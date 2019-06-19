Đàn bà khôn thì không cần giành đàn ông với ai hết

Phụ nữ yêu 19/06/2019 05:10

Đàn bà khôn thì không cần giành gì với ai cả em à, nhất là đàn ông. Đàn ông là của mình thì người ta có đến giật cũng không thể đi. Đàn ông mà của thiên hạ rồi thì giành mấy cũng không bao giờ là của riêng mình.

Chào em, cô ả nào đó đang muốn “giành” chồng với chị…

Chị không biết rõ em là ai, mà chị cũng chẳng muốn tìm hiểu em là ai. Vì em không liên quan đến cuộc sống của chị. Mà nếu em có liên quan gì đến chồng chị thì em cũng không có vị trí nào trong cuộc hôn nhân của chị. Chị là vợ, anh ấy là chồng, còn vị trí nào cho em? Chị chỉ biết em vì một câu em nhắn cho chị, rằng em muốn giành lấy người đàn ông đang nằm cạnh bên chị. Em còn nhắn nhủ với chị rằng, chị phải giữ chồng cẩn thận…

Thứ nhất, chị muốn em biết là chị chưa bao giờ sợ bị giật chồng, mà chị cũng chưa từng bày mưu tính kế giữ chồng với ai. Điện thoại của chồng chị chưa bao giờ cầm lên. Nhưng nếu có tin nhắn của người lạ, anh ấy nhất định sẽ cho chị xem. Chồng chị luôn có những ngày tiệc tùng đến khuya, nhưng không bao giờ không về nhà. Người đàn ông này vô cùng tự do, nhưng không bao giờ quên tôn trọng chị. Đây có thể là sự trao đổi giữa anh ấy và chị, chị cho anh ấy tự do, anh ấy phải cho chị sự tôn trọng.

Đàn bà khôn thì không cần giành đàn ông với ai hết - Ảnh 1
Đàn bà khôn thì không cần giành gì với ai cả em à, nhất là đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Và thay vì giữ chồng, sợ ai giành chồng, chị lại muốn giữ mình hơn. Chị tin rằng thứ giữ đàn ông chắc chắn nhất là nằm ở giá trị của phụ nữ. Phụ nữ biết mình đẹp, mình khôn khéo thì không người đàn ông nào dám bỏ. Phụ nữ biết giữ mình thì đàn ông cũng biết giữ họ. Bởi thế, thật xin lỗi vì làm em thất vọng, chị chưa một lần phải ghen tuông để giữ chồng.

Thứ hai, đàn bà khôn thì không cần giành gì với ai cả em à, nhất là đàn ông. Đàn ông là của mình thì người ta có đến giật cũng không thể đi. Đàn ông mà của thiên hạ rồi giành mấy cũng không bao giờ là của riêng mình.

Và chị luôn quan niệm, những thứ có thể đem ra giành giật, có thể chuyền từ tay người này đến người khác thì rõ ràng cũng chẳng còn giá trị. Với chị, một là đàn ông của chị, hai là của thiên hạ. Đã là của thiên hạ rồi thì chị một tấc cũng không chạm vào. Mà đã là của chị rồi, thì cũng khó để người khác chạm vào lắm.

Đàn bà khôn thì không cần giành đàn ông với ai hết - Ảnh 2
Những thứ có thể đem ra giành giật, có thể chuyền từ tay người này đến người khác thì rõ ràng cũng chẳng còn giá trị - Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba, nếu người đàn ông vẫn đang nằm bên cạnh chị lúc này có thể bị cướp đi, thì chị cũng chẳng có gì phải tiếc. Đàn ông có thể dễ dàng bị cướp đi thì chẳng bao giờ có thể ở yên bên ai cả đời. Đàn ông có chân em à, trái tim họ cũng biết mọc chân. Nếu đuổi theo một trái tim thích chạy, em cả đời cũng không đuổi nổi. Lòng đã biết đi thì không một ai giữ được. Một người đàn ông như thế, chị làm gì có đủ sức lực cả đời để giữ. Mà có giữ cũng đâu được gì, nhọc lòng, tốn sức, chẳng được gì cả.

Bởi thế, nếu em nghĩ rằng người đàn ông này có thể vì em mà bỏ chị, nếu em nghĩ rằng người đàn ông này đáng để em giành giật, và dễ dàng để em cướp đi thì em có thể thử. Nếu đáp án là có thể, chị tặng không em gã đàn ông không có giá trị. Cứ xem như đó là món quà chị cho không em, không cần hoàn trả. Vì đàn ông như thế, chị không tiếc, cũng không còn cần nữa!

Đàn bà khôn thì không cần giành đàn ông với ai hết - Ảnh 3
Nếu đuổi theo một trái tim thích chạy, em cả đời cũng không đuổi nổi. Lòng đã biết đi thì không một ai giữ được - Ảnh minh họa: Internet

Chị luôn nghĩ rằng đàn bà ở đời không cần phải giành bất cứ điều gì với ai. Vì đó là hành động hạ thấp giá trị của chính mình lắm em à. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, có giành có giật thì cũng không bao giờ là của mình mãi mãi. Với đàn bà, giành giật, suy cho cùng chỉ là vì bản thân không có bản lĩnh để có được thứ thật sự xứng đáng. Như thế thì kém cỏi lắm em ơi!

Và nếu em vẫn muốn giành lấy người đàn ông của chị, thì chị chúc em may mắn nhé!

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