Đàn bà 30 khôn ngoan phải nhớ: 3 thêm, 4 bớt và 5 giữ

Tiền với phụ nữ không bao giờ là thừa, và cũng không thể thiếu. Phụ nữ càng muốn tiền nhiều hơn không phải là thực dụng, mà là thực tế. Thực dụng là sống vì tiền, còn thực tế là sống cần có tiền. Phụ nữ độc thân có tiền thì có thể là bà hoàng của chính mình trong những năm tháng thanh xuân. Phụ nữ có gia đình có tiền như một phương án B cho cuộc đời mình. Phụ nữ ly hôn thì càng phải có tiền để cho mình cảm giác an toàn khi không có đàn ông.

Thêm độc lập

Phụ thuộc vào đàn ông là một căn bệnh có dấu hiệu ngọt ngào, nhưng đến cùng lại chỉ đem đến đau khổ cho phụ nữ. Lúc đàn ông để bạn dựa vào, bạn cứ tin bản thân là người hạnh phúc nhất. Nhưng đến khi anh ta rời đi, bạn lại chật vật khi nghĩ bản thân không thể sống nổi khi một mình.

Không ai sống không nổi khi thiếu ai, nhưng nếu sống quá dựa dẫm vào người khác bạn sẽ có ngày sống rất khó khăn. Cách tốt nhất là hãy độc lập, đừng bao giờ giao cuộc đời mình cho bất cứ ai, có như thế bạn mới không chới với khi chỉ còn một mình.

4 bớt

Bớt so sánh bản thân với người khác

Đàn bà 30, mỗi người sẽ có một hành trình riêng. Dù là về sự nghiệp, gia đình, hay nhận thức tư duy cũng hoàn toàn không giống nhau. Bởi thế, dù bạn đang gặp phải chuyện gì, cũng không thể so sánh với người khác. Những gì bạn đang trải qua, người khác cũng sẽ không thể hiểu hết. Phụ nữ ở đời, tốt nhất là đừng so sánh bản thân với bất cứ ai. Mỗi người có một giá trị, ở một vạch mức khác nhau, sẽ có những cuộc đời và đích đến khác nhau. Đàn bà càng khôn ngoan sẽ càng kiên định điểm đến cho chính mình, không phân tâm, không so đo, càng không đánh mất giá trị của bản thân.

Đàn bà càng khôn ngoan sẽ càng kiên định điểm đến cho chính mình, không phân tâm, không so đo, càng không đánh mất giá trị của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Bớt đau buồn vì chuyện quá khứ

Quá khứ của một người đàn bà 30 sẽ có nhiều lớp ký ức và cảm xúc. Nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Đàn bà trưởng thành nhờ tổn thương, chứ không phải nhờ ký ức. Những gì đã qua chỉ nên là bài học, chứ không phải là thứ để nhớ hoài không buông.

Bớt lo lắng về chuyện ngày mai

Phụ nữ 30 thất tình không đáng sợ, ly hôn cũng chẳng khổ lắm, chưa chồng cũng không đáng phải ngại, nhưng không biết mình muốn gì và phải làm gì mới là sợ nhất. Phụ nữ tuổi này phải hiểu được giá trị của bản thân, muốn mình là hoa thơm hay cỏ dại. Bạn phải biết bản thân của hiện tại cần những gì và có giá trị ra sao, hơn là lo lắng những chuyện tương lai còn chưa tới.

Bớt nói về người khác

Mỗi người một cuộc đời, bạn không thể hiểu hết một người khi chưa biết câu chuyện của họ. Đã thế, nói về người khác quá nhiều chỉ đang làm bạn mất giá trị trong mắt mọi người. Ở độ tuổi này, phụ nữ chỉ nên nhìn vào chính mình, chiêm nghiệm và cố gắng. Còn cuộc đời của người khác, vẫn chỉ là nên nhìn ngắm để học hỏi, hơn là nêu ý kiến hay chỉ trích.

5 giữ

Giữ đức hạnh

Phụ nữ càng lớn tuổi sẽ càng thấu hiểu đức hạnh của bản thân sẽ để lại phúc đức cho con cái sau này. Càng trải qua nhiều chuyện, phụ nữ càng phải giữ đức hạnh vẹn toàn, không sứt mẻ vì thiên hạ hay khó khăn. Có như thế, bạn mới được người khác tôn trọng, mới để lại những gì tốt đẹp nhất cho con sau này.

Đàn bà 30 không chỉ không ngừng kiếm tiền mà còn phải biết giữ tiền - Ảnh minh họa: Internet

Giữ tài chính vững chắc

Phụ nữ 30 không chỉ không ngừng kiếm tiền mà còn phải biết giữ tiền. Bạn nên nghĩ về những khoản đầu tư và tiết kiệm cho tương lai. Bạn cũng cần phải có một khoản tiền phòng thân chỉ riêng bạn biết.

Giữ bản thân luôn xinh đẹp và tích cực

Phụ nữ 30 không được xấu và suy nghĩ tiêu cực. Bạn có thể khóc, có thể gặp những chuyện không vui, nhưng nhất định phải luôn giữ mình xinh đẹp và tích cực nhất có thể. Những năm tháng này, thần thái của bạn sẽ thể hiện giá trị của bạn, cũng là nơi thu hút vận may của đất trời. Thần thái càng sáng rỡ thì bạn càng khiến mình giá trị, thần sắc càng tích cực thì vận may sẽ càng hội tụ.

Giữ sở thích và đam mê

Đàn bà 30 không được xấu và suy nghĩ tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

Bạn quay cuồng với công việc, tiền bạc và gia đình. Nhưng đừng bỏ quên những sở thích và đam mê của bản thân. Phụ nữ khi có nguồn đam mê sẽ có sức hút không ngừng nghỉ với người khác. Như một vườn hoa luôn phong phú và tỏa hương, ai đi ngang qua cũng đều muốn ghé vào.

Giữ người quan trọng bên mình

Hãy cố gắng xác định đâu là người quan trọng trong cuộc đời bạn. Người quan trọng này có thể là bạn đời, cũng có thể là con cái của bạn. Đây sẽ là những người cho bạn niềm tin, hạnh phúc và định hướng cho cuộc đời mình. Bạn chỉ nên giữ họ ở lại, còn những người chỉ cho bạn đau khổ, buồn phiền thì đừng ngại xóa họ ra khỏi cuộc đời của mình.

Cuộc đời đàn bà khi bước sang 30 mới thật sự bắt đầu, bởi thế hãy mở màn những trang đầu ấy thật đáng để sống, thật đáng để nhìn lại sau này. Không hối tiếc, không phung phí, càng không cam chịu, đàn bà 30 nhé!