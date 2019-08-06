Phụ nữ khôn ngoan khi bị hiểu lầm sẽ không vội giải thích, họ đáp lại bằng sự im lặng. Bởi họ quan niệm bản thân bị hiểu lầm, một là vì đối phương chưa hiểu họ, hai là vì họ căn bản không muốn hiểu. Với người chưa hiểu mình, phụ nữ khôn không dùng lời nói để giải thích, họ muốn để thời gian và hành động của bản thân trả lời. Với người không muốn hiểu họ, hay chỉ muốn bôi xấu họ, họ lại càng không cần phải lên tiếng.

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ không bị động trước những khó khăn trong cuộc sống. Họ luôn chủ động, sẵn sàng tâm lý để đối mặt với bất kì trở ngại nào.

Khi có mâu thuẫn, cãi nhau với người khác, có những người phụ nữ chỉ chọn cách về nhà, lôi hết quần áo dơ ra để giặt bằng tay. Cứ giặt từng cái một, vò cật lực đến sạch sẽ vô cùng.

Phụ nữ càng khôn ngoan càng có cách sống bảo vệ giá trị và tập trung vào bản thân. Mỗi lời họ nói ra đều là một loại năng lực, trí tuệ thể hiện bản thân sắc sảo và bản lĩnh nhất. Phụ nữ càng biết mình giá trị, càng được nể trọng thì từng câu thốt ra càng có trọng lượng với người khác.

Phụ nữ thông minh đã học được cách nhẫn nhịn, bởi họ biết đó là cách rèn luyện sự khiêm tốn ở bản thân. Thay vì tức giận không được gì, họ để thân thể bận rộn, tâm trí cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.

Từ cách giải quyết này, phụ nữ khôn linh hoạt và uyển chuyển với chính cảm xúc tiêu cực của mình.

Bình tĩnh

Khi đàn bà khôn thất bại, ai cũng có thể nói với họ rằng, phải mạnh mẽ hơn, còn phải vui vẻ nữa. Họ chợt nghĩ, kiên cường thì nhất định rồi, nhưng vui vẻ đâu có dễ dàng!

Bản thân đàn bà khi ấy tự hiểu rằng thất bại đau thương thì chẳng thể vui vẻ được. Nhưng chắc chắn họ sẽ luôn giữ được bình tĩnh. Bắt mình vui vẻ là không thể, nhưng nhất định phải bình tĩnh để đối đầu, để vượt qua khó khăn.

Đàn bà khôn luôn biết cách giữ bình tĩnh trong mọi tình huống - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều khi “phá cách”

Phụ nữ khôn luôn có lối sống thỉnh thoảng phá cách. Như những cô nàng theo phong cách nhẹ nhàng, vẫn có ngày thử những bộ đồ cá tính. Hay nếu thường ăn những món lành mạnh làm tại nhà, nàng có khi lại muốn ra ngoài thử những món lạ hơn.

Đàn bà khôn không tự trói buộc bản thân vào một cuộc sống quá khuôn khổ, miễn cưỡng. Họ cho bản thân tự hưởng những điều mới mẻ, như một cách giải tỏa để có thêm năng lượng đối mặt với cuộc sống.

Luôn nỗ lực không ngừng

Có một sự thật là cuộc sống này luôn vận hành về phía trước, bạn nỗ lực không chỉ để thành công hay tránh thất bại, mà là để sống ý nghĩa nhất.

Nỗ lực với phụ nữ khôn là để giữ cho bản thân luôn xinh đẹp, có giá trị và được nể trọng. Có ba việc họ không bao giờ ngừng cố gắng để giải quyết mọi vấn đề xung quanh: kiếm tiền, xinh đẹp và học hỏi.

Phụ nữ sinh ra đã nhiều thiệt thòi, dễ khiến người khác xem thường. Phụ nữ nỗ lực không chỉ cho bản thân sống thoải mái hơn, mà là còn để người bên cạnh thấy an tâm về họ.

Không nên có hai từ “giá như”

Trong từ điển của đàn bà khôn không có hai từ "giá như" - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời con người đi qua nhiều con đường đều là vì bản thân lựa chọn, cho nên hai từ “giá như” không có giá trị. Bạn đã chọn, chính là không hối tiếc. Phụ nữ khôn giải quyết vấn đề chỉ ở hai cách, một là chấp nhận, hai là chọn lại.

Mỗi lựa chọn sẽ cho bạn một đáp án cuộc đời khác nhau. Đừng nhìn lại quá khứ chỉ để nuối tiếc, bản thân sẽ cảm thấy bất lực. Thay vì vậy, hãy cho mình cơ hội lựa chọn, can đảm bước đi, can đảm chấp nhận.

Đơn giản hóa cuộc sống

Đàn bà khôn không suy nghĩ quá nhiều, không phức tạp hóa cuộc sống. Chuyện gì không quan trọng cho hiện tại, họ sẽ không lưu tâm. Đối với họ, sống với hiện tại đã là quá sức, cho nên càng đơn giản mọi chuyện càng sống dễ dàng hơn. Từ đó, họ cũng có nhiều năng lượng tích cực và động lực để tiến về phía trước.

Tịnh tâm khi cần

Phụ nữ thông minh cũng có những giai đoạn sa sút, kiệt quệ. Nhưng thay vì để mình túng quẫn trong bế tắc, họ biết cách tịnh tâm, tìm được bình yên trong từng góc nhỏ của cuộc sống. Họ cứ cố gắng tìm kiếm như thế, để dần vực mình dậy khỏi trạng thái tê liệt khó khăn.

Thật ra, phụ nữ thường chỉ nghĩ quá nhiều đến những việc mình phải làm, phải gánh vác, phải giải quyết. Để rồi bạn quên mất rằng nơi bạn phải dọn dẹp đầu tiên chính là tâm hồn của chính mình. Khi lòng tìm được bình yên, tự khắc bạn cũng sẽ tìm được cho mình những con đường khác nhau để bước tiếp. Phụ nữ hạnh phúc cũng từ trái tim biết ổn yên.