8 điều đàn bà khôn một lần cũng không làm khi yêu

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ thỏa hiệp với bạo lực trong tình yêu hay hôn nhân. Vì họ luôn quan niệm một người đàn ông có thể giơ tay đánh người bạn đời thì mọi dịu dàng chân tình cũng đã không còn. Với một người đàn ông có thể hành động bạo lực với mình, họ không còn cảm thấy an toàn để tin tưởng và ở bên. Đối với tình yêu, họ chắc vẫn còn, nhưng họ yêu bản thân và sinh mệnh của mình hơn. Họ không còn tin vào người đàn ông từng đánh mình có thể bảo vệ mình thêm lần nào nữa.

Phụ nữ thông minh sống vì mình đầu tiên, sau đó là con, rồi mới tới chồng. Họ không sống chỉ vì chồng, không xem chồng là cả cuộc sống. Họ có một công việc với những niềm vui và đam mê riêng. Họ dành tình yêu thương cho con, xem con là tài sản quý giá nhất. Họ yêu thương chồng vừa đủ để trở thành một người vợ biết vun vén cho gia đình. Nhưng họ không sống vì chồng, họ sống vì cuộc sống và mong muốn của mình hơn. Làm vợ, làm mẹ là nhiệm vụ của họ, nhưng họ cũng làm một người phụ nữ độc lập và có chính kiến.

Phản bội với đàn bà là một nỗi đau lớn. Để chấp nhận nỗi đau lớn đó, đàn bà khôn tin rằng mình có thể vượt qua. Nhưng để sống cùng người từng phản bội mình, đòi hỏi nhiều hơn một lời xin lỗi, một lần hối lỗi. Họ đòi hỏi không một lần nào khác bị tổn thương nữa, không một lần nào khác phải tha thứ nữa. Với đàn bà khôn, tha thứ là họ lựa chọn vì mình muốn, và sau đó sẽ không có lần tha thứ nào khác nữa.

Thỏa hiệp khi không muốn

Một người phụ nữ khôn ngoan không thỏa hiệp với những gì bản thân không mong muốn. Vì họ sống cho bản thân nên chỉ chấp nhận những điều phù hợp với bản thân. Sự hy sinh của họ vì gia đình hay đối phương cũng có nhưng không phải là tất cả. Họ không lấy chồng và có gia đình để trở thành một người khác. Họ có thể thay đổi vì gia đình thì cũng mong muốn được nhận lại thấu hiểu và chấp nhận.

Một người đàn bà khôn ngoan không thỏa hiệp với những gì bản thân không mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Xem thường đối phương

Phụ nữ khôn luôn thể hiện sự ưu tiên và quý trọng nhất dành cho bạn đời. Họ luôn để bạn đời thấy rằng với họ, đối phương luôn là nhất. Ngay cả khi anh ấy không hoàn hảo hay ưu tú, họ vẫn tìm được những ưu điểm để động viên và tỏ ra tự hào. Đàn ông vì thế cũng quý trọng và nghe theo lời họ hơn. Đây là cách một người vợ khôn ngoan giữ chồng, nịnh chồng, thậm chí là có thể điều khiển được chồng.

Tỏ ra quá khôn ngoan

Vợ khôn không bao giờ tỏ ra quá khôn ngoan trước mặt chồng. Ngay cả khi họ biết nhiều hơn chồng, họ vẫn tỏ ra là không biết. Họ sẽ để chồng thể hiện, sau đó sẽ khen ngợi chồng hết lời. Họ cho đàn ông được thể hiện sự hiểu biết và sức mạnh. Họ muốn để đàn ông tự nguyện bảo vệ và che chở cho họ. Vì phụ nữ khôn ngoan quá là phụ nữ dại dột trong tình yêu và hôn nhân.

Bỏ bê bản thân

Đàn bà thông minh không bao giờ không soi gương mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà thông minh không bao giờ không soi gương mỗi ngày. Thậm chí họ còn cẩn thận theo dõi cân nặng thường xuyên. Họ cũng duy trì chế độ dinh dưỡng, tập luyện để có một cơ thể khỏe mạnh. Với phụ nữ khôn ngoan, nhan sắc và sức khỏe là hai điều không bao giờ được bỏ bê. Phụ nữ đẹp chắc chắn có lợi thế, phụ nữ khỏe thì điều gì cũng làm được.

Coi đàn ông là duy nhất

Đàn bà khôn ngoan luôn có một đường lui cho mình trong tình yêu và hôn nhân. Họ không xem đàn ông là duy nhất, nên không tin tưởng tuyệt đối, cũng không dựa dẫm hoàn toàn. Họ có thể yêu, có thể nhờ cậy, nhưng không giao hết toàn bộ cho đàn ông. Đàn ông là duy nhất ở hiện tại với họ, nhưng không có nghĩa là tương lai. Bởi thế, họ luôn chuẩn bị một đường lui nếu một ngày chỉ còn một mình, dù là về tinh thần hay vật chất cũng không để mình phải chênh vênh.