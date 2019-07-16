Phụ nữ khôn ngoan là phải biết im lặng với chồng đúng lúc

Phụ nữ yêu 16/07/2019 05:15

Sông càng sâu sẽ càng tĩnh lặng. Phụ nữ thông minh sẽ như một dòng sông bề mặt không chút gợn, chẳng ai lường hết nông sâu, đến khi họ lên tiếng thì ắt là lúc sóng trào dữ dội. Phụ nữ khôn ngoan sẽ biết im lặng khi cần…

Phụ nữ im lặng mới là người khôn ngoan nhất.

Những người phụ nữ thích lắng nghe nhiều thường là người không thích thể hiện bản thân. Nói đúng hơn là họ không muốn mất thời gian với những gì không cần thiết. Họ chỉ lên tiếng với người thật sự cần tiếng nói của họ, hoặc luôn muốn lắng nghe họ nói. Người đứng trước mặt họ một khi chỉ dùng ngôn từ để tranh thắng thua, đả kích người khác thì không bao giờ được đáp trả. Sự im lặng của người phụ nữ này luôn có một tiếng nói rất riêng. Nếu không là sự cảm thông thì chính là bất cần và thách đấu.

phu nu im lang 3
Sự im lặng của người phụ nữ này luôn có một tiếng nói rất riêng. Nếu không là sự cảm thông thì chính là sự bất cần và thách đấu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ biết dùng sự im lặng để đối thoại với người khác là cách ứng xử thông minh nhất. Họ như một dòng sông im lìm, chẳng cần lúc nào cũng sóng trào dữ dội vẫn khiến người nhìn vào trầm trồ ngợi khen. Đây là những người phụ nữ có vị thế trong xã hội và cả gia đình. Với chồng, họ cũng không nói quá nhiều. Thay vì buộc đàn ông phải nghe đến nhàm chán, họ cho đàn ông cảm giác lúc nào cũng muốn lắng nghe họ nói. Thay vì nói mãi đàn ông chẳng nhớ, họ muốn đàn ông xem trọng từng lời họ nói ra. Để có được vị thế và cách hành xử như thế, phụ nữ phải đủ kiên nhẫn với người đàn ông của mình.

Mẹ tôi là người vợ không thích nói nhiều với chồng. Mẹ tôi luôn áp dụng quy tắc “không quá 3” với chồng. Nếu mẹ tôi không thích việc ba đi về là vứt quần áo dơ lung tung nhà, thì mẹ chỉ nói với chồng đúng 2 lần. Đến lần thứ 3, nếu chồng vẫn không nghe, mẹ tôi sẽ không giặt đồ cho chồng nữa. Mấy lần như thế với những vấn đề khác nhau, ba tôi dần hiểu đó là cách thông báo, cũng như là răn đe của vợ. Và suốt những năm tháng sau đó, mẹ tôi đã không còn những lần khó chịu vì những thói xấu của ba tôi.

phu nu im lang 2
Phụ nữ im lặng để đối thoại với người khác là cách ứng xử thông minh nhất - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ khôn ngoan sẽ kiên nhẫn im lặng với người đàn ông của mình. Sự im lặng đó không chỉ mang ý nghĩa cho đàn ông cơ hội, mà còn là biện pháp lấy nhẹ trị nặng để đàn ông phải nể trọng. Phụ nữ càng im lìm, càng có giá trị, càng khiến đàn ông phải nghe theo.

Nhiều người phụ nữ biết sử dụng tài tình sự im lặng của mình mà khiến đàn ông làm theo điều họ muốn. Họ im lặng khi đàn ông muốn một mình. Họ im lặng để đàn ông phải thấy sợ. Họ im lặng để cảm thông và cho đàn ông cơ hội. Và họ im lặng để thể hiện tự trọng và kiêu hãnh của riêng mình.

phu nu im lang 1
Nhiều người phụ nữ biết sử dụng tài tình sự im lặng của mình mà khiến đàn ông làm theo điều họ muốn - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế mới có những người vợ không nói nhiều nhưng mỗi lời nói ra đều có sức nặng với đàn ông. Vì dù sao, lời nói lượng nhiều thế nào cũng không quan trọng bằng việc có khiến đối phương lưu tâm hay không. Phụ nữ thay vì nói nhiều, nên khéo im lặng, khéo dùng sự bình thản của mình để thể hiện bản thân, ắt sẽ hiệu quả hơn.

Mưu cầu sự yên ả êm đềm của phụ nữ liệu có phải là con dao giết chết tình yêu hôn nhân?

Mưu cầu sự yên ả êm đềm của phụ nữ liệu có phải là con dao giết chết tình yêu hôn nhân?

Phụ nữ muốn cuộc hôn nhân của mình lúc nào êm đềm thì chẳng khác gì bạn và người chồng của mình luôn đeo mặt nạ, luôn "giả ngu" trước mặt nhau để bảo vệ cái hôn nhân hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   im lặng phụ nữ đàn bà im lặng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 32 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 2 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này