Phụ nữ khôn ngoan là phải biết im lặng với chồng đúng lúc

Sông càng sâu sẽ càng tĩnh lặng. Phụ nữ thông minh sẽ như một dòng sông bề mặt không chút gợn, chẳng ai lường hết nông sâu, đến khi họ lên tiếng thì ắt là lúc sóng trào dữ dội. Phụ nữ khôn ngoan sẽ biết im lặng khi cần…

Phụ nữ im lặng mới là người khôn ngoan nhất. Những người phụ nữ thích lắng nghe nhiều thường là người không thích thể hiện bản thân. Nói đúng hơn là họ không muốn mất thời gian với những gì không cần thiết. Họ chỉ lên tiếng với người thật sự cần tiếng nói của họ, hoặc luôn muốn lắng nghe họ nói. Người đứng trước mặt họ một khi chỉ dùng ngôn từ để tranh thắng thua, đả kích người khác thì không bao giờ được đáp trả. Sự im lặng của người phụ nữ này luôn có một tiếng nói rất riêng. Nếu không là sự cảm thông thì chính là bất cần và thách đấu.

Sự im lặng của người phụ nữ này luôn có một tiếng nói rất riêng. Nếu không là sự cảm thông thì chính là sự bất cần và thách đấu - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ biết dùng sự im lặng để đối thoại với người khác là cách ứng xử thông minh nhất. Họ như một dòng sông im lìm, chẳng cần lúc nào cũng sóng trào dữ dội vẫn khiến người nhìn vào trầm trồ ngợi khen. Đây là những người phụ nữ có vị thế trong xã hội và cả gia đình. Với chồng, họ cũng không nói quá nhiều. Thay vì buộc đàn ông phải nghe đến nhàm chán, họ cho đàn ông cảm giác lúc nào cũng muốn lắng nghe họ nói. Thay vì nói mãi đàn ông chẳng nhớ, họ muốn đàn ông xem trọng từng lời họ nói ra. Để có được vị thế và cách hành xử như thế, phụ nữ phải đủ kiên nhẫn với người đàn ông của mình. Mẹ tôi là người vợ không thích nói nhiều với chồng. Mẹ tôi luôn áp dụng quy tắc “không quá 3” với chồng. Nếu mẹ tôi không thích việc ba đi về là vứt quần áo dơ lung tung nhà, thì mẹ chỉ nói với chồng đúng 2 lần. Đến lần thứ 3, nếu chồng vẫn không nghe, mẹ tôi sẽ không giặt đồ cho chồng nữa. Mấy lần như thế với những vấn đề khác nhau, ba tôi dần hiểu đó là cách thông báo, cũng như là răn đe của vợ. Và suốt những năm tháng sau đó, mẹ tôi đã không còn những lần khó chịu vì những thói xấu của ba tôi.

Phụ nữ im lặng để đối thoại với người khác là cách ứng xử thông minh nhất - Ảnh minh họa: Internet Một người vợ khôn ngoan sẽ kiên nhẫn im lặng với người đàn ông của mình. Sự im lặng đó không chỉ mang ý nghĩa cho đàn ông cơ hội, mà còn là biện pháp lấy nhẹ trị nặng để đàn ông phải nể trọng. Phụ nữ càng im lìm, càng có giá trị, càng khiến đàn ông phải nghe theo. Nhiều người phụ nữ biết sử dụng tài tình sự im lặng của mình mà khiến đàn ông làm theo điều họ muốn. Họ im lặng khi đàn ông muốn một mình. Họ im lặng để đàn ông phải thấy sợ. Họ im lặng để cảm thông và cho đàn ông cơ hội. Và họ im lặng để thể hiện tự trọng và kiêu hãnh của riêng mình. Nhiều người phụ nữ biết sử dụng tài tình sự im lặng của mình mà khiến đàn ông làm theo điều họ muốn - Ảnh minh họa: Internet Bởi thế mới có những người vợ không nói nhiều nhưng mỗi lời nói ra đều có sức nặng với đàn ông. Vì dù sao, lời nói lượng nhiều thế nào cũng không quan trọng bằng việc có khiến đối phương lưu tâm hay không. Phụ nữ thay vì nói nhiều, nên khéo im lặng, khéo dùng sự bình thản của mình để thể hiện bản thân, ắt sẽ hiệu quả hơn.

Mưu cầu sự yên ả êm đềm của phụ nữ liệu có phải là con dao giết chết tình yêu hôn nhân? Phụ nữ muốn cuộc hôn nhân của mình lúc nào êm đềm thì chẳng khác gì bạn và người chồng của mình luôn đeo mặt nạ, luôn "giả ngu" trước mặt nhau để bảo vệ cái hôn nhân hạnh phúc.

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