Đàn bà khôn và 10 ‘không’ khắc cốt khi yêu

Nhiều phụ nữ thường quá để ý đến hành động hay lời nói của đàn ông rồi tự suy đoán về họ. Đôi khi, phụ nữ còn tự hào khi nắm bắt được suy nghĩ, thói quen của đàn ông. Nhưng phụ nữ nghĩ nhiều thường là phụ nữ dễ khổ tâm. Tốt nhất là đừng biết quá nhiều về mọi chuyện của đàn ông. Bởi khi bạn để ý quá nhiều, bạn sẽ nhạy cảm quá mức trong những trường hợp không cần thiết.

Phụ nữ khôn ngoan không có quan niệm người yêu hoàn hảo. Họ không tìm người yêu để chăm sóc, lo lắng cho họ mọi thứ. Bởi họ luôn biết tự chăm lo cho bản thân, độc lập trong cuộc sống. Họ chọn bạn đời để góp thêm vào cuộc sống tốt đẹp của mình một điều tốt đẹp hơn.

Phụ nữ nghĩ nhiều khác với phụ nữ tâm lý. Phụ nữ tâm lý biết điều gì nên để ý, điều gì không. Phụ nữ nghĩ nhiều lại để tâm chuyện không cần thiết, rồi lại tự làm khổ chính mình.

Với phụ nữ thông minh, một người đàn ông không đủ sức quyết định hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc đời của họ. Họ cần đàn ông như một người bạn đồng hành, còn cuộc đời của bản thân họ sẽ tự sống thật tốt. Thay vì tìm một vị vua cho vương quốc của mình, họ muốn làm một nữ hoàng trước.

Không lấy quá khứ để giải quyết hiện tại

Với đàn bà khôn, quá khứ là những chuyện đã qua, không có giá trị với hiện tại. Lỗi lầm trong quá khứ không phải là để nhắc lại và làm tổn thương người khác. Khi yêu, họ chỉ quan tâm sẽ làm gì cho nhau, trân trọng nhau ở hiện tại, chứ không để tâm chuyện đã cũ.

Không nhờ người khác giải quyết chuyện của mình

Nhiều phụ nữ luôn có mong muốn đàn ông có thể xuất hiện để giải quyết giúp họ mọi vấn đề. Nhưng phụ nữ nên hiểu nếu quá phụ thuộc vào đàn ông, bản thân sẽ dần trở nên yếu đuối. Chuyện gì có thể làm thì nhất định phải tự làm. Đàn ông có nhu cầu bảo vệ phụ nữ, nhưng họ lại thích phụ nữ độc lập.

Huống hồ, bạn là người duy nhất biết phải làm gì mới là đúng nhất cho cuộc sống của chính mình.

Không hạ thấp đối phương để nâng cao chính mình

Trong tình yêu, không có ai hơn ai, chỉ có ai trân trọng nhau hơn. Bởi thế, nếu bạn cố gắng hạ thấp đối phương để nâng cao chính mình thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đang không tôn trọng họ. Hành động này chẳng khác nào bạn đang hủy hoại đi mối quan hệ của cả hai và giá trị của chính bạn.

Trong tình yêu, không có ai hơn ai, chỉ có ai trân trọng nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Không im lặng

Phụ nữ thông minh không im lặng để tránh né tranh cãi. Họ sẵn sàng cho những cuộc chiến tranh “nóng” cùng bạn đời. Có nghĩa là họ muốn thẳng thắn chia sẻ quan điểm, tranh cãi để tìm ra vấn đề của cả hai. Với phụ nữ khôn ngoan, im lặng chỉ là biện pháp chữa cháy tạm thời, đối mặt và tìm ra vấn đề mới là cách giải quyết tốt nhất.

Không khi nào không quý trọng bản thân

Phụ nữ thông minh luôn có suy nghĩ yêu ai thì yêu nhưng phải yêu bản thân đầu tiên. Bởi chỉ khi biết yêu chính mình, phụ nữ mới có thể yêu thương người khác. Cũng như chỉ khi bạn có trách nhiệm với bản thân thì bạn mới có tư cách có trách nhiệm với người khác. Phụ nữ không biết quý trọng chính mình thì khó được người khác tôn trọng.

Không tin mình có thể thay đổi đàn ông

Đàn bà khôn tâm niệm rằng không một ai có thể thay đổi đàn ông, trừ khi anh ta muốn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn tâm niệm rằng không một ai có thể thay đổi đàn ông, trừ khi anh ta muốn. Một khi đàn ông đã không muốn thay đổi thì dù là ai cũng không có biện pháp. Thay vì muốn thay đổi đàn ông, phụ nữ khôn lại cân nhắc liệu họ có chấp nhận được đối phương hay không.

Không cưỡng cầu

Phụ nữ thông minh hiểu rằng đàn ông không bao giờ thích sự gò bó, nên họ sẽ không bao giờ cưỡng cầu. Mềm nắn rắn buông, cương nhu đúng lúc, phụ nữ khôn ngoan là phụ nữ biết điều. Họ không bắt buộc đàn ông phải làm gì, nhưng sẽ tinh tế mềm mỏng để đàn ông tự nguyện làm. Họ giữ đàn ông tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng đầy tinh ý.

Không dây dưa với một kẻ không đáng

Phụ nữ thông minh không dây dưa với người làm mình đau, không dùng dằng với kẻ phản bội. Một khi họ đã bị tổn thương thì chỉ có ngẩng đầu đi tiếp chứ không bao giờ cúi đầu quay lại. Vì họ hiểu rằng, một người đã có thể tổn thương họ một lần thì sẽ có nhiều lần sau đó. Và họ không cho phép ai có cơ hội làm họ đau thêm bất cứ lần nào nữa.