lại ngốc thế?” hay “Sao em dại đến thế?”.

Đàn bà khôn quá thì thiệt thân, mà “dốt” quá cũng khổ mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng với người phụ nữ thông minh lại hoàn toàn khác. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ luôn suy nghĩ trước khi nói, mọi lời họ nói ra đều không vô nghĩa, lại tràn đầy sức hút với người nghe. Đứng trước một người phụ nữ như thế, đàn ông luôn cố gắng để không nhàm chán, nhạt nhẽo.

Phụ nữ thông minh ban đầu sẽ cho đàn ông cảm giác thu hút, bởi họ nổi bật, họ hiểu biết và khéo léo. Nhưng về lâu về dài, trước sự thông minh phô trương của một người phụ nữ, đàn ông dần cảm thấy mệt mỏi. Và đàn ông sợ nhất cái cảm giác thua kém trước một người phụ nữ. Đàn ông thích phụ nữ thông minh nhưng lại không chọn một người phụ nữ quá khôn ngoan làm vợ.

Phụ nữ không được quá “dốt” cũng không thể quá khôn, chính là khôn nhưng phải luôn giả vờ “dốt”.

Phụ nữ không nên quá “dốt” chính là phải có một trình độ học vấn, một nền tảng kiến thức giao tiếp căn bản. Bạn không cần phải cố gắng thu hút trong lời ăn tiếng nói, giả khôn ngoan nhưng không có kỹ năng thực sự thì chính là “dốt”. Lời nói dễ nghe, biết nghĩ suy trước khi nói, vừa vặn để người nghe thì đã tốt.

Đàn ông thích phụ nữ thông minh nhưng lại không chọn một người phụ nữ quá khôn ngoan làm vợ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan thì chính là hiểu sâu biết rộng, có thể giải quyết hàng tá rắc rối trong vòng vài phút, có thể kiếm tiền không ngơi nghỉ bằng khối kiến thức khổng lồ của bản thân, có thể liếc nhìn một cái đã thấu tâm can của đàn ông. Một người phụ nữ thông minh thường không khuất phục trước bất cứ điều gì, vì chính họ đã có đủ sự kiên cường, sâu sắc và tinh tế. Nhưng kiểu phụ nữ này lại khiến đàn ông sợ.

Đàn bà khôn quá cũng là đàn bà dại. Cái dại của họ là vì khôn quá mà không để đàn ông trở thành tùng bách chở che cho họ. Cái dại của họ là khiến đàn ông thấy mình yếu đuối và kém cỏi khi bên cạnh họ. Phụ nữ như thế nhìn thì ai cũng không sánh bằng, nhưng đời lại dễ khổ tâm, vì đàn ông suy cho cùng đều sợ những người phụ nữ chẳng cần ai chở che như thế.

Đàn bà khôn ngoan ở đời, đừng bày ra mình biết nhiều quá, mà tranh giỏi tranh hơn với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ muốn hạnh phúc, đôi khi phải giả “dốt”, giả “khờ” một chút…

Nếu người đàn ông bạn yêu có khuyết điểm, thay vì cố đục khoét đến cùng, hãy cứ ngó lơ như chưa thấy. Hãy hiểu rằng chẳng ai hoàn hảo không tì vết, và thay vì chối bỏ nhau, hãy học cách chấp nhận. Bạn không thể thay đổi được một con người, ngay cả khi họ yêu bạn. Thế thì hãy thay đổi cách nhìn và quan điểm của bản thân.

Đừng bao giờ để người đàn ông bên cạnh sợ bạn. Phụ nữ là để yêu, không phải để sợ. Phụ nữ có thể được tung hô vì bản lĩnh tài trí nhưng chỉ có thể hạnh phúc khi nằm trong lồng ngực của người đàn ông tình nguyện yêu thương, chở che cho mình cả đời.

Đàn bà tài giỏi không có nghĩa là không có quyền được yêu, được chở che. Mà đàn bà tài giỏi, khôn khéo trước đàn ông mới luôn được yêu vô điều kiện. Người đàn ông yêu mải miết không chỉ là một người phụ nữ bản lĩnh, tài giỏi, mà là người cho anh ấy cảm giác làm một người đàn ông đúng nghĩa.

Đừng bao giờ để người đàn ông bên cạnh sợ bạn. Phụ nữ là để yêu, không phải để sợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn ngoan ở đời, đừng bày ra mình biết nhiều quá, mà tranh giỏi tranh hơn với đàn ông. Đàn bà chứng minh mình giỏi hơn đàn ông thì kết cục cũng chỉ khổ tâm không dứt. Tốt nhất là cứ giả vờ “khờ khạo”, đôi khi cứ để mình “dốt” một chút lại hay. Không phải là “dốt” không hiểu biết, không biết điều mà là giả vờ yếu đuối, cần chở che để đàn ông dang tay bảo bọc mình. Đôi khi cái “dốt” ấy cũng là một cái khôn, cái khéo nhất của đàn bà.